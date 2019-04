20 delstater går till domstol för att stoppa Trumps murbygge

Enligt The Hill lämnade delstaternas respektive justitieministrar in en begäran att stoppa Trump till en federal domare under fredagen.

I spetsen för protesten står Kalifornien, delstaten som presidenten just nu är på väg till för att besöka ett segment av muren.

I dokumentet som lämnades in till domaren menar delstaterna att Trumps utropande av nationellt nödläge för att lyckas finansiera projektet strider mot konstitutionen. Trump utropade nationellt nödläge efter att han misslyckats med att säkra finansiering till muren i kongressen.

”Oaktat presidentens frustration med kongressen och den legislativa processen måste han agera i enlighet med de procedurer som fastställts i konstitutionen”, står det enligt The Hill i domstolsdokumentet.

Delstaterna menar även att ett bygge av muren skulle kunna skapa irreversibel skada, bland annat för utrotningshotade arter som lever i området.

Förutom Kalifornien ska bland annat New York och Vermont också finnas med bland de 20 delstaterna som ligger bakom begäran till domaren.

