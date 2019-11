30 år sedan Berlinmuren föll – nu varnar statsvetare för nya murar

– 30 år är en lång tid.

Den berömda statsvetaren Francis Fukuyama, 67, sitter i ljusblå skjorta vid ett gullackat mötesbord i sitt smala professorsrum vid Stanforduniversitetet strax söder om San Francisco.

På lördag har det gått 30 år sedan Berlinmuren slogs sönder. Fukuyamas politiska analys från samma år, ”Historiens slut” (”The end of history”), har gått ett liknande öde till mötes.

Inte mycket i artikelns bild av framtiden stämmer överens med nuet. Enligt Fukuyama innebar händelseutvecklingen 1989 att den västerländska marknadsliberalismen skulle regera för alltid.

Få samtida statsvetare har åkt så mycket däng – av kollegor, kritiker och själva verkligheten.

Fukuyama skyller delvis på befolkningen i de östeuropeiska stater som befriades för 30 år sedan. De beter sig inte som han förutspådde, utan har visat sig otacksamma och historielösa, antyder han.

– En ny generation har vuxit upp utan egen erfarenhet av att leva i diktaturer, säger Fukuyama. De tar demokratin för given och säger nu att Bryssel utgör diktaturen. De minns inte vad det innebar att leva i en riktig diktatur.

Det var sommaren innan Berlinmurens fall som ”Slutet på historien” först publicerades. Sexton sidor i ”The National Interest”, en obskyr konservativ tidskrift med bara 6.000 exemplar i upplaga. Fukuyama skrev med det slags självförtroende som bara 36-åriga män kan uppbåda.

Artikeln byggde på en föreläsning som han hållit vid University of Chicago i februari samma år, då han just lämnat en tjänst som Sovjetexpert vid tankesmedjan Rand Corporation för att bli biträdande chef för sakpolitisk planering vid utrikesdepartementet i Washington.

I december året innan hade Michail Gorbatjov meddelat i ett tal vid FN att Sovjetunionen inte längre skulle lägga sig i öststaternas inre angelägenheter, vilket markerade början på slutet för kalla kriget.

Fukuyama tolkade Sovjetunionens förestående kollaps som om det sista avgörande alternativet till västerländsk marknadsliberalism snart var borta. Nu skulle folkstyre och fria marknader breda ut sig över världen. I den meningen var ”historien slut”. Den grundläggande konflikten kring hur våra samhällen skulle styras var över. ”Västerländsk liberal demokrati”, skrev han, är ”den slutgiltiga formen av mänskligt regerande”.

Fukuyama, dittills okänd för den stora allmänheten, blev en fixstjärna. Hans artikel, som var mer nyanserad än rubriken, fångade en tidsanda av att allt var möjligt. Under de tre decennier som har följt har replikerna haglat. När Fukuyama ger ut nya böcker i USA möts han fortfarande av ironiska rubriker, som den som prydde tidskriften New Yorkers senaste recension: ”FRANCIS FUKUYAMA SKJUTER UPP HISTORIENS SLUT”.

– Jag har vant mig, säger han torrt.

I det korta tidsperspektivet fick Fukuyama rätt. Några månader efter artikeln kom ut föll muren. Drygt två år senare upplöstes Sovjetunionen. Men när jag besöker hans tjänsterum i dag har segertåget för den liberala demokratin stannat av. I sin nya bok ”Identity. The demand for dignity and the politics of resentment” (ungefär ”Identitet. Krav på värdighet och bitterhetens politik”) skriver Fukuyama att världen befinner sig i en ”demokratisk lågkonjunktur”.

Det blev inte som han tänkt sig. I Kina och Ryssland innebar inte marknadsekonomin att staten automatiskt började tillåta fria val eller fri press. En hybrid visade sig möjlig: auktoritär statskapitalism. I USA och Storbritannien, som Fukuyama betraktade som garanter för liberal demokrati, växer motståndet mot liberalismen nu inifrån, skriver han. USA under Trump inspireras av en ”illiberal demokrati” som Ungern, ”ett av de första länderna i Östeuropa som störtade sin kommunistregering”.

Fukuyama lutar sig mot den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev när han förklarar sitt felslut.

– Vi blev vilseledda 1989, säger Fukuyama. Många av de östeuropeiska länderna accepterade aldrig den liberala demokratin fullt ut. Det fanns elitgrupper i varje land som gjorde det. Men dessa var inte representativa för Öst- eller Centraleuropas befolkningar i stort. 1989 blev inte det avgörande ögonblick där allt förändrades. Det var en övergångsfas – men främst för eliterna.

– Efter andra världskriget hade västländerna – främst Tyskland förstås – använt alla sina resurser för att öppna upp samhället och ingjuta liberala värderingar i sina befolkningar. I östra Europa skedde inte samma liberaliseringsprocesser. Mycket stod stilla mellan 1945 och 1989. Det är en förklaring till varför gräsrötterna visade sig mycket mer konservativa än vad vi trott.

Eliterna tröttnade snart, säger han.

– I mediesamhället, till exempel, fanns privata intressenter, många tyskar faktiskt, som ägnade mycket kraft år att försöka konvertera gamla statsägda medier till fria medier i östländerna. Sedan förlorade dessa intresset när marknaden gick dåligt och då var det personer som Andrej Babiš som köpte, Tjeckiens nuvarande premiärminister – en oligark. Ett växande ointresse från väst öppnade upp för människor med drivkrafter som inte handlade om att stimulera marknadsliberalism.

I ”Slutet på historien” hävdade Fukyama att den konflikt mellan arbetstagare och kapitalägare som Karl Marx betraktat som motorn i samhällets utveckling nu var överspelad. Det fanns visserligen fattiga och rika, och växande inkomstklyftor i slutet av 1980-talet. Men orättvisorna, skrev han, var rester från tidigare samhällssystem. I USA var det ekonomiska gapet mellan svarta och vita en rest från slaveriet. Den marknadsliberala demokratin var egalitär – inriktad på jämlikhet – och utjämnande till sin kärna, bedömde han.

I den nya boken är han betydligt mer pessimistisk. Under 2000-talet, konstaterar Fukuyama, har hälften av alla amerikaners verkliga inkomster inte ökat. Förmögenheten som tillfaller den rikaste procenten har nästan tredubblats mellan 1974 och 2008.

Teknologin har ökat splittringen. På 1990-talet trodde Fukuyama, och många med honom, att internet skulle bidra till spridandet av demokratiska värderingar. När information tillgängliggjordes skulle fler känna sig delaktiga och politiken tvingas blir mer transparent. Men de auktoritära regeringar som skulle utmanas av ny teknologi har i själva verket tagit kontroll över verktygen och konsoliderat makt. Inte heller ”fri” teknologi, som sociala medier, har nödvändigtvis resulterat i mer hälsosamma demokratier utan ställt medborgare mot varandra i låsta grupperingar, skriver han.

Teknologi som skulle rasera murar – runt makten, mellan människor – har snarare upprättat ytterligare murar. Vid Stanforduniversitetet, som ligger granne med internetföretagen i Silicon Valley, är Fukuyama sysselsatt med att försöka söndra de digitala jättarna, som Facebook och Amazon.

– Jag är totalt för att bryta upp dem, säger han. För mig är det huvudsakligen en politisk fråga: det är helt enkelt farligt för demokratin när ett företag sitter på så mycket makt som Facebook gör, inte bara i USA utan i 160 länder runt om världen. Här på Stanford driver vi ett stort projekt som går ut på att formulera argument till varför det är legitimt att bryta upp dem. Ett av våra förslag handlar om att införa krav på att användare ska ha rätt att ta med sig sin data när man lämnar en plattform.

Tre år efter att Fukuyamas ursprungliga artikel hade publicerats i ”The National Interest” samlade han sina argument i boken ”Historiens slut och den sista människan”. I boken nämner han faktiskt Donald Trump, men även där blev det en smula fel.

Fukuyama använde Trump som ett exempel på en individ som kanaliserar sin törst efter uppmärksamhet och erkännande i affärs- och underhållningsindustrin. Trump, trodde Fukuyama då, äventyrade åtminstone inte politikens värld med sin gränslösa självhävdelse. 23 år senare lanserade den blivande presidenten sin kandidatur i Trump Tower i New York.

I ”Identity” beskriver Fukuyama hur de växande inkomstskillnaderna äventyrar demokratin när de ekonomiska orättvisorna förbinds med ”känslor av ovärdighet och respektlöshet”, känslor som Trump och andra populistledare skickligt spekulerar i. Sökandet efter grupptillhörighet leder till en grogrund för nationalism, som hotar den liberalism Fukuyama tog för given.

I USA måste Demokraterna nominera en mittenkandidat – en ”Joe Biden eller Amy Klobuchar” – om samhället inte ska dra isär ännu mer, säger Fukuyama.

– Hos högern finns det en legitim kritik mot eliten – de politiska partierna och de stora medierna, som inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt den vita arbetarklasen. Det är sant att folk som förlorat sina jobb i stål- eller bilindustrin inte har stått i centrum för den politiska uppmärksamheten eller för Hollywoods intresse. Därför tror jag det är viktigt för Demokraterna att försöka vinna tillbaka några av de väljarna, genom att lansera sakpolitiska förslag som tilltalar den gruppen specifikt. För att undvika att Demokraterna blir partiet för kvinnor och minoriteter och Republikanerna de vitas parti. Det vore inte bra för landet. För demokratin är det avgörande att båda partierna rymmer flera etniciteter och människor med olika religiösa tillhörigheter.

Fakta. Uppvuxen i Chicago Amerikansk statsvetare född 1952, verksam vid Stanforduniversitetet söder om San Francisco. Författare till verk som ”Historiens slut och den sista människan” och ”Political order and political decay”. Tredje generations invandrare till USA från Japan. Uppvuxen i Chicago. Visa mer

