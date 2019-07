44 anklagas för upplopp – första gången sedan protesterna i Hongkong började

Det här är första gången som gripna demonstranter anklagas för upplopp sedan protesterna började, rapporterar BBC.

De 44 personerna riskerar tio års fängelse. Den yngsta av de misstänkta är en 16-årig flicka, och många är studenter. De flesta släpptes mot borgen i väntan på rättegång den 25 september, och de förbjuds samtidigt från att vara ute efter midnatt och från att lämna Hongkong.

Gripandena har i sin tur lett till fler protester. Tidigt på onsdagsmorgonen omringade en stor grupp demonstranter polisstationen i Tin Shui Wai.

På klipp som delats på sociala medier syns hur en förbipasserande bil skjuter fyrverkerier mot gruppen. Tio personer skadades, enligt BBC.

Det är den andra gången på kort tid som demonstranter attackeras av okända personer.

I samband med protesterna för två veckor sedan blev demonstranter attackerade av maskerade män i tunnelbanestationen Yuen Long.

Under gårdagen blockerade även hundratals personer delar av kollektivtrafiken i Hongkong och skapade kaos mitt under morgonrusningen. Det är den senaste i raden av protester mot styret i staden, som alltså inte längre bara pågår under större demonstrationer på lördagar och söndagar.

Under protesterna i söndags trotsades demonstrationsförbudet och polisen använde både tårgas och gummikulor. På bilder från platsen syntes hur demonstranter satte eld på en kundvagn som rullades mot polisen. Efter det har polisen anklagat demonstranter för ”fredsbrytande handlingar”.

Protesterna har nu pågått i åtta veckor. Det som från början var en aktion mot ett kritiserat lagförslag har sedan vuxit till att handla om Fastlandskinas inflytande i Hongkong generellt.

