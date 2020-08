58 smittade på norsk handelshögskola – alla föreläsningar ställs in

Endast två veckor efter att Norges Handelshögskola i Bergen öppnade för höstterminen införs nya åtgärder, efter att 58 personer på skolan testat positivt för covid-19. Under vårterminen, i mars, stängdes skolan för att minska spridningen av det nya coronaviruset.

Sedan i fredags har 43 nya fall upptäckts bland studenterna. 19 av dessa har bekräftats det senast dygnet.

– Vi ser att smittan dykt upp i några specifika miljöer på skolan, dels i en faddergrupp, dels i en samling studenter som deltar i samma aktivitet. Sedan vad det beror på kan vi inte säga, det överlämnar vi till kommunens smittskydd, säger Geir Mikalsen, kommunikationschef på Norges Handelshögskola, till DN.

På måndagen stängdes all fysisk undervisning och ersattes med digital utbildning under de två kommande veckorna. Under dagen har elever och personal kunnat testa sig för covid-19 på högskolans campusområde.

Campus kommer att hållas öppet även under veckorna då föreläsningarna ställts in, ett beslut som universitetsledningen fattat tillsammans med Norges Folkhelseinstitutt. Elever som kan studera hemma uppmanas dock att göra det.

Kommunen säger att utbrottet i Bergen nu i huvudsak drabbar studenter, på Handelshögskolan och andra universitet i staden.

– Det är på studentfester som smittan har spridit sig. Då kan man tänka att det finns andra platser där avstånd inte hålls, men vi ser att det är något alldeles speciellt med hur man umgås på de här festerna, sade Trond Egil Hansen, medicinsk specialist i Bergen, på en presskonferens.

På många studentfester samlas personer från olika lärosäten, enligt Bergens hälsoråd i Bergen Beathe Husa, (Kristelig Folkeparti).

Alla som varit på studentfester uppmanas hålla sig isolerade.

Roger Valhammer, Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen/TT

– I samråd med Folkehelseinstituttet uppmanar vi alla studenter som har varit på fest eller andra liknande sammankomster där smittohänsyn inte tagits, att sätta sig i självisolering i tio dagar från det att man var på festen, sade Roger Valhammer (Arbeidepartiet), stadsrådsledare i Bergen.

Undervisningen kommer att ske digitalt till och med den 11 september. Geir Mikalsen förklarar att perioden kan förlängas om smittspridningen inte verkar minska.

– Vi vill att smittotalen faller och vi håller alla möjligheter öppna, säger han till DN.

Totalt har strax under 800 personer bekräftats sjuka i covid-19 i Bergen. Av dessa har knappt hundra fall en tydlig koppling till studentmiljöer.

Bergens studentliv är hårdast drabbat av covid-19 i hela Norge. Flera universitet och högskolor i staden har rapporterat fall i covid-19 sedan höstterminen drog igång. Omkring 400 personer är eller har varit i karantän på grund av det pågående utbrottet, enligt överläkare Karina Koller Løland till NRK.