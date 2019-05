650 miljoner unga indier kommer att förändra världen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Devanshi Rathod säger att hon är en ganska typisk för den del av Indiens enorma ungdomsgrupp som bor i städerna. Självförtroendet är på topp och förväntningarna på framtiden är stora.

– Vi använder mobiltelefonerna till allt och är ständigt online. Vi kan snabbt leta upp information om vad som helst, säger Devanshi Rathod.

Halva befolkningen i Indien, mer 650 miljoner människor, är under 25 år. Nästan 900 miljoner är under 35 år. Det innebär att det är unga väljare som fäller avgörandet i pågående parlamentsvalet, där den sista fasen genomförs på söndag.

– Politikerna har inget alternativ, de måste lyssna på oss. Vi är mer välutbildade än tidigare generationer och vana att diskutera och analysera. Vi kan skilja på rätt och fel och vet att det är lätt att rösta bort politiker som inte levererar, säger Devanshi Rathod, som är en av 84 miljoner förstagångsväljare.

Foto: Mangal Chavan

– Det är min generation som är den drivande kraften just nu. Det är vi som ska se till att Indien blir en supermakt.

Den största gruppen ungdomar som världen har skådat kommer att göra avtryck på den globala arenan, men frågan är på vilket sätt. I den uppmärksammade boken ”Dreamers - how young indians are changing their world” från 2018 skriver författaren Snigdha Poonam att unga i Indien styrs av en kombination av asiatiska traditioner och amerikanska livsmål. De har lite gemensamt med sina jämnåriga i väst och de låter sig inte definieras av andra.

Gemensamma nämnare hos den stora ungdomsgruppen är höga ambitioner, optimism och ökat oberoende jämfört med tidigare generationer, enligt en stor intervjuundersökning från World Economic Forum. För att kunna förverkliga sina drömmar behöver de dock bättre guidning om vilka möjligheter som finns, enligt rapporten.

Indien, som har mer än 1,3 miljarder invånare, ersätter Kina som världens folkrikaste land om tio år. Landets BNP växer med drygt sju procent om året och väntas i år gå om den tidigare kolonialmakten Storbritannien som världens femte största ekonomi. Den unga befolkningen kan bli en stor fördel - om de styrande hanterar den på rätt sätt. Utmaningen är att höja kunskapsnivån och de närmsta åren anses avgörande.

Sunil Kadam. Foto: Mangal Chavan

Till DN säger Sunil Kadam, välkänd debattör i sociala och ekonomiska frågor, att de hundratals miljonerna unga indier kan bidra till att lyfta världsekonomin om de kan möta behoven på arbetsmarknaden.

– Om vi misslyckas skapar vi istället ett monster. Desperata människor som saknar möjlighet att försörja sig leder till oro och osäkerhet, säger Sunil Kadam.

Ishita Nitin Ghag, 18, satsar på sina studier men tycker inte att kvalitén på utbildningen i Indien är tillräckligt bra. Foto: Mangal Chavan

I stadsdelen Andheri satsar 18-åriga Ishita Nitin Ghag allt på sina studier och en framtid som forskare. Hon var gymnast på elitnivå men träningen och tävlingen tog för mycket tid. Konkurrensen är hård om både utbildningsplatser och arbetstillfällen.

– Jag är lyckligt lottad, men överlag är kvaliteten på utbildningen i Indien inte tillräckligt bra. När Indien får en ny regering är det den viktigaste utmaningen. Gymnastiktävlingarna jag deltog i hölls i skolor över hela landet, så jag har även sett i vilket dåligt skick många skolbyggnader är på landsbygden, säger Ishita Nitin Ghag.

Mansi Virani, 21. Foto: Mangal Chavan

21-åriga Mansi Virani från Surat i delstaten Gujarat är på semester i Bombay tillsammans med föräldrar och syskon. Snart ska hon flytta till Nya Zeeland och slutföra sina ekonomistudier.

– Det känns som en säker satsning på min framtid. Jag tvekade inte när jag fick chansen även om det finns många bra universitet i Indien också, säger hon.

Enligt ekonomen Suniti Nagpurkar går arbetsmarknaden för de unga i Indien i otakt. De som söker jobb har inte den kunskap och erfarenhet som efterfrågas. Mer än hälften av indierna bor på landsbygden samtidigt som nästan alla möjligheterna finns i städerna.

Suniti Nagpurkar. Foto: Mangal Chavan

– Vi behöver fånga upp de miljontals unga som inte fullföljt skolan och utbilda dem i praktiska färdigheter. Som rörmokare, elektriker och mobiltelefonreparatörer kan de spela en viktig roll i det lokala ekosystemet och bidra till Indiens tillväxt, säger doktor Suniti Nagpurkar som arbetat som universitetslärare i flera årtionden och nu leder ett familjeägt konsultbolag.

– Det är också viktigt att se till att lärare på alla nivåer är kvalificerade. ”Vidareutbilda utbildarna” har blivit mitt mantra. Börja med de yngsta barnens lärare, så ger det resultat. Satsningar som dras igång måste fullföljas, annars förlorar vi värdefull tid.

En stor del av de unga pratar engelska obehindrat, något som enligt Suniti Nagpurkar bidrar till att ge Indien ”den plats vi förtjänar” på den globala arenan.

I slumområdet Nehru Nagar i Bombay har 19-åriga Pragati Devendra tagit sig fram genom utbildningssystemet med hjälp av de kvoter som finns för lågkastiga. Hon vill läsa juridik, men säger att det inte bara är de unga som behöver utbildning.

Pragati Devendra. Foto: Mangal Chavan

– I gränden där vi bor är jag omgiven av vuxna som inte kan läsa och skriva. Jag och mina vänner går i skolan, men påverkas ändå av de vuxnas livssituation. Vi får inte den uppmuntran och hjälp vi behöver, säger hon.

Bland de unga har klimat och miljö seglat upp som viktiga politiska frågor. I slumområdet där Pragati Devendra bor är läget akut. Bostäderna omgärdas av ett stillastående och stinkande vattendrag som är helt täckt av sopor.

– Luften blir bara mer smutsig och vattnet är förorenat. Det är klart att det inte kan fortsätta så här. För mig personligen är ljudföroreningen från alla tutande bilar svårast att stå ut med.

21-åriga Asad Parihar tycker att luftföroreningarna är det mest akuta problemet. När Världshälsoorganisationen WHO förra året presenterade en lista över världens mest förorenade städer återfanns 14 av de 15 värsta i Indien. New Delhi är den huvudstad i världen där luften är giftigast.

Asad Parihar, 21. Foto: Mangal Chavan

– Jag känner hur det sticker i halsen och bröstet när jag är ute i trafiken. Miljön kan inte vänta, men jag tycker inte att politikerna tar problemen på tillräckligt stort allvar, säger Asad Parihar.

Ytterligare en gemensam faktor bland de unga är att de influeras allt mindre av föräldrar och släktingar när det gäller beslut om utbildning och äktenskap. Traditionellt betydelsefulla frågor som religion och kast är heller inte lika viktiga för de unga.

På skönhetssalongen Harsha & Rakes i stadsdelen Andheri säger Devanshi Rathod att spänningar mellan hinduer och muslimer, som ökat under de senaste fem åren med den hindunationalistiska regeringen, borde tillhöra det förflutna.

– Jag är stolt över att vara indier, men även om vi är patrioter ska vi se till att vara ett land där alla känner sig välkomna.

Shivam Girish Khanolkar, 19, är anhängare till det hindunationalistiska partiet Shiv Sena. Foto: Mangal Chavan

19-åriga ekonomistudenten Shivam Girish Khanolkar är aktiv inom det hindunationalistiska partiet Shiv Sena. Han tror att nästa generation politiker måste ha en annan attityd för att gå hem bland hans jämnåriga.

– Politikerna behöver leva bland sina väljare, inte styra från ovan. Världen förändras , säger han.

Läs mer: Han följs av 46 miljoner på Twitter – men hot och falska rykten präglar indiska valet

Läs mer: Siffrorna som indiska regeringen försökte hålla hemliga