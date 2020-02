78-åringarnas kamp i primärvalet – vinner kapitalisten eller socialisten?

USA-valet 2020

– Jag är så jävla förbannad!

Det är morgonen efter Michael Bloombergs katastrofala debut på Demokraternas debattscen.

Vi befinner oss i Houston, en expansiv olje- och gasmetropol i södra Texas.

Bloombergs presidentkampanj bjuder lokala anhängare på tröstfrukost.

Universitetslektorn Arpad Lamell, en av Bloombergs väljare, hinner inte ta av sig jackan förrän han börjar skälla rakt ut i luften.

– Det var en misshandel som ägde rum i går på scen, säger Lamell. Alla deltog i den förutom Bloomberg. Det var han som misshandlades. Det gjorde mig förbannad. OK?!

Mike Sternesky har röstat republikanskt sedan Nixons dagar. I höst hoppas han att Bloomberg ska bli Demokraternas presidentkandidat. Foto: Anette Nantell

Amerikanska mittenväljare har det motigt. Gruppens tidigare favoritkandidat i Demokraternas primärval, den förre vicepresidenten Joe Biden, har hamnat på efterkälken.

En växande andel demokratiska mittenväljare hoppas att Michael Bloomberg, en av världens rikaste män, ska axla Bidens mantel och utmana socialisten Bernie Sanders om partiets nominering.

Men under den här kvällen gick allt fel.

Racet till Vita huset: Så funkar primärvalen

Bloomberg stod som stelopererad vid sin pulpet. Onaturligt släta kinder, ilsken, distanserad blick. Man har sett mer levande politiker på Madame Tussauds.

Strategen Mark Botnick, influgen från Bloombergs kampanjhögkvarter i New York, ”tänker inte släta över” gårdagens härdsmälta.

– Var det Mikes bästa prestation? Nej, det var det inte. Men vi ska inte kora landets bästa debattör. Utan välja en vd för det här landet. Och denna vd är Mike.

Sedan Bloomberg gav sig in i Demokraternas valrörelse har han spenderat motsvarande fyra miljarder svenska kronor ur sin privata förmögenhet, mer än någon annan kandidat i den amerikanska presidentvalhistorien.

Pengarna har bland annat finansierat filmer där Bloomberg ser presidentlik ut, attraktiv och handlingskraftig. De sänds i varje stor tv-kanal i USA.

Lanseringen har givit goda resultat i opinionsmätningar där Bloombergs kandidatur plötsligt skjutit i höjden.

På tisdag, när fjorton delstater går till val, står Bloomberg med på valsedeln för första gången.

I nationella opinionsmätningar ligger han på tredje plats, strax efter Bernie Sanders och Joe Biden.

Ed och Carter går runt i ett villaområde nära universitet i Houston och försöker värva väljare till Bernie Sanders. Foto: Anette Nantell

Houston, USA:s fjärde största stad, rymmer Demokraternas hela spännvid av väljare – från fattig latinamerikansk arbetarklass till ett inflytelserikt och förmöget näringslivsetablissemang.

Men att få syn på Bloombergs väljare i verkligheten kan vara svårt. De går inte på arenakonserter med Lykke Li, som Bernie Sanders unga anhängare. De lägger inte upp selfies med sin kandidat på Instagram, som Elizabeth Warrens trogna följare.

Men de tjugotalet väljare som kommit till frukostträffen i källaren på en spegelskrapa utgör kanske ett tvärsnitt av Bloombergs gräsrötter.

Jag har varit republikan sedan Nixon

Samtliga runt bordet är medelålders. Majoriteten är vita och till synes välmående. Tre är afroamerikanska kvinnor.

Omkring en fjärdedel av dem är tidigare republikaner som inte står ut med Trump.

För första gången i livet är de beredda att ta steget över till Demokraterna.

Bloombergkampanjen bjuder anhängare i Houston på tröstfrukost dagen efter debatten. Foto: Anette Nantell

De tillhör en omskriven grupp i USA – en borgerlighet som lever i vackra villaområden strax utanför stora städer.

I synen på ekonomi är de republikaner. Deras aktieportföljer har gynnats av Trumps skattesänkningar och avregleringar.

Men till skillnad från presidenten inser de att klimatkrisen är på riktigt. De vill att Vita huset ska sluta spotta på Nato och FN. När de reser utomlands, till skidbackar i Alperna och kryssningsfartyg i Medelhavet, upptäcker de att deras europeiska vänner skrattar åt Amerikas president.

Det gör dem beklämda. De vill känna sig värdiga igen.

– Jag har varit republikan sedan Nixon, säger Mike Sternesky, nyligen pensionerad efter en lång karriär på bensinjätten Shells säljavdelning.

Mike Sternesky, tidigare anställd på Shells säljavdelning, har en villa full av katter. Foto: Anette Nantell

Han tänker kryssa Bloomberg på tisdag. Redan 2016, när Trump började sin kampanj för att ta över det republikanska partiet, registrerade Sternesky sajten ”Texas for Bloomberg”.

– Detta är ett väldigt stort steg för mig. Men det var det republikanska partiet som lämnade mig. Jag har inte förändrats. Partiet har förändrats.

Finansmannen Jack Selber presenterar sig som självständig. Han skänkte pengar till Hillary Clinton i förra valrörelsen. Han avskyr Trump. Men skulle för den skull aldrig rösta på Bernie Sanders.

Det är Selbers typ som ger demokratiska partistrateger kalla kårar. Mittenväljare som partiet riskerar att skrämma bort om Sanders vinner kampen om partiet.

Jag står inte ut med Trump. Men jag skulle rösta på honom om de nominerar Bernie

Jack Selber är en hängiven golfare. Uppvuxen i en liberal judisk familj. Inramade universitetsdiplom på kontorsväggen. Går till en karaokebar på onsdagskvällar och sjunger Beatlesdängor. Finner Trumps retorik om invandrare och kvinnor frånstötande. Men socialism – där går gränsen.

– Jag står inte ut med Trump, säger Jack Selber. Men jag skulle rösta på honom om de nominerar Bernie. Socialism är inte vägen framåt. Jag är väldigt skeptisk till program som styrs av regeringen – allmän sjukförsäkring, gratis universitetsavgift. Det är inte så Amerika fungerar.

Finansmannen Jack Selber har tryckt upp Bloombergkepsar med budskapet: ”Make America 'Bloom' Again”. Foto: Anette Nantell

Han säger att Sanders attacker på finanseliten, en bärande del av kampanjretoriken, är kontraproduktiva.

– Demokraterna kan inte kampanja mot ekonomin – den går för bra för det. De flesta i det här landet, även de som jobbar på fabrik, är investerare i aktiemarknaden genom sina pensionsfonder. Eftersom folk till syvende och sist röstar med sina plånböcker behöver vi en affärsman i Vita huset. Det var vad folk sade om Trump. Men han var en dålig affärsman. Bloomberg är en bra affärsman.

Framgångsrika näringslivsmän ställer inte frågor. De ger konstruktiva råd. Även på frukostmöten med influgna kampanjstrateger.

Don Parrish, en snaggad man i loafers, har kommit till högkvarteret för att instruera Bloombergs personal om hur kandidaten kan framstå som mer mänsklig ute i offentligheten.

Veckan innan närvarade Parrish vid ett kampanjevenemang i Houston där Bloomberg skulle mjuka upp relationen till stadens afroamerikanska befolkning.

Även där misslyckads Bloomberg kapitalt, enligt Don Parrish som var på plats.

Michael Bloombergs eftermäle som New Yorks borgmästare är på många sätt respektingivande. Befolkningens förväntade livslängd steg med tre år under hans decennium vid makten. (Jämfört med 1,8 år för landet i genomsnitt).

Ingen har tidigare spenderat så mycket pengar på ett presidentval som Michael Bloomberg. Han har hittills investerat motsvarande fyra miljarder kronor. Foto: WIN MCNAMEE

Men här finns också skamfläckar som förföljer Bloomberg, som tycks avslöjande. Kapitlet om hans behandling av stadens afroamerikaner säger något väsentligt om Bloombergs begränsningar som politiker.

En teknokrat från 1942 vars världsbild cementerades under 1950-talet, som författaren Chris McNickle presenterar honom i biografin ”Bloomberg. A billionaire’s ambition” från 2017.

Här måste det till en kort tillbakablick för att sätta problemet med de svarta New Yorkborna i dess sammanhang:

Bloomberg valdes till borgmästare strax efter elfte september 2001, terroristattacken mot World Trade Center som tog 2749 människoliv och raderade ut över en miljon kvadratmeter kontorsyta på nedre Manhattan.

Bloomberg hade ingen tidigare politisk erfarenhet. Men stadens framtid stod på spel. 130.000 arbetstillfällen hade gått förlorade som följd av attacken. Vinsterna på Wall Street hade sjunkit med 60 procent. Att välja en affärsman, tillika stadens mest förmögna person, verkade vettigt.

Bloomberg var ingen ideolog. Snarare en logiker. Som entreprenör hade han alltid förlitat sig på data. På universitetet studerade han elektroteknik. Pappan, en judisk invandrare, var revisor vid ett mejeri utanför Boston.

Michael Bloomberg var borgmästare av New York under tolv år. Han valdes strax efter terrorattacken mot World Trade Center 2001. Foto: Tom Gralish

I mitten av 1960-talet, efter examen från Harvard Business School, prövade Bloomberg lyckan på Salomon Brothers, en bank på Wall Street som hade grundats av judiska affärsmän. Han gjorde entré samtidigt som finansbranschen började datoriseras – räknemaskiner ersatte vissa sekreteraretjänster. Bloomberg hade avsevärd talang. 1981, när han slutade på Salomon Brothers, hade han avancerat till teknisk chef.

1981 är år noll i informationsteknologins era. Det var då IBM gav sig in på marknaden för persondatorer. Bloomberg, som sett framtiden komma tydligare än de flesta, grundade samma år ett företag som snart skulle förse Wall Streets aktiemäklare med mjukvara där de kunde följa marknadens fluktuationer i realtid.

En uppfinning som blev mycket lukrativ. Under 1980-talet, när Wall Street antog sin moderna skepnad, blev Bloomberg LP, som hans företag hette, den källa som Wall Street Journal och nyhetsbyrån AP lutade sig mot när man redovisade börskurser.

I dag har företaget konkurrenter. Men Bloombergs kurskolumner, marknadsanalyser och ekonominyheter är fortfarande standard på tusentals finansinstitutioner världen runt. Att prenumerera är inte gratis.

Socialisten Bernie Sanders till angrepp mot Bloomberg och hans rikedomar under tv-debatten i Las Vegas. Sandersanhängarna jublar. Foto: Anette Nantell

När han valdes till borgmästare, efter en kampanj där han spenderade femtio gånger mycket som sin motståndare, fortsatte Bloomberg att förhålla sig till omvärlden som en ingenjör, trots att han nu var politiker.

New Yorks ekonomi blomstrade under Bloombergs tolv år som borgmästare, även om välståndet inte nådde alla. En större andel av befolkningen levde i fattigdom när han slutade än han började. Men det mest problematiska i Bloombergs eftermäle ligger i hans brottsbekämpningsstrategi, som var mycket effektiv.

Bloomberg hade studerat kartor över bostadsområden där kriminaliteten var som mest utbredd. Han lät sedan dirigera mängder av poliser dit som som fick mandat att stoppa och visitera misstänkta brottslingar i mycket högre utsträckning än tidigare. Polisens signalement på potentiella kriminella pekade mot afroamerikanska och latinamerikanska män mellan 18 och 34 års ålder i vissa bostadsområden.

Under hans tid som borgmästare fördubblades antalet tillfällen då polisen stoppade och visiterade personer på New Yorks gator. Över fem miljoner gånger utfördes ”stop and frisk” under hans borgmästareepok. Det fick förödande konsekvenser för framför allt en generation av unga svarta män.

Mike Sternesky bor i ett republikanskt område i Houston. Här bunkrar han skyltar utifall grannarna skulle sabotera hans Bloombergmaterial. Foto: Anette Nantell

Vid 90 procent av tillfällena hittade polisen inga vapen i fickorna på dem man muddrade. De hände att en och samma person kunde stoppas tjugo gånger under ett dygn. Detta i ett land där svartas rörelsefrihet under hundratals år hade kringskurits av vita makthavare. Bara ett halvsekel tidigare gällde fortfarande delstatslagar som separerade svarta från vita på offentliga platser.

Människorna som stoppades registrerades av polisen, även om de inte gjort sig skyldiga till något som helst brott. Där stod att de hade stoppats på grund av rimlig misstanke. 2013 bedömde en domare att ”stop and frisk” bröt mot konstitutionens fjortonde tillägg, som förbjuder rasdiskriminering.

Han måste säga: Jag ber om ursäkt för det. Och han måste säga det 500 gånger

Det hindrade inte Bloomberg från att fortsätta lovprisa programmet. Nyligen spreds en ljudinspelning från 2015 där Bloomberg instruerar en grupp poliser att koncentrera sig på mörkhyade unga män: ”Och sättet att slita pistolerna ur dessa ungars händer är att kasta dem mot väggen och muddra dem”.

Senare har Bloomberg försökt be om ursäkt för ”stop and frisk”. Det ”spårade ur”, säger han. Men till och med anhängarna runt frukostbordet i Houston, vit övre medelklass, tycker att kandidaten måste visa mer inlevelseförmåga.

Don Parrish tipsar strategerna:

– Han säger: jag har bett om ursäkt för det. Han måste säga: Jag ber om ursäkt för det. Och han måste säga det 500 gånger.

Polismetoden ”stop and frisk”, som användes i New York under tiden som Bloomberg var borgmästare, har dömts ut som rasdiskriminerande. Foto: Robert Stolarik/TT

En lockig kvinna, Nancy Thorington, ber om ordet. Hon invänder, i all försiktighet:

– Datan som ni pratar om är ju toppen. Men det som man efterlyser nu är en förståelse från Mikes sida – för förödmjukelsen och degraderingen som de drabbade upplevde. I det här landet ska man vara oskyldig tills man bevisas skyldig. Jag tror fortfarande att Mike är rätt kandidat. Men vi måste hjälpa honom vidare.

Mike Bloombergs presidentkampanj framstår som en dyr imitation av ”genuin” gräsrotsrörelse.

Besöker man ett av Bloombergs fältkontor i utkanten av Houston ser man unga människor därinne som sitter vid långbord och ringer upp väljare. Men som reporter tillåts man inte prata med de anställda.

Stämningen skiljer sig markant från till exempel Bernie Sanders kontor i samma stad. Jag hinner knappt över tröskeln där innan någon universitetsstudent som missat morgonduschen kastar sig över en och vill hylla svensk kollektivtrafik.

Sanders kampanj bärs upp en landsomfattande infrastruktur, ett finmaskigt nät av hundratusentals vänstermänniskor som varje vaken minut knackar dörr, skänker småpengar och sprider kandidatens övertygelser i sina sociala medier.

Bloomberg har på några månader försökt bygga vad Sanders etablerat över fem år. Bloomberg betalar sina anställda kampanjarbetare dubbelt så mycket som de andra kandidaterna gör. Kanske är det därför vi inte får prata med hans anställda. Arbetar de verkligen på Bloombergs fältkontor på grund av politisk övertygelse? Är de att likna vid högavlönade telefonförsäljare? Kanske har de inget mer att säga om Bloombergs politik än vad som står i deras standardiserade manus?

Inför ”Supertisdagen”, då 14 delstater går till val, ligger Bloomberg strax efter Joe Biden i mätningarna. Foto: Patrick Semansky/AP

Nyligen avslöjade Wall Street Journal att Bloomberg betalar 500 personer i Kalifornien 25.000 kronor i månaden för att skriva positiva sms om presidentkandidaten till alla sina kontakter i mobiltelefonen. Ingen reklamfilm kan uppnå samma mått av trovärdighet som ett inkännande budskap från en vän. Uppstår inte den lojaliteten till en kandidat av sig självt får man stimulera relationen med hjälp av allmosor.

Michael Bloombergs annonsbudget slår alla rekord

Bloomberg anklagas för att försöka ”köpa valet”. Journalisten Anand Giridharadas, som nyligen skrev en kritisk bok om filantropi, ”Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World”, skrev i söndagens New York Times att Bloombergs valstrategi är korrupt: ”… att spendera ens privata förmögenhet för att översvämma etermedier med en aldrig tidigare skådad flodvåg av annonser, för att vinna röster och köpa presidentskapet är själva sinnebilden av korruption”.

Demokraternas primärval, skriver Giridharadas, har kommit att utvecklas till en folkomröstning om miljardärer. Under tv-debatten i Las Vegas, Bloombergs debut, nämndes ordet miljardär fler gånger än Kina och klimatkrisen. Attackerna mot Michael Bloomberg från Elizabeth Warren och Bernie Sanders var så skoningslösa att en av moderatorerna frågade Michael Bloomberg: ”Borgmästare Bloomberg, ska det finnas såna som du?” Sanders anser att det inte bör finnas dollarmiljardärer.

Sanders anhängare har eggats av Bloombergs avancemang. En kväll i Houston träffar vi Gia Montalto, en 46-årig Sandersanhängare med rötter i Ecuador. På dagarna jobbar Montalto på annonsavdelningen för ett lokalt magasin om gaykultur. Fritiden ägnas till stor del åt Bernie Sanders. Hon är enligt egen utsago ”en volontär med stor käft”.

Gia Montalto med en pappversion av hennes hjälte Bernie Sanders. Foto: Anette Nantell

Likt så många andra Sandersanhängare upplever Gia Montalto att den amerikanska ekonomin är ”korrupt”. Högkonjunkturen till trots måste den latinamerikanska arbetarklassen i Houston kombinera flera arbeten för att ha råd att överleva.

Gia Montalto tjänstgjorde sex år som underrättelseofficer i den amerikanska armén samtidigt som USA invaderade Irak. Det ”militärindustriella komplexet”, säger hon, exploaterar fotfolket, som i ökad utsträckning rekryteras från arbetarklassen, samtidigt som det belönar underleverantörer, privata företag i den försvarspolitiska näringskedjan. Det var den desillusionerade krigsveteranen i henne som först fastnade för Sanders radikalitet.

Att Bloombergs presidentkandidatur fått stöd från demokratiska borgmästare och kongresspolitiker runt om landet, flera kvinnor med minoritetsbakgrund, finner Gia Montalto ”förolämpande”.

Volontären Gia Montalto (till höger) försöker övertyga ägaren till en tacotruck i Houston att rösta för Sanders. Foto: Anette Nantell

Bloomberg har inte bara investerat pengar i sin egen kampanj. Under senaste åren har han skänkt brett och tungt till kampanjer med demokratiska intressen – till feminism, klimat, vapenreglering. 2018 investerade han en miljard i kvinnliga kongresspolitikers kampanjer till kongressen. Ett beroendeförhållande har uppstått mellan partiet och patron Bloomberg. Den tidigare republikanen har blivit Demokraternas i särklass största finansiär.

På flera områden överlappar Michael Bloombergs filantropi Bernie Sanders politik. Ta klimatet. Där har Bloomberg skänkt motsvarande en miljard kronor till Sierra Club, en sammanslutning som försöker stoppa etablerandet av koldrivna industrier.

Om nu Bloomberg lyckas genomföra verklig förändring i sakfrågor som du sympatiserar med. Vad är då problemet? frågar jag.

– Jag tror inte på oligarker, säger Gia Montalto. Det är inte Amerika. Det borde inte vara Amerika.

Annonssäljaren Gia Montalto med rötter i Ecuador ägnar fritiden åt att kampanja för Bernie Sanders. Foto: Anette Nantell

Bloombergs anhängare i skyskrapan rycker på axlarna åt kritiken. Jack Selber tycker man lika gärna kan vända på steken. Bernie Sanders utlovar skattefinansierad sjukförsäkring, slopad universitetsavgift och avskrivna studielån. Vem är det som försöker köpa väljare med orealistiska löften! Vem är det som leker jultomte!

Också skönt att slippa tiggarmejlen, säger Selber. Han mottar fem mejl från Bloombergkampanjen om dagen. Alla handlar om sakpolitik. Bloomberg accepterar inte donationer. Han har så det räcker. Mejlen från Pete Buttigieg, Joe Biden och Amy Klobuchar är däremot fulla av vädjanden om pengar.

Där Sandersanhängare ser korruption ser Bloomberganhängare en beundransvärd form av noblesse oblige, en miljardär som tar sitt ansvar i en ödesstund för landet.

Skulle Bloomberg ta kommandot över mittenväljarna efter Supertisdagen innebär det att primärvalet hädanefter står mellan två 78-åringar.

De gamla har ett par saker gemensamt.

Febril aktivitet råder på ett av Bernie Sanders fältkontor i Houston. Foto: Anette Nantell

Båda har förlängt sina liv med hjälp av inopererade stentar för att blodet lättare ska flyta genom kranskärlen.

Båda kommer ur fattiga judiska invandrarfamiljer på östkusten.

På väggen i Bloombergs högkvarter i Houston hänger affischer där i:et över Mike ersatts av Davidsstjärnor.

En av Bloombergs strateger säger till frukostgästerna.

– En beståndsdel i den judiska tanketraditionen är du leder genom vad du gör. Nu väljer vi en vd till president.

Bloomberg, liksom Sanders, skulle bli USA:s första president med judisk bakgrund.

Han har byggt upp sitt eget företag och nu använder sina egna pengar för att utbilda väljare om de frågor han tycker är viktiga

Några runt bordet i Houston oroar sig för antisemitiska reaktioner.

Kritiken mot Bloombergs kampanj har redan angränsat antisemitiskt hatspråk. Häromdagen klottrade någon ”Corporate Pig” – storbolagssvin – på fasaden till ett fältkontor i Michigan.

– Han har ett bagage. Han är en jude från New York, säger anhängaren Jack Selber, som själv är judisk.

Han vänder sig till strategerna:

– Är ni föreberedda?

Mark Botnick, från högkvarteret i New York, svarar:

– Mike tänker slåss mot antisemitismen. Folk säger att han köper valet. Nej, han har byggt upp sitt eget företag och nu använder sina egna pengar för att utbilda väljare om de frågor som han tycker är viktiga.

