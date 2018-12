Sällan har jag befunnit mig i en mer öppen, tolerant, kreativ och optimistisk miljö än när jag läste masterprogrammet i statsvetenskap vid Centraleuropeiska universitet, CEU, för åtta år sedan. Studenter från över 120 länder delade då klassrum, kaféer, matsalar och möteslokaler i det kvarter i centrala Budapest som skolan hittills har varit beläget i.

Mina vänner från Sverige som kom på besök skojade om att det påminde om Hogwarts i berättelsen om Harry Potter: den anspråkslösa entrén bara ett par stenkast från Donaus strand gömmer ett veritabelt virrvarr av gångar, salar och innergårdar som på något sätt inte överensstämmer med fasaderna. Besökare blir ofelbart förvånade när de ser innandömet.

Nu tvingas CEU bort. Den ungerska regeringen gör det i praktiken omöjligt för universitetet att verka i Ungern och verksamheten kommer att överföras till ett annat land i Europas hjärta: Österrike.

Flytten på drygt 20 mil är mer än en relativt kort geografisk resa. Det symboliska värdet av att ett universitet – vars främsta prägel är övertygelsen att stärka demokratin i Europa – inte längre är välkommet i ett EU-land är enormt.

I mitt Facebookflöde är reaktionerna från mina tidigare kurskamrater många. Länkar till hur hela världens medier beskriver händelsen blandas med personliga anekdoter om tiden vid universitetet. Någon har åkt till platsen i Wien där CEU är tänkt att inkvarteras i framtiden och fotograferat omgivningen. Engagemanget i frågan är stort.

Jag minns själv hur jag snabbt blev förtjust i den välkomnande och extremt internationella miljön. I början av den första terminen kom Dalai lama på besök. När han under en tur till Europa valde att stanna till vid just CEU började vidden av skolans anseende i världen sjunka in hos mig.

Ett stort antal av världens mest framstående forskare har också lockats till skolan. Filosofen Will Kymlicka och statsvetarna Philippe Schmitter och Friedrich Kratochwil är några av dem. Rektorn under min tid i Budapest var John Shattuck, tidigare USA:s Tjeckienambassadör som även spelade en viktig roll som förhandlare inför Daytonavtalet 1995 för att skapa fred på Balkan.

Aldrig förr hade jag fått så högt ställda krav på mig när det gäller att prestera intellektuellt – och aldrig efteråt heller. Men inspirationen och stödet från både lärare och andra studenter visade sig vara ett framgångsrecept.

Möjligen har CEU:s rykte stuckit Ungerns premiärminister Viktor Orbán i ögonen. Kanske blev kontrasten mellan universitets kamp för demokrati i Europa och de nyvunna ungerska nationalkonservativa ambitionerna för skarp. Tendenserna började synas redan när jag flyttade till landet under sensommaren 2010.

Bara några månader innan dess hade Viktor Orbáns Fidesz vunnit regeringsmakten i landet. Senare under hösten kom den första tydliga attacken mot de fria medierna i landet: ett statligt medieråd skulle få möjligheten att bötfälla medier som rapporterade ”obalanserat”. När flera av de fria tidningarna på morgonen efter hade helt vita förstasidor – fullständigt tömda på innehåll i en sorts tyst protest – förstod både jag och mina kurskamrater att det var dramatiska förändringar på gång i Ungern.

De förändringarna har nu direkt slagit även mot CEU.

Ingmar Nevéus: Orbán synade Västs bluff – och vann