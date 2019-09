Afrikanska ledare på plats när Mugabes minne hedrades

I mitten av den bedagade arenan ligger Robert Mugabe på lit de parade efter bortgången förra fredagen. Försäljaren Last Garufu har kommit för att visa respekt för mannen som gav zimbabwierna sin självständighet – men någon hyllning är det inte tal om.

– Det enda vi kan ge honom är att han grundade landet, men det fanns mer att göra än så. Många lider i dag och de förstår inte varför det går som det går. Människor är fast i fattigdom och jag ser inte hur vi ska ta oss ur detta, säger han.

Finns det något du kan säga till hans försvar?

– Han betonade värdet av utbildning. Där var han tveklöst en av de bästa i Afrika. Men han förstörde det kommersiella jordbruket och det blev ekonomins undergång. Vi kallades för Afrikas kornbod, men producerar vi någonting nu?

Föräldrarna trodde att Last Garufu var den siste i barnaskaran och döpte honom till ”Last”. Men vid åtta års ålder hade han redan fått fler småsyskon och han hade följt med föräldrarna till Rufaro-arenan den där aprilnatten 1980 när landets flagga för första gången hissades, efter en konsert med Bob Marley som sjungit sin sång ”Zimbabwe” som skrivits för ändamålet.

– Det var fest, alla jublade och var lyckliga. Jag var här med familjens vänner och släktingar, berättar försäljaren som nu närmar sig 50. Minnesbilderna flyter ihop med vad han sedan lärt sig om självständighetsnatten. Han minns att alla var där, de afrikanska ledarna som skulle fira att ett av de sista länderna på kontinenten fått sin självständighet. Julius Nyerere, Tanzanias landsfader, sade till sin nye kollega Robert Mugabe att han ”ärvt Afrikas juvel”, som han inte fick smutsa ned, minns Garufu.

– Det blev inte riktigt så.

En strid ström av sörjande passerar förbi den öppna kistan där Mugabe vilar under ett glasfönster, omgärdad av sitt gamla elitgarde som står i givakt med bajonetterna riktade ned mot det torra gräset.

Foto: Erik Esbjörnsson

Det är inte frågan om någon anstormning. På läktarna sitter bara något tusental personer och kön rör sig så fort att folk måste småspringa mellan militärerna som har en lugn dag på jobbet. De flesta är nyfikna ungdomar och bara ett fåtal äldre visar några känslor vid tillfället. En av dem är Anygrace Chibarinya, 67, som likt Last Garufu var på arenan på självständighetsnatten. Hon har en helt annan bild av mannen som nu gått ur tiden.

– Han förenade oss, krossade rasförtrycket, och stod upp för sig själv och sitt land. Vi har förlorat en gyllene person, säger hon.

Foto: Erik Esbjörnsson

Anygrace Chibarinya säljer varor på en marknad runt hörnet från arenan. Där, mer än på något annat ställe, syns dagligen effekterna av den totalt havererade ekonomin.

Men det är inte Mugabes fel, enligt Chibarinya.

– Även när han var i Singapore för behandling så gav han order om att hålla priserna nere. Sedan han kastades ut har priset på varor gått upp dagligen. Människor gråter och priserna fortsätter att stiga, säger hon.

Det är här skon klämmer. Ekonomin har gått på knäna sedan sent 1990-tal då övertagandena av vita storjordbruk inleddes. Men Mugabe lyckades förhala den totala kollapsen som bara kom efter att han under kuppliknande former kastats ut ur presidentpalatset i november 2017.

Det var partikamraterna i regeringspartiet Zanu PF som tog saken i egna händer efter att Mugabes hustru Grace försökt utnämna sig själv till tronarvinge. Vicepresidenten Emmerson Mnangagwa, som någon månad tidigare gått i landsflykt, gjorde comeback som president och han har styrt landet sedan dess.

När ekonomin har gått från illa till värre är det flera zimbabwier som redan börjat förknippa Mugabe med mindre dåliga tider. Någon våg av nostalgi är det inte frågan om – under begravningsceremonin på lördagen är nationalarenan väster om Harare inte ens fylld till 25 procent. Men om nostalgin börjat slå rot kan den växa i takt med att läget förvärras i Zimbabwe. Liknande utveckling har ägt rum i länder som Kongo och Somalia som styrdes av starka despoter innan sönderfallet kom. Och då spelar frågan om var Mugabe vilar stor roll – hos det egna partiets fallna hjältar eller i ensamhet på familjegården på landet?

Frågan om Mugabes sista viloplats har plötsligt blivit storpolitik. Grace Mugabe och Emmerson Mnangagwa stred i tio år om vem som skulle efterträda den gamle mannen och under de senaste tio dagarna har bråket handlat om var han ska få sin sista vila.

Planen som alla en gång var överens om var en hjältegrav på Heroes Acre, gravfältet som Zanu PF anlade kort efter självständigheten, väster om Harare. Där vilar redan Mugabes första hustru Sally som avled på 1980-talet. Men Mugabe själv ville inte begravas jämte människorna som han menar förrådde honom. Under veckan som gått har det kommit olika bud och påföljande dementier från antingen familjen eller regeringen.

Heroes Acre. Foto: Erik Esbjörnsson

På söndagen var det tänkt att en ceremoni skulle hållas på Heroes Acre men så blir inte fallet, säger systersonen Leo Mugabe till DN och en mindre grupp journalister som samlats på ”Blue Roof”, det privata palatset i kinesisk stil som byggdes åt familjen Mugabe på 1990-talet.

– Den ställs in. Det ska byggas ett mausoleum åt Gushungu (Mugabes klannamn, reds anm) på Heroes Acre och detta kommer att ta 30 dagar att färdigställa, säger han.

Om han faktiskt kommer att vila där, återstår att se. När begravningsceremonin inleds på lördagen hälsar Mnangagwa och Grace knappt på varandra, även om presidenten sänder sina kondoleanser och i sitt tal säger att ”ett stort träd har fallit”.

– Vi fortsätter att inspireras av denna statsman, säger Mnangagwa.

Bara ett tiotusental lojalister har dykt upp. Det verkar, som om Mugabes bror Walter Chidhakwa förutsett att det inte skulle bli någon stor uppslutning. Med tanke på de senaste årens teaterdrama som utspelat sig kring Mugabe, och som kommer att fortgå tills han ligger i jorden, var det bara lämpligt att han häromkvällen citerade Shakespeares ”Julius Ceasar” när han uppmanade zimbabwierna att sluta upp bakom den forne ledaren.

– Låt oss ge honom ett ordentligt avsked. Som Marcus Antonius sade om Ceasar, ”ni älskade honom alla en gång, ej utan skäl”.