Åklagare kräver att Ghislaine Maxwells begäran om borgen avslås

I sin begäran att släppas mot borgen hänvisade Maxwells advokater till att spridningen av covid-19 i amerikanska häkten är en hälsofara. Försvararna menade också att Maxwell inte är rymningsbenägen och därför inte behöver hållas häktad.

Åklagaren kräver nu att begäran om att släppas mot borgen på fem miljoner dollar, motsvarande över 45 miljoner svenska kronor, avslås. Med motiveringen att Maxwell inte förtjänar specialbehandling på grund av risken att bli sjuk i covid-19 i häktet, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Beskedet kommer på måndagen, dagen innan åklagaren formellt ska delge anklagelserna i domstol. Ghislaine Maxwell som har både amerikanskt, brittiskt och franskt medborgarskap är misstänkt för att mellan 1994 och 1997 ha rekryterat minderåriga flickor till Epstein - och eventuellt även själv deltagit i övergreppen.

Hon anklagas även för att ha ljugit om sin roll i ett vittnesmål hon gav 2016. Enligt sina advokater har hon hela tiden nekat till att ha deltagit i olagliga handlingar kopplade till Epstein.

Maxwell greps den 2 juli i sitt i New Hampshire där hon köpt en fastighet i december, och enligt myndigheterna befunnit sig under skyddad identitet. Sedan dess sitter hon i förvar i häktet i New York-stadsdelen Brooklyn.

66-årige Jeffrey Epstein hittades död förra året när han satt häktad för allvarliga anklagelser. Bland annat stod han åtalad för trafficking av minderåriga och var sedan tidigare dömd för sexköp av minderårig, 2008.