Vi möter Alaa al-Homsi i ett ljust och rymligt konferensrum på Civil Rights Defenders kontor i centrala Stockholm, människorättsorganisationen som tidigare var känd under namnet Svenska Helsingforskommittén. Det slår mig att bordet som vi sitter vid är ungefär av samma storlek som golvytan i den fängelsecell i den syriska staden Homs, där Alaa satt instängd dag och natt tillsammans med tolv andra kvinnor: två gånger en och en halv meter.

– Tre av oss kunde ligga och sova på golvet. De andra fick stå upp. Men ibland var vi så trötta att vi låg på varandra, i en hög. Vi fick inte duscha och bara gå på toaletten tre gånger om dagen, tre minuter åt gången. På natten tilläts inga toalettbesök.

Det 26-åriga Alaa al-Homsi beskriver är tillvaron i den militära underrättelsetjänstens häkte i Homs där hon tillbringade 37 dagar i december 2012.

För snart åtta år sedan, våren 2011, deltog Alaa i folkresningen mot Syriens envåldshärskare Bashar al-Assad. Hon var inte särskilt aktiv utan hängde med i utkanten. Alaa beskriver sitt artonåriga jag som ”en vanlig tjej som drömde om att bli inredningsarkitekt”.

Hon bodde i Homs på den tiden, men när våldet stegrades där flydde hon till huvudstaden Damaskus. I Damaskus blev hon involverad i ett informellt nätverk av människor som försökte hjälpa nyanlända internflyktingar med tak över huvudet och att få tillgång till sjukvård.

I november 2012 greps hon av säkerhetstjänsten och fördes till den militära underrättelsetjänstens ökända sektion 215 i Damaskus. En knapp månad senare blev hon förflyttad till Homs, med de förhållanden som beskrivs i artikelns början.

Förhörsledarna anklagade Alaa al-Homsi för inblandning i två större bombdåd i Homs, riktade mot president Bashar al-Assads regim.

– Jag blev helt ställd när jag fick höra det. Det enda jag gjort var ju att försöka hjälpa människor som flytt från oroligheterna. Men förhörsledarna gav sig inte utan höll fram en färdigskriven bekännelse: ”Om du skriver under kan du gå ut härifrån omedelbart. Om du vägrar kommer du att dö härinne”, berättar hon.

Men det svåraste var inte trångboddheten i cellen, bristen på dagsljus, smutsen och stanken eller den knappa syretillgången. Nej, det värsta förmår inte Alaa al-Homsi själv berätta om. Det får vi reda på i Civil Rights Defenders dossier om hennes fall.

Hur hon blir slagen med knytnävar eller olika tillhyggen. Hotad, trakasserad och förolämpad och också utsatt för olika former av sexuellt våld.

Det var inte självklart för Alaa att gå ut offentligt med sin historia om övergrepp och tortyr. Hon gömmer sig bakom ett alias och vill inte avslöja sin bostadsort. ”Men jag vill berätta för världen om den omänskliga behandlingen i syriska fängelser”, säger hon till DN. Foto: Nicklas Thegerström

Men kanske inträffade en vändpunkt för Alaa al-Homsi på tisdagen. Då fick polishuset i Stockholm motta en anmälan mot 25 högt uppsatta personer inom den syriska säkerhetsapparaten.

Polisanmälan lämnades in av Civil Rights Defenders, European Center for constitutional and human rights (ECCHR), en människorättsorganisation baserad i Berlin, och tre syriska organisationer lämnade in en polisanmälan på polishuset i Kungsholmen

Anmälan gäller brott mot mänskligheten, brott mot krigets lagar och tortyrbrott. Aktionen är en del av en offensiv som just nu pågår i flera länder i Europa, där syftet är att förmå europeiska domstolar att inleda krigsbrottsutredningar mot medlemmar av säkerhetstjänsterna (det finns fyra stycken) i Syrien.

– De som gjort sig skyldiga till den typ av brott som Alaa utsatts för, de går fria. Vi tycker att det är dags att de ansvariga ställs inför rätta. Dels för att ge offren upprättelse, men också för att rättvisa är nödvändigt för att det i framtiden ska kunna bli en verklig fred i Syrien.

Det säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders och medlem i det arbetslag som förberett anmälningarna.

Vad är då meningen med att ta upp brott som begåtts i Syrien i en svensk tingsrätt?

– Det kan tyckas mer naturligt om fallen tagits upp i den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Men det är inte praktiskt möjligt i nuläget, svarar John Stauffer.

– Syrien har inte godkänt Romfördraget (ICC-domstolens grundläggande stadga). Det betyder att det krävs ett beslut av FN:s säkerhetsråd för att ICC ska ta upp fall från Syrien. Och i säkerhetsrådet stoppas frågan av Ryssland och Kina, den syriska regimens uppbackare, som lägger in sina veton.

Svenska domstolar har behörighet att döma över krigs- och människorättsbrott, oavsett gärningsmannens eller den drabbades nationalitet, så kallad universell jurisdiktion.

– Enligt Romstadgan har domstolarna i Sverige och andra länder ett ansvar att utreda brotten, och även ansvar att lagföra brottslingen om det finns tillräcklig bevisning, påpekar John Stauffer.

Alaa al-Homsi är en av nio syrier boende i Sverige som berättar om tortyr i den syriska säkerhetstjänstens fängelser. Nu har toppnamnen i säkerhetsapparaten polisanmälts i Stockholm. Foto: Nicklas Thegerström

Alaa al-Homsi frigavs från sitt helvete i januari 2013, som en del av en fångutväxling. Kort därefter lämnade hon Syrien.

– Jag var livrädd att gripas på nytt, säger hon.

Alaa al-Homsi lyckades muta sig över den syrisk-turkiska gränsen. Efter en tid i ovisshet i Turkiet och i Egypten tog hon sig till Sverige. Det var i december 2014. Hon hamnade i södra Sverige. Under flykten hade hon gift sig med en syrisk man.

– Sverige har blivit mitt hemland, säger Alaa.

Svenskan är lite stapplig men ordet ”hemland” uttalar hon klockrent. Alaa läser svenska och engelska och planerar att skaffa sig en högskoleutbildning.

Vistelsen i Sverige har dock tidvis varit besvärlig. Alaa al-Homsi plågas av minnena från övergreppen och hon har också fysiska men. Högra axeln bröts under en tortyrsession. Den har läkt dåligt och hon lider av värk och begränsad rörlighet.

Men det värsta är panikångesten.

– Jag får attacker då och då. Ibland måste jag åka in akut till sjukhus för att få hjälp.

Den mer långsiktiga vård hon hittills erbjudits är starka ångestdämpande mediciner - något som hon avvisar.

– Jag vill ha kontroll över mig själv, säger Alaa al-Homsi.

Helt nyligen har hon fått löfte från ECCHR om hjälp med samtalsterapi. Alaa ser polisanmälan av de syriska säkerhetsmännen som en del i helandeprocessen.

– Jag vill vittna om hur omänskligt al-Assad behandlar fångarna. Det betyder mycket för mig att omvärlden får veta det, säger hon.

Civil Rights Defenders har gott hopp om att anmälan ska ge resultat. Tidigare denna vecka grep den tyska polisen en syrisk man som misstänks ha torterat fångar i ett av den allmänna underrättelsebyråns fängelser i Damaskus. Mannen uppehöll sig i Tyskland som flykting.

Tyskland har även utfärdat en arresteringsorder mot en av den syriska underrättelsetjänstens verkliga toppnamn, Jamil Hassan som är chef för flygvapnets illa beryktade underrättelsebyrå.

Alaa al-Homsi väljer att framträda under taget namn och hon vill inte specificera var i Sverige hon bor, av säkerhetsskäl.

Fakta. Kriget i Syrien Konflikten började våren 2011 med fredliga protester mot president Bashar al-Assads regim. Motsättningarna urartade snabbt till en väpnad konflikt. al-Assad fick stöd av shiamuslimska Iran och libanesiska Hizbollah (och Ryssland). Regimens motståndare backades upp av sunnimuslimska Saudiarabien och Qatar (och västvärlden). De senaste åren har Bashar al-Assad skaffat sig övertaget i kriget, även om ungefär en tredjedel av landet fortfarande är utanför hans kontroll. Under det snart åtta år långa kriget har minst 340.000 människor dödats, och över tolv miljoner – mer än halva Syriens befolkning – har drivits på flykt. Det har också kommit rapporter om grova människorättsbrott och krigsbrott, utförda av såväl regimen som dess motståndare. Det handlar om användande av inhumana vapen som stridsgas, kemikalier, så kallade tunnbomber samt klusterbomber. År 2015 presenterade människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporten ”Om de döda kunde tala”. En avhoppad fotograf från al-Assads säkerhetstjänst gav organisationen 28.000 bilder som visar dödsfall från syriska fängelseanläggningar. Organisationens utredning visade att tusentals fångar svälts och torterats till döds. Amnesty International kartlade under 2017 förhållandena i militärfängelset Saydnaya strax norr om Damaskus. Enligt Amnesty blev mellan 5.000 och 13.000 personer utomrättsligt avrättade i masshängningar som utfördes om natten, under tidsperioden 2011 till 2015. Källa: DN Visa mer

