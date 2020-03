Ålands sjöbevakning vädjar till svenskar: Kom inte hit

Med anledning av coronavirusets spridning har Finland, likt flera andra europeiska länder, återinfört inre gränskontroller.

De som tillåts inresa är finländska medborgare, utländska medborgare som är fast bosatta i landet – samt de som reser med transporter av yttersta vikt, exempelvis för sjukvården.

Turister och utländska personer som äger fritidsbostäder i Finland tillåts dock inte att resa in. Det har den senaste tiden vållat bekymmer på Åland, där myndigheterna nu vill uppmana svenskar att hålla koll på regelverket.

– Vi har utmaningar med att föra fram det här till allmänheten. I dag har vi haft ett fall där vi tyvärr avvisat en svensk medborgare som kom med färjan till Mariehamn, säger Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, en enhet inom det finska gränsbevakningsväsendet.

– Det finns en hel del svenska medborgare som har sommarställen eller stugor på Åland. Så var det också i det här fallet, men det räcker inte som orsak för inresa.

Kim Westman är framför allt bekymrad för de som med fritidsbåt försöker ta sig från Sverige till Åland. Under helgen har man fått agera vid tre tillfällen.

– Det är väldigt vanligt att man över veckoslutet tar sig hit till Åland, men det är inte tillåtet för turister för tillfället. Jag skulle så väldigt gärna vilja undvika en situation där en svensk medborgare, som normalt sett är väldigt välkommen hit, tar sig över Ålands hav bara för att bli avvisad här.

– I värsta fall måste man då försöka ta sig tillbaka efter mörkrets inträde. Det blir dålig stämning för alla parter av det och det skulle vi vilja undvika.

Personerna som kommit med de tre fritidsbåtarna under helgen har dock visat sig ha giltiga orsaker att resa in i landet. Men den sista av dem, som kom under lördagen, korsade gränsen på en plats där det inte är tillåtet.

– Personen gjorde sig därmed skyldig till ett riksgränsbrott. Det är brottsrubriceringen man gör sig skyldig till om man inte passerar gränskontrollen. Vi upptäckte båten i våra övervakningssystem och skickade ut en patrull.

Båten, som var svenskregistrerad, beordrades till Mariehamn där mer utförliga kontroller utfördes. Först efter det kunde personen, som visade sig vara finsk medborgare, fortsätta sin resa till Nådendal, Finland.

– Personen delgavs kännedom om sin brottsmisstanke. Hen gjorde sig skyldig till riksgränsbrottet, men nu när det är en sådan ny sak så fick hen en anmärkning och fick fortsätta. Det blev inga högre reprimander.

Kim Westman betonar själv att han hoppas att det endast är under en kortvarig period som gränsen till Åland är stängd.

– Det är kanske inte min sak att säga, men det är viktigt för det åländska samhället: Så fort epidemin ligger bakom oss är förstås alla svenska medborgare välkomna hit igen. Det här handlar bara om att försöka hindra sjukdomen från att spridas i det finska samhället, säger Kim Westman.

– Det känns konstigt för oss också att jaga svenska medborgare. Vi brukar ha blickarna riktade mot annat håll.