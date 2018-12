Det är New York Times som i ett stort reportage visar hur den amerikanska administrationen under Donald Trump just nu genomför rekordsnabba miljöundersökningar som annars skulle ha tagit år att göra.

Enligt de dokument och intervjuer som tidningen läst och gjort arbetar Vita huset tillsammans med Republikanerna i kongressen för att få till stånd en oljeexploatering i tidigare skyddade områden i Alaska före valet 2020.

För att uppnå detta har federala regler om natur-, djur- och grundvattenskydd förändrats och federal mark öppnats.

Redan 1995 försökte Republikanerna i kongressens båda kamrar att få igenom exploatering av vissa skyddade områden i Alaska men planerna stoppades senare när Bill Clinton blev president.

Nu ser oljeindustrin ut att få möjlighet att leta och utvinna olja i ett område kring Beaufort Sea där den största oexploaterade oljekällan i Nordamerika ska finnas.

Donald Trump har sagt att han kommer att använda samtliga energikällor samtidigt som han tar miljöhänsyn. En kombination som många anser blir svår att genomföra.