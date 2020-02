Allmän spridning av nya coronaviruset i Frankrike

Franska regeringen har uppgraderat läget till fas två av tre på den nationella epidemiskalan.

På fredagen har 19 nya fall bekräftats i landet. Det är andra dagen i rad som antalet bekräftade fall ökar med en så stor mängd. På torsdagen bekräftades 20 nya fall.

Frankrikes hälsominister Olivier Véran sade på fredagen att det nu finns en allmän spridning av det nya coronaviruset i landet.

– I Frankrike har vi nu nått ett nytt stadium i epidemin och vi har nu uppgraderat till fas 2. Viruset cirkulerar i vårt territorium och vi måste begränsa spridningen, sade Olivier Véran, enligt Le Monde.

Hälsoministern förklarade att man har identifierad flera kluster av smittan i Frankrike, varav det största ligger i departementet l'Oise, strax nordöst om Paris. I l'Oise finns det på fredagen 18 bekräftade fall av covid-19, vilket är sjukdomen som det nya coronaviruset orsakar. Det är sex fler än på torsdagen.

Under ett besök i kommunen Crépy-en-Valois, där den första franska medborgaren avled av covid-19, påminde Olivier Véran om vikten av skyddande åtgärder för att förhindra spridning. Han avrådde främst allmänheten från att skaka hand med varandra.

Italien är fortsatt det land som är överlägset hårdast drabbat i Europa. På fredagskvällen hade landet 888 bekräftade fall av covid-19. Många fall i andra länder kopplas nu också till de hårt drabbade delarna av norra Italien.

I Norge har en sjukhusanställd bekräftats smittad av viruset, just efter en resa i norra Italien. Den anställde gick till arbetet två dagar efter att denne börjat visa symtom och hade under dessa dagar patienter, skriver Verdens gang. Nu pågår smittspårning för att identifiera de som kan ha utsatts för smitta via personen, som arbetar på ögonkliniken på Ullevåls sjukhus utanför Oslo.

– Det här medför ett stort arbete för att informera patienter och anställda och genomföra smittspårning. Vi måste omdisponera våra resurser i helgen och tiden framöver, och med anledning av detta sätter vi in extra beredskap, säger sjukhuset administrative direktör Bjørn Atle Bjørnbeth till Verdens gang.

Fyra personer har hittills tagits in för provtagning efter att ha haft kontakt med den anställde. En smittskyddsläkare som Verdens gang talat med uppger att det rör sig om flera hundra personer som nu måste kontaktas.

Den smittade anställde mår efter omständigheterna bra och sitter i hemmakarantän. Norge har på fredagskvällen sex bekräftade fall av covid-19.

I Norden är det Sverige som har flest fall sjukdomen. I och med att fyra nya fall bekräftades på fredagskvällen är antalet i Sverige nu uppe i elva. I Danmark har ytterligare ett fall bekräftats på fredagen och det finns nu två bekräftat sjuka i landet. Finland fick sitt tredje fall av covid-19 bekräftat på fredagen.

Läs mer:

USA:s sanktioner kan förvärra virusutbrottet i Iran

Kritik mot Folkhälsomyndigheten: ”Det är så dags nu”

Amina Manzoor: Det är ett gemensamt ansvar att stoppa spridningen

Geely-huset på Hisingen oroas av ägarbesöket från Kina