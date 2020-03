Allt fler ryska skämt handlar om Putin i helvetet

– Fan vad jag är besviken! Jag trodde de skulle ha lite större fantasi! Hitta på något fint och komplicerat sätt att ändra grundlagen, som åtminstone får det hela att se lite bättre ut.

Min kompis Sasja formligen skriker i telefonen. Han har precis fått beskedet att duman stryker Putins tidigare fyra mandatperioder och är rasande. Jag får inte en syl i vädret.

– Men de bara nollar hans tidigare mandatperioder! De orkar inte ens hitta på något! Vi sitter kvar med den gamla fjärten till 2036!

Harangen som därefter bryter ut går inte att trycka i Dagens Nyheter.

I tisdags debatterade ryska duman förslagen till ändringar i grundlagen. Då föreslog den pensionerade kosmonauten Valentina Teresjkova att Putins fyra tidigare mandatperioder som president stryks. Han ska få börja från början och alltså kunna sitta två mandatperioder till efter varandra – vilket är omöjligt med dagens ryska grundlag.

På onsdagen röstade duman för tredje gången ja till förändringarna av grundlagen som innebär att Putin kan sitta som president i två mandatperioder till -fram till 2036. Foto: Pavel Golovkin/AP

Putin anländer till parlamentet och meddelar att han godkänner ändringen. Följande dag godkände dumans underhus i brådskande ordning förslaget i en tredje och sista omgång. Några timmar senare gör överhuset sammalunda. En förordning som i praktiken innebär att Putin blir president på livstid klubbas igenom på två dagar utan diskussion.

Jag frågar min dotters simtränare vad han anser. Han svarar med att berätta den senaste Putinvitsen.

– En man kommer rusande och säger: ”Banditer har kidnappat Putin, de kräver fem miljoner dollar, annars bränner de upp honom! Nu måste alla bidra!” Hans kompis svarar: ”Mer än fem liter bensin kan jag inte bidra med.”

Dagen innan har jag besökt en avstjälpningsplats utanför Sankt Petersburg, Putins hemstad. Polisen fotograferar våra presskort. Fotografen påpekar att det inte är lagligt.

– Jag håller med, säger polisen.

Och så citerar han, ur ur det blå, en av den ryska oppositionens favoritsloganer.

– Putin vor. Putin är en tjuv.

Dagen efter är min feed på sociala medier fylld med rykande färska anekdoter. Det är ryssarnas sätt att hålla sig mentalt friska: Att garva åt sina makthavare. Nu handlar vitsarna allt oftare om hur Putin, i sinom tid, får sota för det han gjort.

”Putin dör. Herren säger: – Du får komma till himlen. Men först ska djävulen knulla dig i röven lika många gånger som du har varit president.

Sex gånger, tänker Putin. Det kan jag stå ut med.

Putin förs till djävulen. Där står Teresjkova.

– Vad gör hon här?

– Hon nollar resultatet.

Den nya grundlagen ska ännu godkännas i en rådgivande folkomröstning den 22 april. Dessutom ska konstitutionsdomstolen godkänna att Putins fyra tidigare mandatperioder retuscheras bort.

Det säger sig själv att resultatet blir som Kreml vill ha det. Makthavarnas enda problem är den så kallade folkomröstningen. Den är enbart rådgivande, eftersom risken är stor att valdeltagandet inte överskrider 50 procent och den därmed inte räknas alls. Men trots att folkomröstningen formellt inte kan påverka resultatet är det viktigt för Kreml att valdeltagandet inte blir pinsamt lågt.

För att locka folk att rösta har grundlagsförändringarna fått så många tillägg att den ryska konstitutionen nu riskerar bli minst 50 procent längre. I debatten föreslås allt från garanterade pensionsindexhöjningar till löften om gratisluncher för dagis- och skolbarn.

I boken ”The light that failed” skriver Ivan Krastev och Stephen Holmes att Ryssland aldrig på allvar gick in för att vara en demokrati. Istället har man imiterat demokratier. Det började redan under Jeltsin på 1990-talet och fortsatte under Putin.

Krastev och Holmes misstar sig. År 1998 försökte Jeltsin ändra grundlagen så att han skulle kunna ställa upp för en tredje mandatperiod. Men konstitutionsdomstolen sade nej.

Boris Jeltsin Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Det finns med andra ord redan ett prejudikat i frågan. Konstitutionsdomstolen borde inte behöva behandla den på nytt.

Under Putins tjugo år vid makten har Kremls lögner blivit så fräcka att både den ryska allmänheten och västvärlden avtrubbats. Det har blivit vanligt att betrakta Ryssland som ett hopplöst fall och Putin som en fortsättning på Jeltsins styre. Men till Jeltsin sade alltså konstitutionsdomstolen nej. Under honom upplevde den ryska oberoende pressen sin glanstid.

Poängen är inte att idealisera 1990-talet – Ryssland var inte en fungerande demokrati då heller – utan att se det uppenbara: Under Jeltsin tilläts oppositionen ställa upp i val, domstolarna fatta beslut mot makthavarnas vilja och medierna göra sitt jobb. Under Putin är det tvärtom.

Varför är det här viktigt att förstå? Därför att det bevisar att det har funnits alternativ.

Under de senaste åren har hundratals demonstrationer mot Putinregimen hållits i Ryssland. De som vill bli av med honom är fortfarande i minoritet. Men det som hänt nu kommer sannolikt att leda till ännu fler protester.

Oppositionens sloganer har blivit allmängods. ”Putin bakom galler”, ”Bort med skurkar och banditer” hör man i dag uttalas av helt vanliga ryssar.

När jag hörde polisen vid avstjälpningsplatsen spontant skälla på Putin hajade jag till.

– Sade polisen verkligen ”Putin är en tjuv”? frågade jag fotografen.

– Klart han sade.

Fotografen var förvånad över att jag var förvånad.