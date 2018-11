Allt fler stoppar Donald Trumps reklamfilm – ”rasistiskt”

Det är en reklamfilm inför det kommande mellanårsvalet som väckt ilska och kritik från en rad håll. Filmen handlar om Luis Bracamontes som den 24 oktober 2014 mördade två poliser och skadade en annan person och målar ut invandrare som kriminella.

I reklamen påstås att ”Demokraterna släppte in honom i vårt land. Demokraterna lät honom stanna”. Mellan filmklippen av en skrattande Bracamontes visar filmen också bilder på den karavan av människor som sedan flera veckor är på väg genom Mexiko mot den amerikanska gränsen.

Men filmens påstående om att Demokraterna är skyldiga till Bracamontes våldsdåd och att det skulle finnas ett samband mellan honom och karavanen genom Mexiko stämmer inte. Det har flera nyhetsmedier i USA visat. Bland andra Sacramento Bee.

CNN har kallat den för ett försök att spela på människors rädsla för invandring och brott.

I själva verket deporterades Luis Bracamontes i juni 1997 under demokraten Bill Clintons andra period som president sedan han tagit sig in i landet via Arizona utan tillstånd. Men Bracamontes tog sig tillbaka igen under republikanen George W. Bushs tid som president för att åter deporteras.

Det var när Bracamontes för tredje gången lyckades ta sig in i USA som han sköt ihjäl två poliser i Kalifornien 2014.

Sajten AZ Central i Arizona har tagit del av domstolshandlingar som dessutom visar att Bracamontes 1996 dömdes till fyra månaders fängelse för narkotikabrott för att gripas igen i Phoenix 1998, också då för narkotikabrott, men släpptes under oklara omständigheter under den dåvarande sheriffen Joe Arpaio.

Arpaio, en uttalad republikan, var den förste som benådades av president Trump efter att ha dömts för domstolstrots för sina metoder när det gällde att jaga papperslösa invandrare i Arizona.

Presidenten själv har lagt ut den 53 sekunder långa filmen i sitt Twitterflöde.

CNN tog snabbt avstånd från reklamfilmen, som man menade är rasistisk, och beslutade att inte visa den. På måndagen anslöt sig även NBC och Fox News till detta och senare på kvällen även Facebook, skriver The Hill.

Facebook motiverar sitt beslut på följande sätt:

”Den här annonsen bryter mot Facebooks reklam för reklamregler mot sensationsinnehåll, så vi avvisar den. Medan videoklippet får läggas ut på Facebook kan det inte distribueras som en betald annons.”

NBC, som tidigare godkänt annonsen, gjorde en ny bedömning under måndagen och beslutade att ta bort den, skriver CBS News som konstaterar att det inte finns bevis för att någon, demokrat eller republikan, skulle ha gett Bracamontes tillstånd att stanna.

