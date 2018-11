Allt tuffare klimat för feminister i Kina

Den kommunistiska revolutionens ideal om jämställdhet mellan könen är ett minne blott. Dagens kommunistparti pressar unga kvinnor till att inta en traditionell kvinnoroll. Gift dig tidigt och skaffa barn, går propagandan ut på, enligt Leta Hong Fincher som nyss kommit ut med en bok om feminister i Kina (Betraying big brother, the feminist awakening in China).

Efter otal intervjuer med kvinnor i Kina, där hon tidigare studerat och doktorerat i sociologi, finner Leta Hong Fincher ett auktoritärt samhälle där feminismen betraktas som ett hot mot det styrande kommunistiska partiet.

En anledning är att kvinnorörelsen byggt upp ett brett nätverk med anhängare i Kina. Stora grupper som organiserar sig är känsligt för ledningen som räds social oro.

– När aktivister lyckas bygga upp ett sådant nätverk ses de som ett hot mot ledningen, säger Leta Hong Fincher på telefon från New York där hon bor.

För kommunistpartiet är överlevnad och fortsatt maktinnehav överordnat allt annat, menar hon. Här finns ett inbyggt motstånd mot grupper som opponerar sig.

– Man vill inte se kvinnor som reser sig och ställer krav. Det ses som destabiliserande för det mansdominerade kommunistpartiet. Därför propagerar man nu för traditionella könsroller. Kvinnor pressas tillbaka till hemmet för att bli vackra fruar och mammor.

Till bilden hör också att befolkningen i Kina blir allt äldre och födelsetalen går ner. Det har skapat en oro för hur de äldre ska försörjas i framtiden. Enbarnspolitiken har övergetts och det ligger i landets intresse att fler barn föds.

I sin bok berättar Leta Hong Fincher om fem unga feminister som 2015 greps efter att inför den internationella kvinnodagen ha planerat att dela ut flygblad mot sexuella trakasserier i Peking. De fem kvinnorna söktes upp, förhördes under brutala former och fängslades. Gripandet väckte upprördhet i Kina och internationellt. Det skedde samtidigt som Kinas president Xi Jinping skulle stå som en av värdarna för en FN-konferens om kvinnors rättigheter. ”Xi står som värd för kvinnors rättigheter i FN medan han förföljer feminister? Skamlöst”, twittrade Hillary Clinton som då var utrikesminister i USA. Flera andra toppolitiker stämde in i kritiken.

Li Tingting var en av de aktivister som greps i Peking. Foto: AFP

Efter en månad släpptes kvinnorna. Men sedan dess har klimatet mot kvinnor som bekämpar trakasserier och hävdar sina rättigheter blivit ännu hårdare, enligt Leta Hong Fincher.

– Partiet använder artificiell intelligens för att övervaka människor, har infört sociala kreditpoäng och gör allt för att försvåra för aktivister. Tittar man på den propaganda och politik som regeringen för i dagsläget ser det ut att bli ännu svårare framöver. Jag tror vi står inför en konfrontation som kan pågå i många år.

Hon konstaterar att Kinas president Xi Jinping odlar en machomyt och ser det patriarkala samhället som grunden för ett stabilt samhälle. Sina första år som ledare kallades han ”Xi Dada”, ungefär stora fadern Xi, och byggde upp en personkult som inte setts sedan Mao Zedongs dagar. Xi Jinping hyllades i den statliga propagandan för sin manlighet, hip-hop-sånger komponerades med titlar som ”var en man som Xi Dada”. Han framställdes som patriarkernas patriark.

– För honom och kommunistpartiet är feminism ett hot som kan leda till kaos och underminera hela den auktoritativa ordning som är kärnan i det kommunistiska styret i Kina, säger Leta Hong Fincher.

Det är ljusår ifrån den kommunistiska revolutionen när jämställdhet mellan kvinnor och män var en viktig ingrediens. Kvinnor sågs som avgörande när det nya Kina skulle byggas upp. De arbetade i fabriker och på fälten för att förverkliga den industriella revolutionen.

Nu har kvinnors deltagande i arbetskraften gått ned, från 73 procent 1990 till 61 procent 2017 och någon kvinna har aldrig suttit i politbyråns ständiga utskott, landets viktigaste beslutsfattande organ.

Ändå är Leta Hong Fincher hoppfull inför framtiden. Under förra årets #metoo-rörelse gick en våg av vittnesmål ut i Kinas sociala medier. Ofta blev de snabbt censurerade. Trots det fortsätter kvinnorna kampen, menar Leta Hong Fincher.

– Det är otroligt, trots alla dessa hinder, censur, ingen pressfrihet, ingen mötesfrihet, förföljelse, så fortsätter kvinnorörelsen. Det visar makten i feminism. Den fortsätter att växa trots att man försöker krossa den.

Det kräver både mod och uppfinningsrikhet från kvinnorna, konstaterar hon. När hashtaggen #metoo censurerades i sociala medier började kvinnor använda emojis med en risskål och en kanin, de två orden uttalas ”mi tu” på kinesiska, och alla förstod vad det handlade om. Efter ett tag slog myndigheterna ner på det också.

– Men de experimenterar hela tiden med nya sätt och har stor fantasi.