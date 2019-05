Amazonas urbefolkning: Vi var här först

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Ljudlöst glider kanoten in bland träden. Bakom lövverket öppnar sig en glänta där några kvinnor tvättar familjernas kläder. Barnen klänger i regnskogens träd och kastar sig ned i det klara vattnet. Vid flodbädden ligger bär som blir till mat åt fisken som är mundurukufolkets levebröd.

– Välkommen, säger Juarez Saw och drar upp kanoten på land.

Han är byns ledare och har varit i guldgrävarstaden Itaituba för att köpa proviant åt familjerna i urbefolkningens reservat Sawré Muybu. Utan att vi behöver be någon om hjälp bildas en mänsklig kedja som bär upp provianten till byn på toppen av kullen. Juarez Saw stänger grinden till sin hydda med palmbladstak, stampat jordgolv och vedspis.

Juarez Saw har ocku­perat dammbyggen förr och räds inte höger­nationalisten Jair Bolsonaro. Foto: Lotta Härdelin

– Är det inte Bolsonaro som ska dämma upp floden så är det guldgrävarna som smutsar ned, säger han och sätter handen bakom örat.

– Hör du?

Trots att vi är djupt inne i Amazonas djungel störs vi av ett mullrande ljud från en pråm som draggar efter guld i Tapajósfloden. Dieselmotorerna är på dygnet runt och draggen, som gräver längs bottnen, skrämmer bort både fågel och fisk. Vad som är värre är att guldgrävarna använder kvicksilver för att binda guldkornen. Det förgiftar fisken som mundurukufolket äter.

– Det här är vår mark. De har ingen rätt att vara här, säger Juarez Saw.

En av hans sex söner kommer tillbaka efter dagens jakt.

– Jag gömde mig vid en bärbuske som jag vet att vildsvinen gillar. När vildsvinen dök upp sköt jag alla tre, säger sonen nöjt.

En pojke från byn har precis skjutit ihjäl tre vildsvin med hakebössa och nu är det kvinnornas uppgift att flå, stycka och tillreda djuren. Foto: Lotta Härdelin

Två kvinnor och en åttaårig flicka samsas om att flå vildsvinen. De är glada. Det är inte var dag familjerna i reservatet Sawré Muybu får tillgång till så mycket protein. Efter slakten delas köttet upp mellan det femtiotal hushåll som utgör byn. Även byns hundar vill ta del av bytet, men motas bort.

– Hundarna måste hållas hungriga. Annars funkar de inte vid jakten, menar Juarez Saw.

Mundurukufolket Mundurukufolket omtalas ofta som Amazonas främsta krigare och brukade mumifiera och krympa sina motståndares huvuden för att använda dem som troféer. Först gången mundurukustammen fick kontakt med européer var 1768 när en portugisisk expedition seglade uppför Tapajósfloden. De har sitt eget språk, mundurucu, som tillhör språkgruppen tupi–guarani som de flesta urbefolkningar talar i Brasilien. Munduruku är en av de största urbefolkningsgrupperna i delstaten Pará i Amazonas och har för närvarande 13 755 medlemmar uppdelade i 141 byar längs Tapajósfloden. Visa mer

Tapajósfloden är en av de största bifloderna till Amazonasfloden. Den ringlar sig nästan 200 mil genom regnskogen och räknas till en av Amazonasbäckenets vackraste floder. Medan andra floder antingen har svart eller brunt vatten är Tapajósfloden en av få med klart vatten. Det är längs denna flod som mundurukufolket levt i över 10.000 år. Deras namn betyder ”röda myrorna” och kommer från att de brukade anfalla sina fiender i massor. Vad som också skiljer dem från andra urbefolkningar är att de inte stred för att försvara eller utöka sitt territorium. De gick ut i strid för stridens skull. De tyckte det var kul att strida. Det är därför antropologer kallar dem för Amazonas vikingar.

Hundarna hålls på svältdiet för att vara motiverade inför jakt. Foto: Lotta Härdelin

När de portugisiska erövrarna seglade uppför Tapajósfloden i mitten av 1700-talet trängdes mundurukufolket längre in i Amazonas. Urbefolkningen byggde sina byar bortom forsarna som hindrade de portugisiska skeppen. När Brasilien industrialiserades under militärdiktaturen på 1960-talet kom nästa invasionsvåg. Generalerna befolkade djungeln med nybyggare och anlade Transamazônica, en 300 mil lång grusväg som sträcker sig från Atlantkusten till Anderna. Vägen går rakt genom de marker där flera isolerade urbefolkningar levde. De var inte immuna mot nybyggarnas sjukdomar och dog i tusental av lunginflammation och febersjukdomar. En av de urbefolkningar som återhämtat sig bäst är munduruku. I dag består folkgruppen av 13 755 invånare som är uppdelade på 141 byar längs Tapajósfloden.

Den motordrivna kanoten kör uppför den flera hundra meter breda floden. Efter en timmes färd smalnar floden av. På båda sidorna reser sig bergväggar. Ravinen är hundra meter djup. Enligt mundurukus skapelseberättelse är det här som den första människan i Amazonas föddes. En grupp vildsvin förvandlades till mundurukufolket.

– Känner du? frågar Ademir Kabá.

Ademir Kabá är den förste från mundurukufolket som tog en universitetsexamen Foto: Lotta Härdelin

Han är brorson till mundurukus ledare, Arnaldo Kabá, och var den förste munduruku som tog en universitetsexamen. Han sitter längst fram i kanoten och jag skakar på huvudet. Jag känner ingenting.

Den regnskogsbeklädda ravinen är mundurukufolkets heliga plats och varje munduruku bör besöka platsen minst en gång i livet. Strömmen tar tag i kanoten och vänder den. Vattenytan krusas av vinden som blir starkare. Jag lägger märke till ett jordskred som skapat en fåra i ravinen. På andra sidan har ett nästan identiskt jordskred skapat en liknande fåra. En tillfällighet? Ademir Kabá menar att det är Karosakayabu, mundurukufolkets Gud, som skapat fårorna. Det är därför platsen kallas Travessia dos Porcos, Vildsvinens övergång. Om vattenkraftverket byggs kommer delar av denna heliga plats att hamna under ytan.

– Det tänker vi inte tillåta, säger Ademir Kabá.

Om söndagarna ­brukar familjerna i byn Sawré Muybu samlas för att spela fotboll. Foto: Lotta Härdelin

Ursprungsbefolkningen är den grupp som har mest att frukta av högernationalisten Jair Bolsonaros politik. Under valkampanjen kritiserade han urbefolkningarnas reservat och sade att »indianer» lever som »djur på zoo«. Vid ett valmöte i delstaten Mato Grosso i södra Amazonas lovade han att »inte ge en enda kvadratcentimeter land till indianerna« om han blev president. Godsägarna jublade. När Bolsonaro vann firade hans anhängare genom att kasta brandbomber på en skola och vårdcentral som tillhör urbefolkning i delstaten Pernambuco. I delstaten Mato Grosso do Sul firade godsägare genom att skjuta mot en av urbefolkningens byar. Tio dagar efter att Bolsonaro tillträtt invaderade ett dussintal män ett reservat i delstaten Rondonia i Amazonas och högg upp en stig för att föra ut värdefulla träslag. Urbefolkningen filmade angreppet, sände videon till rikspolisen som identifierade en av inkräktarna, men en domare beslöt att inte häkta personen.

Den brasilianska organisationen för urbefolkningens rättigheter, Cimi, menar att invasionerna av urbefolkningens reservat ökat med 150 procent sedan Bolsonaro blev president. Enligt grundlagen är det förbjudet för utomstående att besöka reservaten utan tillstånd från urbefolkningsmyndigheten Funai.

Den här vägen har skapats av skövlare som tagit sig allt längre in i världens största regnskog. Vi är där med byns ledare Juarez Saw och hans barnbarn – men vi får kasta oss i väg när skövlarna närmar sig. Foto: Lotta Härdelin

Brasiliens nya regering vill komma åt urbefolkningens mark eftersom den är rik på guld, koppar och bauxit som är en lerliknande jord- eller bergart som innehåller upp till 55 procent aluminium. I delstaten Pará, där mundurukufolket lever, finns det gott om bauxit. Processen att utvinna aluminium från bauxit är väldigt energikrävande och gruvbolagen vill att Bolsonaro dämmer upp Tapajósfloden för att bygga vattenkraftverket São Luiz do Tapajós. Tidigare regeringar har försökt att bygga kraftverket, men då har naturskyddsverket Ibama sagt nej. När nu Bolsonaro bytt ut cheferna på Ibama och sagt sig vara villig att ändra kraven för miljölicenserna kan bygget verkställas. Regeringen har även planer på att bygga 43 mindre kraftverk på bifloderna till Tapajósfloden.

Vattenkraftverket Planerna på att bygga vattenkraftverket São Luiz över Tapajósfloden, som är Brasiliens femte största flod, började 2015. Året efter meddelade naturskyddsverket Ibama att det inte tänker godkänna bygget på grund av konsekvenser för miljön, och planerna arkiverades. Under Bolsonaros valkampanj höjdes röster för att han skulle verkställa planerna och han lovade att underlätta för framtida miljölicenser. När han tillträdde som president bytte han ut chefen för Ibama och tillsatte en av sina allierade, den före detta riksåklagaren Eduardo Fortunato Bim, som medverkade i Bolsonaros valkampanj. Visa mer

Regeringen försvarar dammbyggena i Amazonas med att vattenkraft är en ren, förnybar energi, men biologer menar att vattenkraften förstör regnskogens ekosystem. På grund av turbinerna går inte fisken längre uppströms för att nå sina reproduktionsområden. Det gör att fiskbeståndet minskar och riskerar att utrotas.

Dammarna förändrar även flodens naturliga flödesnivåer. När det är regn­period stiger floden och marken får ­extra näring. När det är torrperiod sjunker floden och bärbuskarna blommar. Men om en damm byggs blir den höga vattennivån konstant.

– Ser du bärbuskarna längs flodbädden, säger Ademir Kabá och pekar.

Diego Saw är ledarens son i byn Sawré Muybu. Han är orolig för invasionen av skövlare i Amazonas Foto: Lotta Härdelin

Föraren saktar in den motordrivna kanoten.

– Om buskarna svämmas över får inte längre fisken sin mat. Då försvinner den.

Vad som också är allvarligt är att när träden och buskarna multnar under ytan så bildar växtligheten metangas, en lättantändlig växthusgas. Den översvämmade dammen kan bli en tickande bomb.

När Brasiliens före detta president, Dilma Rousseff, byggde världens fjärde största vattenkraftverk på Xingufloden i Amazonas gick mundurukufolket till attack. I över en månad ockuperade de arbetsplatsen medan mundurukus högste ledare, Arnaldo Kabá, förhandlade med regeringen. Först när han lovades ett möte med inrikesministern kallade han tillbaka sina män. Dammbygget fortskred, men det blev aldrig något möte med inrikesministern. Då ockuperade mundurukufolket återigen dammbygget.

– Vi kommer att göra detsamma här, varnar Ademir Kabá.

När den brasilianska konstnärsduon Os Gêmeos (tvillingarna) besökte Amazonas mest populära semesterort Alter do Chão passade de på att kritisera kapitalismen som suger ut ursprungsbefolkningens resurser. Foto: Lotta Härdelin

Den brasilianska grundlagen förbjuder storskaligt jordbruk och gruvdrift inom urbefolkningens reservat. För att göra undantag krävs att kongressen godkänner det. Grundlagen förbjuder också tvångsförflyttning av urbefolkningar. Enda undantaget för göras vid naturkatastrofer eller epidemier. Lagen säger då att urbefolkningen måste återvända så fort som möjligt. Om vattenkraftverket São Luiz do Tapajós byggs måste sex av mundurukus byar flyttas. Det tillåter inte den nuvarande grundlagen.

Himlen öppnar sig. Störtregnet piskar ned i kanoten och vi böjer oss fram för att undkomma det värsta. Det går inte. Efter några minuter är vi blöta ända in till underkläderna. Fördelen med att resa i Amazonas under regnperioden är att floderna stiger och man kan ta sig till platser som inte går att nå annars. Nackdelen är att man blir dyngsur med jämna mellanrum.

En kvart senare upphör skuren och vi börjar torka upp av fartvinden medan kanoten svänger in på Jamanxim, en av bifloderna till Tapajós. Den ringlar sig ända in i Xingureservatet och omges av tät regnskog. Här och var täcks skogen av stora partier ljusbrun lera. Det är rester från guldgrävarnas framfart. De suger upp leran i floden och spolar ut den i skogen. När leran torkat i den stekheta solen blir den steril och har ingen näring kvar. Inte ens ogräs växer på den. Marken är förstörd.

– Ser ni, säger vår guide.

Plötsligt kommer ett monsunregn under färden på Tapajósfloden. Farfar Juarez, hövding hos Mundurukostammen, och barnbarnet Leo, 7 år, hukar i regnet. Foto: Lotta Härdelin

En guldgrävarpråm har ankrat upp i floden. Vi vill fotografera den, men guiden avråder.

– Guldgrävare i Amazonas är laglösa, beväpnade män, säger han.

På däck ser jag två guldgrävare slappa i sina hängmattor medan draggen oavbrutet gräver upp flodbottnen. En kokerska lagar mat och en hund iakttar oss från däck. På en tvättlina hänger kläder på tork. Guldgrävarna har säkert bott på pråmen i flera månader.

En halvtimme senare kommer vi fram till en plats som Juarez Saw, ledaren för reservatet Sawré Muybu, vill visa oss. Han sätter sig längst fram i kanoten och pekar på en pråm som ligger med kölen upp i floden. Förra året, när munduruku anmälde att illegala skövlare tagit sig in på deras marker, sprängde naturskyddsverket Ibama en av pråmarna som användes till att forsla ut de värdefulla stockarna. En av de andra pråmarna, som var fullastad med redan uppsågat timmer, beslagtogs och fördes till en hamn nedströms Tapajósfloden. Under natten dök den beväpnade skövlingsmaffian upp, kapade förtöjningarna och tog tillbaka pråmen från Naturskyddsverket.

– Skövlarna ligger alltid steget före, suckar Juarez Saw.

Hövding Juarez och barnbarnet Leo har hittat en maskin som använts vid skövling av regnskog intill deras boplats. Foto: Lotta Härdelin

När vi kommer fram till det leriga spåret som skövlarna röjt upp i skogen hoppar han i land med ett av sina barnbarn. Tomma dieseltunnor ligger slängda längs stigen och vid sidan om har en presenning spänts upp mellan träden. Ett par hoprullade hängmattor vittnar om att det är här som skövlingsmaffian har sitt läger. Juarez Saw följer det röjda spåret in i regnskogen. Vid en glänta hittar han en hjullastare på larvfötter som används för att forsla bort stockarna. Det är söndag och inte ens skövlarna arbetar.

– Kom, kom. De kan komma vilken sekund som helst, säger Juarez Saw.

Vi hinner knappt sätta oss i kanoten förrän vi ser att en motordriven kanot kör mot oss.

– Kör! Kör!

Juarez Saw viftar åt sin son, som kör kanoten, att sätta fart. Skövlarna är bara några hundra meter från oss. Vi kör över till andra sidan floden. Motorn går på högsta varv. Vattnet stänker upp. Först när vi ser att skövlarna stannar till vid sitt läger andas vi ut.

– De trodde säkert att vi kom från Naturskyddsverket, säger Juarez Saw.

Varje eftermiddag leks samma lek, flickorna i byn bryter sönder en frukt med rött fruktkött – sedan jagar de pojkarna i byn och färgar in deras ansikten. Foto: Lotta Härdelin

När vi kommer tillbaka till byn Sawré Muybu leker barnen. Flickorna jagar pojkarna och gnider in deras ansikte med ett rött färgämne från annattobusken. Leken är en tradition som mundurukufolket ägnat sig åt i årtusenden. När munduruku invaderade kraftbygget Belo Monte för fem år sedan hade många av männen smort in sina ansikten med de röda fröna. Andra hade ritat traditionella mönster med en färg från jenipapofrukten.

– Vi håller på våra traditioner, säger Margot Munduruku.

Hon badar sitt barnbarn nere vid floden.

– Vi måste se till att den nya generationen fortsätter med våra förfäders traditioner, säger hon.

Varje kväll går Margot Munduruku ned till Tapajósfloden med sitt barnbarn för att tvätta sig. Foto: Lotta Härdelin

I Brasilien finns upp mot 300 urbefolkningsgrupper som lever i reservat, vilka utgör 13 procent av landets yta. Brasilien har setts som ett föredöme när det gäller att säkra urbefolkningens rättigheter till sin mark, men efter att Bolsonaro blev president har det snabbt gått utför. Redan samma dag som han tillträdde flyttade han över ansvaret för reservaten från Funai till jordbruksdepartementet. För att ytterligare försvaga myndigheten flyttade han över ansvaret för Funai från justitiedepartementet till det nya departementet för familjefrågor. Det departementet styrs av pingstpastorn Damares Alves som gjort sig känd för att hävda att ”En ny era har börjat i Brasilien. Pojkar klär sig i blått och flickor i rosa”. Damares Alves är även känd för att hon påstår sig ha sett Jesus klättra upp i ett fruktträd i Brasilien. Vad som gör urbefolkningen ännu mer rädda för henne är något annat. För 15 år sedan besökte Damares Alves Xingureservatet och tyckte synd om en femårig flicka som såg undernärd ut. Hon tog barnet med sig till huvudstaden Brasília och uppfostrade flickan som sin dotter. Ingen legal adoption genomfördes. Nu anklagar urbefolkningen familjeministern för barnarov.

– Denna nya regering är inte vatten värd, säger Margot Munduruku och öser en skopa vatten över sitt barnbarns huvud.

Arnaldo Kabá är ­ledare för de över 12.000 personer som tillhör mundurukufolket. Foto: Lotta Härdelin

Solen sänker sig över Tapajósfloden och vi spänner upp våra hängmattor. Vrålaporna skriker i bakgrunden och för första gången hör jag inte guldgrävarpråmen som tuggar sig fram längs flodbädden nedanför. Morgonen efter tar vi kanoten till staden Itaituba där guldgrävarna brukar proviantera innan de ger sig ut i djungeln. I utkanten av staden möter vi en kort man i jeans, svarta loafers och bar överkropp. På huvudet bär han en skrud av blå och röda fjädrar från regnskogens fåglar. Arnaldo Kabá är mundurukufolkets högste ledare. Han bor i en by flera dagars färd uppför Tapajósfloden, men är på väg till ett toppmöte för urbefolkningar i Peru och har stannat till en natt i Itaituba. Han föredrar att prata mundurukus eget språk, men förstår portugisiska.

– Vi har fått nog. Först kom portugiserna och trängde undan oss. Sedan kom nybyggarna. Nu är det gruvorna. Vi får inte vara i fred, säger Arnaldo Kabá.

Han oroar sig för kvicksilvret i floderna. Enligt honom finns det över 11 000 illegala guldgrävare i Amazonas.

– Regeringen struntar i det. De gör inget åt det.

Treåriga Samela bryr sig inte om att hon bär det brasilianska landslagets tröja bak och fram och ut och in. Brasiliens president Jair Bolsonaro vill förstöra marken som tillhör hennes folkgrupp, munduruku. Foto: Lotta Härdelin

Senast någon från Funai var på besök hos munduruku var för sex månader sedan.

Det som oroar honom mest är ändå planerna på vattenkraftverket São Luiz de Tapajós. Om det blir verklighet kan det bli dödsstöten för mundurukufolket.

– Om fisken försvinner vad ska vi då äta?

Hans brorson Ademir Kabá tolkar åt mig.

– Vad vill du säga till Brasiliens president Jair Bolsonaro, undrar jag.

Mundurukufolkets högste ledare samlar sig.

– Jag kräver ett möte med honom. Vi var här först. Vi kommer inte att acceptera något kraftverk. I så fall invaderar vi det.