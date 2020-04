Amerikanska södern ny krishärd för coronasmittan

När den årliga mardi gras-festivalen ägde rum i New Orleans i slutet av februari hade pandemin redan lamslagit Kina och stora delar av Sydeuropa. Men i USA togs varningarna ännu inte på allvar av federala myndigheter eller delstaternas regeringar. Det genomfördes i princip inga virustester i USA då, så det var ingen som kunde bedöma om viruset redan spridits i landet, utöver de första rapporterade fallen på västkusten och i New Rochelle utanför New York.

För de hundratusentals turister som planerat besök till mardi gras-festivalen i New Orleans fanns det inga uppenbara skäl att ställa in resan. Helgen då festligheterna ägde rum i New Orleans skrev Donald Trump på Twitter:

– De femton fallen i USA kommer inom ett par dagar vara nära noll.

New Orleans, den största staden i Louisiana, är nu den plats i världen där viruset sprids allra snabbast, enligt New York Times. På måndagen hade Louisiana 20.595 bekräftade fall, varav drygt 2.000 tagits in för intensivvård. Ökningen har gått snabbare än i exempelvis Italien och Spanien.

Mycket tyder på att festligheterna kring mardi gras bidrog till spridningen, enligt lokala experter.

– Jag tror att allt hängde på mardi gras. Det är den bästa gratisfesten i världen, men nu blev det en perfekt inkubator med perfekt tajming, säger Dr Brobson Lutz Jr till New York Times, om virusets spridning i New Orleans.

Mardi gras-festivalen i februari tros ha spridit viruset bland besökarna i New Orleans. Foto: Gerald Herbert/AP

På ett enda ålderdomshem i utkanten av New Orleans har elva personer dött den senaste veckan. Krisen förvärras av att en ovanligt stor del av befolkningen i Louisiana tillhör riskgrupper.

Louisiana har betydligt högre andelar med diabetes, hjärt- och lungsjukdomar, vilket kraftigt förvärrar risken att behöva intensivvård efter att ha smittats. Det gäller även många unga i delstaten, där tre av tio under 50 år tillhör riskgrupper på grund av andra sjukdomar och hälsoproblem.

I början av mars, när mardi gras-firandet var över och städarna hade plockat upp de sista plastglasen med urdruckna margaritas på Bourbon street, förklarade Donald Trump att krisen i princip bör betraktas som avblåst i USA. ”Siffrorna går substantiellt ner, inte upp”, sade Trump då. Strax därpå uppmanade han folk att gå till jobbet även om de känner sig sjuka. ”Vissa går till jobbet och blir friska”, sade Trump den 5 mars.

En dryg månad senare är mer än 23.000 amerikaner döda av viruset och omkring 600.000 fall har bekräftats.

John Bel Edwards, Louisianas delstatsguvernör, har nu utropat en katastrofsituation i hela Louisiana, vilket ger delstaten tillgång till federal krishjälp. Viruset har särskilt drabbat New Orleans historiskt afroamerikanska stadsdelar. Sju av tio drabbade i Louisiana är svarta, trots att de utgör en knapp tredjedel av befolkningen i delstaten.

Det följer ett mönster i stora delar av USA, där stadsdelar med hög andel av låginkomsttagare, latinamerikaner och svarta drabbats betydligt värre än välbärgade, vita områden.

En kund köper mat i New Orleans förra veckan. I vanliga fall skulle de i dessa dagar samlas för att fira påsken med kräftor och fest. Foto: Claire Bangser/AFP

Även religiösa ceremonier i delstaten kan ha bidragit till spridningen, enligt lokala hälsoexperter. Tony Spell, en högerradikal pastor i Baton Rouge, uppmanade sin församling att fortsätta gå i kyrkan, i brott mot delstatens restriktioner att undvika folksamlingar. ”Gud kommer att skydda oss från all skada och sjukdom. Vi är inte rädda”, sade Spell till nyhetsbyrån Reuters.

Spell greps förra veckan misstänkt för att ha brutit mot delstatens restriktioner för folksamlingar på mer än 50 personer.

Motsägelsefulla budskap från lokalpolitiker, Donald Trumps administration och religiösa ledare tycks ha bidragit till spridningen av viruset i den amerikanska södern. I Florida tycks turism och festligheter tidigare i år ha orsakat en snabb spridning av viruset. Florida har sedan länge varit den mest populära destinationen för amerikanska collegeungdomar då de firar det årliga vårlovet i februari och mars.

Strandorter som Miami och Panama Beach lockade även i år till sig hundratusentals besökare, trots varningar från hälsoexperter om att folksamlingarna kunde bidra till att sprida viruset. Under vårlovet i Florida i början av mars avfärdade såväl Donald Trump-administrationen som Floridas delstatsguvernör Ron Desantis varningarna.

Den amerikanska södern har drabbats hårt av tornados. Foto: Caleb McCluskey/AP

”Jag tänkte att, vänta nu, om regeringen säger att vi inte ska ställa in det här, då måste allt vara okej”, säger Beatriz Diaz, en ung Miami-bo, till New York Times.

Nu lider den amerikanska södern av två katastrofer samtidigt. Utöver pandemin har en rad naturkatastrofer även drabbat delstaterna längs mexikanska golfen. En tornado i Louisiana och Mississippi har redan orsakat flera dödsoffer.

De dubbla smällarna för den amerikanska södern ger en oroväckande glimt av vad som kan hända om viruset skulle dröja sig kvar över sommaren och en ny våg av smittspridning skulle påbörjas under sensommarmånadernas orkansäsong. De senaste åren har orkaner och tropiska stormar i södern krävt evakuering av miljontals människor. Det skulle göra det omöjligt för invånarna att följa restriktioner att stanna hemma och undvika folksamlingar.