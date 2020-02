Amina Manzoor: Dödligheten kommer troligen att minska

Går det att lita på siffrorna från Kina?

Under sarsepidemin 2003 undanhöll Kina information under flera månader. Hur öppet Kina har varit den här gången råder delade meningar om.

WHO har flera gånger berömt kinesiska smittskyddsmyndigheter för att ha hittat ett nytt virus mitt under en pågående influensasäsong och snabbt delat med sig av informationen. Andra har kritiserat Kina för att inte ha agerat snabbt nog, då det finns uppgifter om att det nya viruset troligen har cirkulerat i befolkningen sedan senhösten förra året och inte informerat WHO förrän den sista december.

Under ett stort utbrott utsätts sjukvården för en stor press. De bilder och filmer vi har sett från Wuhan, där utbrottet började, har gett intrycket av en sjukvård i kaos. Det är rimligt att tro att en del människor på grund av detta inte har tagit sig till sjukhus och därför aldrig blivit testade.

Det är också sannolikt att det finns människor som inte blivit särskilt eller inte alls sjuka och därför inte heller blivit testade. De saknas då i statistiken. Kina har nu börjat rapportera även människor som har ett positivt test men som inte haft symtom som bekräftade fall. Det är inget ovanligt, och det betyder att vi kan få en bättre bild av hur sjukdomen varierar i allvarlighetsgrad. Det har cirkulerat uppgifter om det skulle vara tvärtom, men det har WHO dementerat flera gånger.

Ökningen beror på nya sätt att rapportera och diagnostisera, inte på att antalet smittade plötsligt ökat markant.

Dessutom inkluderar Hubeiprovinsen nu också fall som inte har testats, men som diagnostiserats kliniskt och genomgått lungröntgen tidigare. Det är det enda området där man inte behöver labbprover.

När kan vi få tillförlitlig data?

Många experter tittar nu på Singapore. Det är det land utanför Kina som har flest rapporterade fall, i nuläget 58. Singapore har ett starkt sjukvårdssystem och blev mycket duktiga på smittspårning och hur man förhindrar smittspridning under sarsepidemin. Dessutom är sjukvården inte överväldigad av dessa fall och har både tid och möjlighet att samla in dessa viktiga och efterlängtade data.

Hur allvarlig är sjukdomen covid-19?

Det varierar kraftigt mellan människor som inte får några symtom alls, människor som blir lätt sjuka till de som får så allvarlig lunginflammation att de behöver vårdas på sjukhus och de som dör. I början av ett utbrott upptäcks oftast bara de mest allvarliga fallen, men nu när mer data kommer om milda och asymtomatiska fall kommer dödligheten, som i nuläget ligger runt två procent, troligen att minska. Dödligheten varierar också mellan grupper, där äldre verkar mer sårbara än yngre.

