Amina Manzoor: WHO-chefen hade inget annat val

Varför beslutade WHO att utlysa internationellt nödläge?

– Det har nu gått en månad sedan utbrottet av det nya coronaviruset startade i Wuhan i Kina. Antalet smittade är nu över 8.000 och antalet döda hittills 171, och det finns inga tecken på att det avtar. Även om de allra flesta fallen fortfarande rapporteras i Kina börjar utbrottet nu sprida sig över världen. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus hade inget annat val än att deklarera att utbrottet är ett internationellt hot mot människors hälsa. Det var också väntat, med tanke på den senaste veckans utveckling.

– Men nödläget beror inte på att Kina inte har kontroll över situationen. Snarare så berömde Ghebreyesus Kinas åtgärder. Om inte Kina hade agerat så kraftfullt hade utbrottet troligen fler fall utanför landet rapporterats. Det är verkligen en milsvid skillnad från hur Kina agerade under sars-utbrottet 2003, då man dolde och undanhöll viktig information under flera månader. Det WHO är oroade över nu är om viruset når länder med sämre sjukvårdssystem och som är dåligt förberedda på en ny smittsam sjukdom. Det är mycket osäkert vad som kan hända då. I nuläget har fall främst upptäckts i länder med god sjukvård och smittskyddsrutiner, och de länderna kan klara av dessa fall.

Vad har ändrats?

– För en vecka sedan sammanträdde WHO:s expertkommitté två gånger innan man till slut rekommenderade att det var för tidigt för att deklarera att utbrottet av det nya coronaviruset i Wuhan är ett internationellt folkhälsohot. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus underströk att situationen var oroande, särskilt i Kina. Men eftersom det då inte förekommit några tecken på att viruset smittade mellan människor utanför Kina och landet redan vidtagit kraftiga åtgärder valde man att avvakta. Kommittén var inte överens och beslutet har både fått kritik och förståelse av experter. Den här gången var expertkommittén i stort sett överens.

– Det nya viruset har nu smittat mellan människor även utanför Kinas gränser, i Japan, Vietnam, Tyskland och senast i USA. Men det finns inga tecken på att smittan sprids okontrollerat utanför Kina. Uppgifter om att människor är smittsamma även innan de får symtom finns också, men de är inte bekräftade. I takt med att antalet smittade ökar och allt fler fall upptäcks i andra länder krävs en koordinerad internationell insats för att ta reda så mycket som möjligt om viruset och stoppa det.

Vad innebär det internationella nödläget?

– Det här är en extraordinär åtgärd som WHO kan ta till för att sätta fokus på en fråga och samla resurser. Det är också WHO:s högsta nivå av allvarlighetsgrad. Man har bara gjort det fem gånger förut. Den första gången 2009 i samband med den så kallade svininfluensapandemin. Den senaste gången var i somras för det pågående ebolautbrottet i Kongo. Det nödläget är fortfarande aktivt.

– WHO avråder länder från att begränsa internationellt resande och handel, vilket innebär att åtgärder som att avslå visum, stänga landsgränser och hålla friska människor i karantän inte rekommenderas. Men eftersom detta endast är en rekommendation behöver länder inte följa detta. Och flera länder har redan infört sådana åtgärder.

– Ghebreyesus poängterade att världens länder måste samarbeta, dela med sig av information och stödja de länder med sämre utbyggd sjukvård. Dessutom bör vi bekämpa ryktesspridning och rädsla, något som det har funnits gott om hittills under detta utbrott.