Angela Merkel besöker Auschwitz för första gången

Omkring 1,1 miljoner människor, majoriteten judar, beräknas ha dödats av nazisterna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, som ligger mellan de polska städerna Katowice och Krakow, under andra världskriget.

På fredagen besökte Angela Merkel för första gången platsen som förbundskansler, tillsammans med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki inför 75-årsjubileet för lägrets befrielse den 27 januari nästa år.

I bagaget hade den tyska ministern med sig 60 miljoner euro, drygt 600 miljoner kronor, i donation till Auschwitz-Birkenau Foundation, en grupp som arbetar med restaureringar av lägret.

Merkels besök kan också ses i ljuset av en ökande antisemitism i Tyskland.

Officiella siffror visar att 1.646 hatbrott mot judar begicks i Tyskland förra året – en ökning med 10 procent jämfört med föregående år, skriver BBC. Under samma period har de fysiska attackerna mot judar i Tyskland också ökat. Under 2018 registrerades 62 våldshändelser och 37 våldshändelser under 2017.

