Angela Merkel: En kvinna måste lära sig att utstråla auktoritet

Det är en grå men mild vintereftermiddag i Berlin; natten innan har det brittiska underhuset i London röstat ner Theresa Mays Brexitavtal. Vakterna vid porten till kanslersämbetet är vänliga, och presschefen leder fotografen Dominik Butzmann och reportern Jana Hensel från Die Zeit till hissen, som tar dem till sjunde våningen där talespersonen för den tyska regeringen, Stefan Seibert, ansluter sig. Nästan exakt på den avtalade sekunden leds de in på förbundskanslerns kontor. Angela Merkel verkar koncentrerad och lugn, kanske lite spänd — inte på grund av intervjun, antagligen mer på grund av det misslyckade Brexitavtalet. Men den här intervjun ska handla mer om kanslern själv. Merkel ber sina besökare att sätta sig vid det långa konferensbordet. Hon häller upp kaffe. Vi har fått 45 minuter för den här intervjun, och den kommer att avslutas exakt 45 minuter senare.

Die Zeit: Fru förbundskansler, när du offentliggjorde din avgång som ordförande för det kristdemokratiska partiet (CDU), skrev jag en väldigt personlig farvälartikel i Die Zeit. Bland andra saker uppmärksammade jag hur viktig din tid som förbundskansler varit, särskilt för många kvinnor i östra Tyskland. Gillar du att betraktas från ett östtyskt perspektiv?

Angela Merkel: Lika mycket som jag tycker om att ses som en kvinna eller en person över 60 år. DDR är del av min historia. Jag växte inte upp i väst, så man kan inte beskriva mig från det perspektivet.

Zeit: Är dina östtyska rötter viktiga för dig?

Merkel: Alla mina rötter är viktiga för mig, och de östtyska är del av det. Jag lägger inte tonvikt dem inte varje dag, men jag förnekar dem inte heller.

Zeit: Efter att min artikel publicerades blev jag förvånad över hur många kvinnor som skrev till mig om hur viktig du varit för dem. Är du medveten om att många kvinnor i landet har utvecklat ett särskilt starkt känslomässigt band till dig?

Merkel: Nej, det är inte särskilt klart för mig. Jag känner av en viss uppskattning för att jag försöker göra mitt jobb ordentligt, men jag väcker också många negativa känslor hos andra. De kommer från kvinnor likaväl som från män. Så var det under eurokrisen - och också när det kom till flyktingfrågan. Jag var en måltavla för kritik precis lika mycket som en man hade varit. Jag tror inte att kvinnor generellt sett beundrar andra kvinnor. Jag tror inte det är möjligt att generalisera om att kvinnor ser upp till andra kvinnor. Det förekommer även frostiga känslor mellan kvinnor.

”En kvinna måste lära sig att utstråla auktoritet” säger Angela Merkel. Foto: Dominik Butzmann

Zeit: Ändå är du en förebild för många kvinnor. Men det tenderar att vara mer av ett tyst systerskap: det är inte ofta du adresserar kvinnor.

Merkel: Jag adresserar sällan bara kvinnor. Jag är ju inte bara förbundskansler för kvinnorna i Tyskland, utan förbundskansler för alla människor i Tyskland. Jag är inte heller säker på att kvinnor alltid förväntar sig att jag ska vända mig till dem specifikt. Självklart hamnar man i rampljuset när man kommer dit jag har kommit i min karriär. Detta att kvinnor jämför sig med mig kommer från det faktum att jag är en kvinna och att andra kvinnor också ibland står inför svåra uppgifter. Då behöver jag inte rikta mig särskilt mot dem.

Zeit: Tror du att du undermedvetet eller indirekt kommunicerar med kvinnor?

Merkel: Nej, inte undermedvetet. Automatiskt. När jag säger eller gör något så säger jag och gör det som kvinna.

Om intervjun Intervjun gjordes i mitten av januari i år på Angela Merkels kontor, Kanzleramt i Berlin. Frågorna ställdes av författaren och journalisten Jana Hensel som är verksam vid den tyska tidningen Die Zeit. Samtalet pågick i 45 minuter. Jana Hensel har i en tidigare hyllningstext till Angela Merkel bland annat berättat att hon röstar på hennes parti, Kristdemokraterna CDU. I texten pekar hon också ut Merkels beslut 2015 under flyktingkrisen om att inte stänga Tysklands gränser som hennes "ljusaste" ögonblick som kansler. Jana Hensel är 43 år och uppvuxen i östra Tyskland. Die Zeit är en rikstäckande tysk tidning som ges ut en gång i veckan. Tidningen betraktas som en av de viktigaste tyskspråkiga publikationerna inom politik och samhälle och har sitt huvudkontor i Hamburg. Visa mer

Zeit: För exakt tio år sedan satt vi här på ditt kontor och pratade om feminism. Det var en ganska trevande konversation, vilket blev uppenbart när jag läste intervjun en gång till. Då var du inte villig att kalla dig feminist.

Merkel: Jag ser kvinnor som Alice Schwarzer som feminister. Eller Marie Juchacz som tillsammans med andra kämpade för kvinnlig rösträtt för hundra år sedan och vann. Jag vill inte ta åt mig äran för någon annans arbete. De kämpade hela sina liv för kvinnors rättigheter på sätt som jag inte kan säga att jag själv har gjort. Som kvinna fick jag såklart också hitta mina vägar, som vem som helst, så att vi en dag skulle kunna hitta en väg till jämställdhet. Det är inte bara som kansler som jag har arbetat med många män, utan redan under min tid som fysiker. Jämlikhet inom alla områden verkar logiskt för mig. Det är inte något jag konstant måste ta upp.

Läs mer: Merkel förvånades över graviditetsregel i regeringskansliet

Zeit: Men det är en märkbar utveckling! Att använda ord som jämlikhet på ett självsäkert, nästan självklart sätt gör dig ju faktiskt till feminist!

Merkel: Vid G-20:s kvinnotoppmöte hittade drottning Máxima av Nederländerna en definition av feminism som jag kan ställa mig bakom: För henne är feminism att vilja att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i livet.

Zeit: Blev du kvinna under din tid vid ämbetet?

Merkel: Nej definitivt inte vid ämbetet. Jag var en kvinna innan det.

Angela Merkel svärs in som kvinnominister. Foto: Martin Gerten/DPA

Zeit: Men du har blivit mer medveten om det?

Merkel: Jag skulle inte säga det heller. Även som fysikstudent upplevde jag männen på universitetet som mycket dominanta. I politiken blev en annan version av samma situation uppenbar. Min medvetenhet om de nackdelar som kvinnor möter har blivit större eftersom jag har fått insikter i flera områden i livet. Och jag tittar mig omkring mer uppmärksamt, inte minst eftersom jag var kvinnominister i början. Det intresset lämnade mig aldrig.

Zeit: Kom du till slut till insikten om att det är lite av en brist att vara kvinna?

Merkel: Det är på inget sätt en brist. Men vi upplever självklart nackdelar. Å ena sidan är det förväntat att kvinnor är representerade inom alla områden i dag. Och att denna mångfald, som vi så fint säger, berikar oss. Å andra sidan finns det såklart områden där kvinnor har det svårare eftersom vi först måste skapa nya mönster. Det finns en punkt där det varit lättare för mig som kvinnlig politiker: Traditionellt har man förväntat sig att kvinnan vid förbundskanslerns sida gör ideellt välgörenhetsarbete. Så var det inte för mig och min man. Han gör sitt jobb som vetenskapsman och jag gör mitt. Och det accepterades snabbare än det gjort om det varit tvärtom - som det alltid varit tidigare.

Om jag har på mig samma kavaj fyra gånger på två veckor väller breven in

Zeit: Men ändå blev du den första att definiera vad det innebär att vara en kvinnlig förbundskansler.

Merkel: Tack gode Gud för att inte allt i livet är annorlunda för män. Att leda en regering har också könsneutrala komponenter. Men det yttre utseendet, till exempel, hur man uppför sig…

Zeit: … hur förhandlar man som kvinna med män, och hur kommunicerar man, särskilt i en konfliktsituation…

Merkel: … en kvinnas röst är inte lika stark och mörk som en mans röst. En kvinna måste lära sig att utstråla auktoritet. Och det fanns såklart också en diskussion om hur jag klär mig.

Lina Lund: Merkel kommer aldrig att bära knytblus

Zeit: Det också. Din stil var en komplicerad fråga i början av din ämbetstid. Jag vet att du inte tycker om att höra det, men jag skulle säga att du i sättet du klargjorde de här ibland små och ibland stora frågorna blev den viktigaste nutida kvinnliga förebilden.

Merkel: Det är nog lite överdrivet. Andra kvinnor inom politiken har också gjort viktiga insatser: Hillary Clinton, Theresa May. Margaret Thatcher var långt före vår tid. Och på en helt annan nivå har Drottningen också definierat många saker om klädval. Men något har jag bidragit med. Helt automatiskt.

Angela Merkel tillsammans Hillary Clinton, som då var senator, och tidigare norska statsministern Gro Harlem Brundtland 2005. Foto: Winfried Rothermel/AP

Zeit: Helt automatiskt?

Merkel: Vissa saker ger uppmärksamhet. För en man är det inget problem alls att ha på sig mörkblå kostym hundra dagar i rad, men om jag har på mig samma kavaj fyra gånger på två veckor väller breven in.

Zeit: Vilka skriver till dig?

Merkel: Det är vanliga människor som skriver.

Zeit: Vad skriver de? ”Fru förbundskansler, kan du klä dig ordentligt?”

Merkel: Nej, de skriver inte så, men de märker saker. Och jag måste såklart hantera den typen av reaktioner.

Zeit: Och ändå har du aldrig adresserat den chauvinism du upplevt i din roll?

Merkel: Nej, det är en grundläggande inställning. Jag tror att man som politiker måste kunna ta det, att man bara kan göra det här jobbet om man är inte är överkänslig. Man måste koncentrera sig på sak frågorna. Jag noterar bara resten.

Zeit: Det pragmatiska sätt som du hanterar sådana frågor framstår för mig som en östtysk egenskap. Finns det också något östtyskt i din självsäkerhet som kvinna?

Det var ett subtilt verktyg för att förhindra motstånd från någon samhällsgrupp

Merkel: Jag är motvillig till att säga det. Det fanns ingen riktig jämlikhet i DDR heller. Faktumet att det aldrig fanns en fullvärdig kvinnlig medlem i politbyrån, att det inte fanns någon kvinnlig chef för kombinaten (Reds anm. en referens till ett stort statligt ägt företag i socialistiska Östtyskland) visade att det bara var män som satt på de positionerna där viktiga beslut togs. Det fanns definitivt en mer pragmatisk attityd mot tekniska arbeten, men det var relaterat till statlig kontroll. Skulle alla kvinnor ha studerat eller fått utbildning i ingenjörskonst eller maskineri av sin egen fria vilja? Jag är inte säker på det. Det hade mer att göra med bristen på kvalificerade arbetare och bristen på effektivitet i den östtyska ekonomin.

Begrepp och personer i intervjun Eurokrisen - den ekonomiska krisen som 2009 drabbade de skuldtyngda länderna i eurozonen.

Fysiker - Före Angela Merkel klev in i politiken arbetade hon som fysiker och var verksam vid den östtyska vetenskapsakademin i Berlin. Alice Schwarzer - en tysk feminist, journalist och förläggare som bland annat grundat kvinnotidningen Emma. Marie Juchacz - tysk socialdemokrat och kvinnosaksaktivist som var en av de första kvinnorna att ta plats i det tyska parlamentet efter valet 1919.

G20:s kvinnotoppmöte - en konferens som hölls i Berlin 2017 och där några av världens mäktigaste kvinnor deltog. Pegida - en islamfientlig rörelse som regelbundet håller demonstrationer, framförallt i Dresden i östra Tyskland.

Fraunhofer – ett stort tyskt forskningsinstitut.

Thüringen – en delstat i östra Tyskland.

Bayern och Baden-Würtemberg - två av Tysklands mest välmående delstater som ligger i gamla Västtyskland.

Sachsen-Anhalt - en av de fattigaste delstaterna som ligger i det som tidigare tillhörde Östtyskland. Helmut Kohl - Tysklands förbundskansler mellan åren 1982–1998, och var den som ledde landet genom återföreningen. Visa mer

Zeit: Tror du att det blev lättare för samhället att bryta ner klassiska roller på grund av att allt i DDR kontrollerades av staten?

Merkel: Ja, jag skulle säga det. Självklart sågs kombinationen av karriär och familj som mycket mer normalt. Men om man tittade bakom kulisserna blev det snabbt uppenbart att föräldraskap och hemarbete till stor del var kvinnornas uppgift. Kombinatdirektörerna och medlemmarna i Politbyrån var män, och de definierade såklart också förebilderna. Jag tycker inte att DDR var exemplariskt på det sättet.

Zeit: Men kvinnor var mycket mer närvarande på arbetsmarknaden.

Merkel: Det är sant, och det skapade naturligt den självbild som kvinnor hade av sig själva. Men systemet var också beroende av kvinnorna - de behövdes som arbetskraft. Och det var ett subtilt verktyg för att förhindra motstånd från någon samhällsgrupp.

Angela Merkel blir återvald som CDU:s ordförande 2002. Foto: Gero Breloer/TT

Zeit: Vad menar du med det?

Merkel: Alla som var en del av ett arbetslag vid något av de statsägda företagen blev observerade. Att så många människor som möjligt var del av de offentliga strukturerna hade ett uppfostrande syfte. Det faktum att de flesta kvinnor i DDR arbetade var inte en produkt av någon strävan mot mänskliga rättigheter eller frigörelse, men ändå skapade det en viss ekonomisk jämlikhet och liknande självförtroende hos båda kön. Men jag kan fortfarande väl komma ihåg de många diskussioner och dispyter som män och kvinnor konstant hade om det faktum att de behövde arbeta. Alla som inte ville göra det blev snabbt stämplade som antisociala.

Zeit: Ville du någon gång ta en paus från arbetet?

Merkel: Nej, men jag kände människor som skulle ha velat göra det eftersom de till exempel ville arbeta som konstnärer. Men det var inte enkelt för en person att ta ett sådant beslut. DDR som samhälle – i sitt systems natur – fokuserade på det kollektiva och inte tillräckligt på individens utveckling. Ju mindre man uttryckte sin individualitet, desto mindre problem fick man. Ju mer individualitet du utvecklade, desto närmare var du att ses som ett problem.

Jag hittade snabbt ett nytt jobb, och jag hade många möjligheter och kunde vidga min horisont

Zeit: I år är ett särskilt viktigt år för Östtyskland. Tre delstatsval ska hållas i östtyska delstater, och i november har det gått 30 år sedan Berlinmurens fall.

Merkel: Jag har märkt att sättet vi pratar om öst har förändrats. Om man ser tillbaka på 1989 i dag så blir det allt tydligare med vilken kraft vi östtyskar behövde för att bli bekanta med den nya världen. De åren var en vattendelare. Vissa människor lider i dag fortfarande av konsekvenserna av den vändpunkten. Eller, låt oss säga att den brytpunkten inte varit en lika positiv del av deras historia som den har varit för mig. Jag hittade snabbt ett nytt jobb, och jag hade många möjligheter och kunde vidga min horisont. Men det fanns också många människor, ofta äldre än jag var då, som inte hade det privilegiet, även om de skulle ha velat bli en del av det fria samhället lika mycket som jag ville.

Läs mer:

Zeit: Vem tänker du på när du säger så?

Merkel: På de runt 11 procent av befolkningen som arbetade inom DDR:s jordbruk. Bara 1,5 till 2 procent kunde arbeta vidare efter återföreningen. Mångas upplevelse var att de inte längre behövdes för de sakerna de kunde, det som gav dem självförtroende. För de som tvingades inse att de knappt hade någon möjlighet att hitta en ny väg i det nya samhället, för dem är minnena av återföreningen mörkare än för mig. Alla försökte på sina egna sätt att orientera sig och lära känna den nya världen. Personligen gjorde jag det med stor glädje, och jag betonade inte hela tiden att jag var här som östtysk och att jag ville lära mig allting. I stället försökte man…

Zeit: …anpassa sig?

Människor sjunger och dansar ovanpå Berlinmuren 1989. Foto: Thomas Kienzle/AP

Merkel: Acklimatisera sig, skulle jag säga. Och att förstå vad som är bra och vad som inte är så bra, utan att konstant behöva återigen peka ut att man var från öst.

Zeit: Ingen gjorde det.

Merkel: Och nu, 30 år senare, kommer frågan tillbaka. Vad hände egentligen då? Vad har vi lyckats med? Å ena sidan har det med ålder att göra. Å andra sidan har det med avstånd att göra. Många östtyskar har hittat sin väg i det enade Tyskland, men de har fortfarande ett behov av att lagra. Samhället i DDR var fortfarande strukturerat på ett väldigt annorlunda sätt än i den gamla Federala Tyska republiken (Västtyskland), och även i dag finns det för lite förståelse för det i västra Tyskland.

Zeit: Vad exakt är det man inte förstår?

Läs mer: Merkel kämpade mot tårarna – ”det har varit en ära”

Merkel: Det faktum att livet i DDR var uppdelat i ett liv i det politiska systemet och ett privat liv är något som ofta förbises. Politiken satte strama gränser för individen, men den var inte allestädes närvarande. Det fanns vänskap. Det fanns utrymmen där man kunde diskutera mycket, läsa mycket, tänka på saker, vara nyfiken och ha fester. Ingen av de aspekterna av livet blev en del av det offentliga narrativet.

Merkel: Exakt. Vi hade mycket mer tid eftersom karriärmöjligheterna för de med vissa politiska attityder var ganska begränsade. Det resulterade i tid och rum som man antagligen i dag skulle ha investerat i sin professionella karriär. Och på grund av övervakningen i det politiska systemet var det också nödvändigt att villkorslöst lita på varandra. Annars kunde man snabbt möta ett existentiellt hot.

Zeit: Upplevdes de vardagliga utrymmena mer intensivt eftersom politiken dominerade allt i DDR?

De som inte hade någon familj eller några bekanta i DDR kunde bara följa våra liv på tv

Zeit: Så det mellanmänskliga var viktigt?

Merkel: Det är det även i dag, men saker blev existentiella väldigt fort.

Zeit: Var tror du att den här förenklade bilden som Västtyskland har av DDR kommer ifrån?

Merkel: Om man inte känner människorna som lever i ett land, de som är glada och skrattar och gråter där, kommer det landet alltid att vara anonymt till en början. De som inte hade någon familj eller några bekanta i DDR kunde bara följa våra liv på tv. Vi får heller inte glömma hur entusiastiska östtyskarna var mot allt nytt under de första omvälvande åren. Vi gav definitivt inte bilden av att västtyskarna behövde få reda på vad vi lärt oss under våra samhällslektioner (red. Anm: där DDR lärde ut marxistisk filosofi och socialism). De flesta pratade om hur saker hade varit, men framtiden fanns inte i den gamla världen. För de som hade svårt att få fotfäste i den nya världen var det smärtsamt att inse att många människor inte var särskilt intresserade av vad de gjort under DDR-tiden.

Bild 1 av 3 Angela Merkel och dåvarande svenska statsministern Göran Persson läser en antik bok 2006. Foto: Bernd Wuestneck/DPA Bild 2 av 3 Angela Merkel tillsammans med USA:s dåvarande president George W. Bush 2006. Foto: Guido Bergmann Bild 3 av 3 Angela Merkel besökte Ryssland och Vladmir Putin 2006. Foto: Jan Bauer/AP Bildspel

Zeit: Så du säger att DDR-medborgarna lämnade sitt förflutna bakom sig för tidigt och på ett sätt som nästan var en självklarhet?

Merkel: Nej, jag sa inte för tidigt.

Zeit: Ovarsamt? För lättvindigt?

Merkel: Ja, snarare så, men också av nödvändighet, för att ge utrymme åt nya saker. Vi bearbetade inte vår historia varje dag då. De erfarenheter och saker som brukade forma dig avtog lite. Nu när en viss tid har gått och vi har lite avstånd är vi återigen i en fas där vi kan blicka tillbaka. Jag tänker ofta att det måste ha varit lite som 1968 i väst, där frågan hela tiden ställdes: Vem var du innan 1945? Och hur hanterade du det efteråt? Vi frågar oss samma typ av frågor nu om den epokgörande förändringen som kom 1989. Det är en naturlig och inte så ovanlig process som man måste tillåta. Som med Treuhand (reds. anm: myndigheten som var ansvarig för att privatisera och stänga statligt ägda företag i forna Östtyskland), människor har helt enkelt många frågor som de nu vill ställa. Det är legitimt, även om perioderna innan 1945 och efter 1989 inte alls är jämförbara.

Zeit: Samtidigt måste vi erkänna att den nya diskussionen om öst har kommit av en slags högerrevolt - av den islamofobiska Pegida-rörelsen och uppkomsten av högerpopulistiska Alternativ för Tyskland.

Merkel: Jag ser det inte så. Det är helt enkelt så att de här frågorna nu har blivit mer akuta. Det finns en ökande känsla hos många östtyskar av att deras kompetenser inte får tillräcklig uppskattning. Och känslan blir mer påtaglig ju äldre personen var när Berlinmuren föll. Även människor som inte är aktiva inom högerspektrat har den här känslan. De är bara tystare om den.

Vissa människor har helt tappat den här grundläggande respekten

Zeit: Kom det som en överraskning för dig att det fanns en viss potential av frustration i det östtyska samhället under de årtionden som följde på återföreningen? Ibland har det visat sig på ett tystare sätt, och ibland mer högljutt.

Merkel: Jag tycker inte att det är särskilt förvånande att det finns frustration i Östtyskland. Det har att göra med de olika bakgrunder, det uppfattade ointresset jag just nämnde eller det faktum att det fortfarande finns så få positiva förebilder och exempel. Östtyskar är underrepresenterade på många områden. Jag är glad att ledaren för Fraunhofer-institutet är från den östtyska delstaten Thüringen. Den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas hade också en gång en chef från Östtyskland, men det är ändå värt att nämna. Därför är jag inte förvånad över att frustration uppstod.

Zeit: Men chockade det dig att den frustrationen manifesterades i en högergir?

Merkel: Det faktum att dessa känslor är så starka och att de riktas mot andra är inte bra, för att om man vill ha sammanhållning i ett samhälle måste man kunna visa grundläggande respekt för andra. Det är inte förhandlingsbart. Vissa människor har helt tappat den här grundläggande respekten.

Angela Merkel har varit med länge i politiken, här poserar hon på sitt kontor i Bonn 1991. Foto: Sven Simon/TT

Zeit: Det paradoxala är att ilskan hos östtyskarna till stor del fokuserar på dig som person.

Merkel: Nej, det är inte paradoxalt. Det började med eurokrisen och den ekonomiska krisen och förstärktes av de många flyktingar som kom till oss.

Zeit: Förstod du då att ditt beslut om att inte stänga gränserna var att be om för mycket från delar av det östtyska samhället?

Merkel: Jag reagerade på en humanitär nödsituation. Utmaningen visade sig och jag var tvungen att hantera den. Men jag förvånades inte av att många människor i Östtyskland hade svårare att acceptera beslutet än de i Västtyskland. I DDR fanns det helt enkelt för lite interaktion med andra kulturer. Gästarbetarna från länder långt borta behandlades dåligt och kontakt med lokalbefolkningen uppmuntrades inte. Det präglar oss kanske fortfarande. Men Tyskland i dag är ett enat land, och därför måste vi möta utmaningar tillsammans.

Det stora antalet flyktingar innebär en märkbar ansträngning för ett land och dess folk

Zeit: I dag har östra Tyskland en brist på unga, välutbildade människor. Hundratusentals av dem gav sig av efter murens fall.

Merkel: Det är sant, och man ska inte underskatta effekterna av detta fenomen på utvecklingen av östra Tyskland. De här människorna, som i dag lever och arbetar i områden som Bayern och Baden-Württemberg, är saknade. Det är därför jag är glad att höra att vissa av dem återvänder. Jag tycker det är extremt viktigt.

Zeit: Ända sedan många östtyskar började stödja Pegida eller rösta på AFD har landets splittring blivit mer synlig än någonsin tidigare. AFD skulle i slutändan kunna bli det starkaste politiska partiet i de tre parlamentariska valen som ska hållas senare i år i östtyska delstater. Är det något som oroar dig?

Merkel: Det råder inga tvivel om att den politiska utmaningen är märkbar. Men det bär mig emot att säga att landet är mer uppdelat än någonsin tidigare. Kanske hade inte försoningen i landet kommit lika långt som vissa trodde. Vissa konflikter har först nu blivit uppenbara eftersom samhället är under märkbar press som ett resultat av flera förändringsprocesser. Det stora antalet flyktingar innebär en märkbar ansträngning för ett land och dess folk. I en sådan situation blir skillnader mycket mer uppenbara. Jag kommer aldrig glömma mötet med unga människor av turkisk härkomst som ungdomsminister. De var ganska deprimerade av återföreningen eftersom östtyskarna nu på ett sätt var de nyanlända, och de kände sig som att de blivit undanträngda. Och nu har flyktingarna som kommit till oss blivit en märkbar utmaning.

Efter 14 år som Tysklands förbundskansler börjar Angela Merkels tid vid makten gå mot sitt slut. Foto: Dominik Butzmann/Die Ziet/Laif

Zeit: Det är en intressant observation. Tror du att tyskar inte var lika försonade som man i många år trott?

Merkel: Jag är bekant med östtyskarnas biografier och har hört många personliga berättelser. I dag ges dessa berättelser mer uppmärksamhet. Många östtyskar vill att vissa saker förändras. Under lång tid har de accepterat att de som arbetar med äldrevård i östra Tyskland tjänade mindre än i västra Tyskland. De antog hela tiden att lönerna skulle jämna ut sig någon gång. Men många är frustrerade över den märkbara löneskillnaden som fortfarande existerar mellan Baden-Württemberg och Sachsen-Anhalt. Och det faktum att en grupp har fått tjänstemannastatus medan den andra inte har det. Förhoppningarna om att en utjämning skulle komma snabbt har grusats på vissa områden. Vissa brukade skratta åt Helmut Kohl när han pratade om de ”blommande landskap” som snart skulle breda ut sig i östra Tyskland. Men i dag skrattar ingen längre för vi vet att han hade rätt. Men vi vet också att dessa landskap har några märkbara strukturella problem.

Läs mer: Hon får axla manteln efter Angela Merkel

Zeit: Vilka syftar du på?

Merkel: Våra arv är mindre, precis som våra skatteintäkter, och människor kan inte få ihop tillräckliga tillgångar. Äldre människor ser hur deras barn flyttar och deras barnbarn växer upp någon annanstans. Hyrorna i München är höga, men i deras egna städer, långt från storstäderna, står många lägenheter tomma. Resultatet är att många människor undrar: Hur länge ska det fortsätta vara såhär? Det är faktiskt samma fenomen som med jämställdhet. Därför är en av de stora uppgifterna som politiken står inför i dag att skapa jämlika levnadsförhållanden.