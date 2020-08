Anna-Lena Laurén: Byråkratin i Ryssland är min trognaste vän, den överger mig aldrig

Jag stack in våra pass och visum i luckan. Gränsvakterna undersökte visumen minutiöst. Sedan började de ringa samtal.

De ringde och ringde. Vi väntade och väntade.

Min dotter och jag skulle resa in i Ryssland igen för första gången sedan vi hals över huvud lämnade landet i mitten av mars, samma vecka som gränserna stängdes på grund av coronapandemin. Gränsen mellan Ryssland och Finland är fortfarande stängd. Inget tyder på att den kommer att öppnas inom en nära framtid.

Vi hade fått specialtillstånd att återvända, vi fanns på ryska utrikesdepartementets lista. Men det är inte alltid som informationsgången fungerar från en rysk myndighet till en annan. Hur många gånger har jag inte i andra sammanhang funnits på ”listan” men inte hittats, på grund av att listan inte uppdaterats, listan finns på ett annat ställe, mitt namn har stavats fel. Det finns tusen saker som kan gå fel när man är på en lista.

Man står där vid en lucka och kan inget göra. Vårt sällskap hade diplomatpass. De viftades igenom. Men när man är på en lista måste gränsvakterna kolla, dubbelkolla och trippelkolla att allt verkligen stämmer. Deras instinkt säger dem att även om personen finns på listan och alla papper är i ordning kan vederbörande inte släppas igenom sådär bara.

Efter tjugo minuter undrade gränsvakterna om jag kan bevisa att jag är anställd vid Dagens Nyheter. Jag visade upp mitt DN-presskort, men de var inte nöjda. De ville se mitt arbetsavtal.

Jag tog fram min dator, och någonstans i en mapp som låg i en mapp som låg i en mapp lyckades jag gräva fram avtalet. De studerade noggrant avtalet, skrivet på svenska, ett språk de inte kan läsa. De undrade om jag hade en papperskopia, och när jag svarade nej tog de fram en kamera för att fotografera avtalet från datorskärmen.

Till sist viftades vi igenom.

Väl i Sankt Petersburg inleddes nästa pärs. Utlänningar som är bosatta i Ryssland måste registrera sig hos myndigheterna. Det sker inte genom att man går in på en hemsida och klickar ett kryss i någon ruta. I sällskap med sin hyresvärd måste man gå till vederbörande myndighet och lämna in kopior på sitt pass, sitt visum och sitt så kallade migrationskort. Men framför allt måste man lämna in en blankett där man i minimala små rutor har fyllt i alla sina uppgifter. Om pennan på ett enda ställe har skrivit på fel sida om rutan kasseras blanketten och man får börja om från början.

Min hyresvärd och jag tillbringade tre timmar på myndigheten. Först blev vi inte insläppta, eftersom vi saknade gummihandskar – obligatoriskt i coronatider. (Munskydd hade vi med oss.)

Så fort vi kom in mättes vår kroppstemperatur av en artig tjänsteman. Precis som sina kolleger bar hon munskyddet under näsan. Reglerna för munskydd på offentliga inrättningar är stränga i Ryssland, hur man bär dem har ingen betydelse.

För den som inte lever i ett land där den statliga byråkratin är din trognaste vän – den överger dig aldrig – är det svårt att förklara känslan av att ständigt lägga ner timmar av din tid på att fylla i blanketter, jaga dokument, få id-handlingar översatta, få översättningen godkänd hos notarius publicus, till sist komma till myndigheten utrustad med allt man tror sig behöva bara för att få veta att a) någonting fattas b) en handling inte duger eller c) du ska gå till en annan myndighet.

När vår registrering äntligen var godkänd och vi kunde lämna kontoret sade min hyresvärd:

– Det är alltid en skön känsla när man har besegrat systemet.

Han tänkte efter lite och tillade:

– Jag menade: När man har krånglat sig igenom systemet.

Det här vara bara skede ett i krånglandet. Nu ska jag fortsätta med våra årsvisum.

