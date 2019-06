Anna-Lena Laurén: Löfvens engelska ger Putin en fördel

Just nu: spara 50%

I april träffade Sveriges statsminister Stefan Löfven för första gången Rysslands president Vladimir Putin på Arktiskt forum i Sankt Petersburg. Han hade tolk med sig.

Principen när det gäller professionell tolkning är att man tolkar från sitt modersmål. Löfvens svenska tolk hade som uppgift att tolka från svenska, men Löfven valde ändå att tala engelska.

Det var under handskakningsceremonin, medan pressen var närvarande. När den svenska och ryska delegationen drog sig tillbaka bakom lykta dörrar försvann engelskan. Då var det svenska och ryska som gällde.

Nyligen blev Löfven JO-anmäld av Språkförsvaret (ett partipolitiskt obundet nätverk som jobbar för att stärka det svenska språket) eftersom han hade talat engelska i EU-parlamentet istället för svenska. I EU-parlamentet finns en hel armé yrkeskunniga simultantolkar vars uppgift är att säkerställa att EU:s 24 officiella språk alltid är gångbara. Löfven prioriterade istället att bli förstådd direkt av så många som möjligt.

Att Löfven JO-anmäldes har många orsaker. En är att EU-parlamentet som institution är tänkt att motsvara EU:s politiska, språkliga och etniska mångfald. Svenskan är ett officiellt EU-språk. Men detta blir en tom princip om svenskar (och svenskspråkiga finländare) inte bryr sig om att tala det.

När stats- eller regeringschefer från två länder möts och förhandlar på hög nivå talar var och en sitt eget språk av andra skäl. Skäl nummer ett är jämställdhet, nummer två är precision. Bägge parter ska ha möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål. Då minimerar man också risken för missförstånd – att någon säger fel på grund av att hon eller han har missförstått vad ett ord betyder.

Svenskars reflexmässiga tendens att överskatta sin egen engelska gör att många inte förstår den här problematiken. Då kan man bara påminna om vilken skandal BP:s ordförande Carl-Henric Svenberg ställde till med efter oljekatastrofen i Mexikanska bukten 2010.

– We care about the small people, förkunnade Svanberg. Han blev utskrattad i veckor, eftersom ”small people” på engelska inte är samma sak som att tala om den lilla människan på svenska. Det låter snarare som om man talade om kortväxta personer.

Att Löfven talade engelska när han träffade Putin inför pressen var ett praktiskt val. Enligt källor på statsrådet ville han helt enkelt underlätta förståelsen för rysk och internationell press. Dessutom var det bara inför pressen, de bilaterala förhandlingarna sköttes på svenska.

Ändå förbryllades jag. Löfven var där för att träffa Putin, inte oss journalister (som aldrig får ställa några frågor under dessa handskakningstillfällen, bara titta på). Internationella medier är inte intresserade av Löfvens hälsningsfraser till Putin, de enda som var på plats var en handfull svenska och ryska medier. De sistnämnda lyssnar alltid på tolkarna.

Att Angela Merkel (som kan ryska), Emmanuel Macron eller Sauli Niinistö i dessa situationer skulle tala något annat än tyska, franska respektive finska finns inte på kartan. Däremot talar de engelska med Putin under informella samtal, förutom Merkel som talar tyska eftersom det är Putins starkaste främmande språk.

Språket man väljer under inofficiellt småprat är något helt annat än det man talar utåt.

Putin, som kan engelska, brydde sig naturligtvis inte om att besvara Löfvens initiativ. Han hälsade på sitt modersmål.

Det skapade en konstig diskrepans i hela situationen. Och den var inte till Löfvens fördel.

Han gav intrycket av att inte riktigt veta hur det brukar gå till.

