Varje morgon när jag går ut med hunden i våra Moskvakvarter är trappan vit. Inte av snö, utan av vägsalt.

Saltet är omsorgsfullt strött på vartenda trappsteg, ända upp till ytterdörren. För att undvika sår i tassarna måste hunden bäras nerför trappan och längs trottoaren ända tills vi kommer till snötäckt mark i parken. Läderbården på mina ryska filtstövlar är full av sprickor efter flera års kontakt med vägsaltet.

Vägsalt orsakar stora kontroverser i ryska städer. Foto: Erich Stering

I fjol spreds nästan 260 000 ton vägsalt ut på Moskvas gator. Proceduren upprepas ofta flera gånger per dag. Saltet har både fast och flytande form – den fasta formen används på trottoarer, den flytande på vägarna där dess effekt tar slut efter tre timmar. Då måste man spruta på mer. Annars förvärras halkan eftersom saltet lämnar en tunn hinna efter sig som samlar fukt, fryser och blir glashal.

Vägsaltet består huvudsakligen av acetater, magnesium och kaliumklorid. Det är i princip inte farligt för människan – men enligt Vladimir Koroljov, professor i geologi på Moskvas statliga universitet, leder det obegränsade bruket av vägsalt i Moskva till andra problem.

– Salthalten i jordmånen ökar på grund av vägsaltet. Det leder till att växtligheten minskar. Vi har också kommit fram till att vägsaltet har en frätande effekt på stål och asfalt, står det i en forskningsrapport som Koroljov publicerade i fjol.

Bilister, hundägare och fotgängare klagar i tidningar, tv och sociala medier på att saltet skadar hundtassar och förstör bilar och skodon. Irritationen är så stor att också statskontrollerade medier som till exempel Moskva 24 gör inslag på frågan.

I Moskva strör gårdskarlar vägsalt på trappstegen upp till bostadshusen. Foto: Anna-Lena Laurén

Att saltet brukas i sådana mängder beror på att det är ett enkelt sätt att bekämpa halkan. Saltet behöver bara spridas ut. Det smälter effektivt snö och is så länge temperaturen inte understiger –30°C. En annan orsak är att Moskva stad köper in gigantiska mängder vägsalt och sedan vill bli av med sina lager innan våren. Därför strör gårdskarlarna vägsalt till och med på trappstegen upp till bostadshusen.

– Moskva har så mycket transporter att hala vägar skulle leda till en massa olyckor. Vi behöver vägsaltet. Allt som sprids på våra gator kontrolleras och som ni ser blommar lindarna varje år. Det skulle de inte göra om det är sant att vägsaltet är skadligt för växtligheten, säger vice borgmästare Pjotr Birjukov i en intervju för den statliga tidningen Rossijskaja Gazeta i slutet av december.

Men oppositionen anser att vägsaltet bara är ett sätt för de högre tjänstemännen att tjäna pengar genom otkat. Det betyder i all korthet ett system där statliga eller kommunala tjänstemän tar emot pengar under bordet av företag för att sedan välja ut de här företagen till leverantörer. Just vägsalt är oerhört lukrativt, eftersom mängderna som köps in är gigantiska.

– Det handlar om miljardkontrakt. Det sista våra tjänstemän tänker på är miljön och vår hälsa. Det här kommer att fortsätta så länge Sobjanin är borgmästare, säger oppositionsledaren Ilja Jasjin i en video om vägsaltet från 2018.

I Samara beslöt borgmästaren ifjol att dra ner på vägsaltet, efter att invånarna protesterat och lämnat in namnlistor. Också i Tjeljabinsk har invånarna lämnat in en namnlista mot saltet.

