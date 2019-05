Anna Sorokin döms till fängelse

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

28-åriga Anna Sorokin har utgett sig för att vara en tysk arvtagerska och på så sätt lurat sig till stora summor pengar från Manhattans rikaste.

Hon greps i augusti 2017 och åtalades för flera bedrägerier och några fall av grov stöld. I april konstaterade rätten henne skyldig till totalt åtta åtalspunkter och nu har hon dömts till mellan fyra och tolv år i fängelse, skriver Reuters.

Utöver fängelsestraffet döms Anna Sorokin till 24.000 dollar i böter, omkring 232.000 svenska kronor, skriver New York Times. Dessutom ska hon återbetala 199.000 dollar, knappt två miljoner svenska kronor, till brottsoffren.

– Jag ber om ursäkt för de misstag jag har gjort, sade Anna Sorokin när domen föll.

Anna Sorokin, som under sin period i New York gick under namnet Anna Delvey, utgav sig för att vara en konstintresserad arvtagerska till en förmögen tysk familj. Under sin tid på Manhattan sade hon sig vilja öppna en privat konstklubb som hon försökte hitta finansiering till.

Med löften om att pengar skulle flyttas över från hennes påstådda tyska fond har Anna Sorokin bland annat övertygat en bank att låna henne 100.000 dollar och bott i månader på ett exklusivt hotell på Manhattan utan att betala. Totalt har hon stulit för omkring två miljoner kronor.

Under rättsprocessen erkände Anna Sorokin att hon förfalskat sin identitet och flera dokument. Enligt utredningen är hon inte född i Tyskland, utan i Ryssland år 1991 och tillsammans med sin medklassfamilj flyttade hon till Tyskland som 16-åring.

Åklagaren Keagan Mays-Williams sa under rättegången att Anna Sorokins enda mål var att stjäla från välbärgade personer så att hon kunde ”leva ut fantasin av en extravagant livsstil”, skriver New York Times.

Hennes advokat Todd Spodek har å andra sidan sagt att Anna Sorokin endast är en företagsam kvinna som ville lyckas i storstaden.

– Hon skapade det livet hon önskade för sig själv. Anna var inte tillfreds som en åskådare, hon ville delta, säger Todd Spodek.

Artikeln uppdateras.