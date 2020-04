Ansiktsmask och plasthandskar för alla när Sydkorea håller val

Att ställa in parlamentsvalet var inte aktuellt i Sydkorea som aldrig har skjutit på ett val. Men onsdagens parlamentsval skedde under ovanliga former och krävde mer logistik än brukligt. Anledningen är förstås det nya coronaviruset.

I köerna till valurnorna rådde stränga regler att hålla en meters avstånd. Alla som röstade tvingades bära ansiktsmask. Väl framme vid valbåset väntade först en tvätt av händerna i handsprit och därefter förseddes väljarna med plasthandskar och fick sin kroppstemperatur kontrollerad. De som visade sig ha en temperatur på över 37,5 grader togs omedelbart till ett separat område där de fick rösta. Valbåsen desinfekterades, dörrhandtag rengjordes och fönster hölls öppna.

Genom hårda regler såg Sydkorea till att alla, även sjuka i viruset, kunde rösta, om de tog sig till vallokalerna i bil eller till fots.

De som sitter i karantän fick rösta efter klockan 18 då vallokalerna officiellt stängde för att undvika att de blandade sig med friska väljare. När de väl röstat och kommit hem var de tvingade att kontakta hälsokontrollanter. Om de inte var hemma senast klockan 19 skulle polisen kontaktas, enligt direktiven.

Valet är det första som sker under coronaepidemin och gäller de 300 platserna i Sydkoreas parlament. För att undvika trängsel har röstandet spridits ut på flera dagar och rekordmånga valde att lägga sin röst tidigt. Viruset tycks inte ha avskräckt väljarna. Valdeltagandet på 66 procent var det högsta på 24 år.

Om allt hade varit som vanligt hade valet handlat om Sydkoreas vacklande ekonomi. Men i stället har bekämpningen av det nya coronaviruset tagit över i valrörelsen. Oppositionen har försökt anklaga president Moon Jae-in för att inte agera resolut nog. Men kritiken har fått svårt att bita sig fast. Sydkorea är ett av de länder som har lyckats flacka ut kurvan i antalet smittade i viruset. Landet har framhållits som lyckat i sin kamp mot covid-19 världen över. Ledstjärnan har varit att testa, isolera och informera. Och de flesta sydkoreaner tycks nöjda med regeringens hantering.

Enligt vallokalsundersökningar gick den sydkoreanske presidenten Moons demokratiska parti mot en seger. Det demokratiska partiet var redan störst i parlamentet med 120 platser men såg enligt de tidiga resultaten ut att stärka sin ställning och gå mot en majoritet.

