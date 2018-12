Nya siffror från de japanska hälsomyndigheterna visar att Japans befolkningsminskning fortsätter och att myndigheternas mål att öka antalet födda barn per kvinna till 1,8 före slutet av 2025 är långt ifrån att uppfyllas.

Födelsegenomsnittet, alltså hur många barn varje kvinna i genomsnitt föder, låg på 1,43 under 2017 och 1,44 året före, skriver Japan Times.

Samtidigt som antalet nyfödda minskade till 921.000 från 946.000 år 2017 ökade antalet dödsfall till 1.369.000 vilket gör att landets befolkning nu minskar med 448.000 trots att invånarna lever allt längre.

Minskningen kan framför allt hänföras till att antalet kvinnor i åldrarna 25 till 39 minskar, skriver JiJi Press.

Minskningen har länge oroat de japanska myndigheterna eftersom den skapar en tickande ekonomisk bomb där färre arbetar och fler måste försörjas genom pension. 2017 hade Japan 127 miljoner invånare men den siffran kommer sannolikt att minska till 83 miljoner år 2100 då hela 35 procent av befolkningen beräknas vara över 65 år, enligt siffror från FN.

Japans premiärminister Shinzo Abe har gjort frågan till en av de mest prioriterade. I ett tal den 1 januari i år kallade Abe befolkningsminskningen för en ”existentiell kris” som i slutändan handlar om Japans överlevnad som nation.

Siffror från Världsbanken visar att antalet födda barn per kvinna har följt en nedåtgående trend över hela världen sedan 1960 då den låg på omkring 5 barn per kvinna. De senaste siffrorna, som är från 2016, visar 2,4 barn per kvinna.

Trenden är lika över i stort sett hela världen där framför allt utvecklingsländerna står för den stora förändringen.

I Sverige har födelsesiffrorna varit låga under en längre tid. 1960 föddes 2,2 barn per kvinna för att 2016 ha gått ned till 1,9 barn vilket utan invandring skulle ge en negativ befolkningstillväxt.

I oktober 2018 var Sveriges folkmängd 10.215.250 vilket var 109.772 personer fler än vid samma tid förra året, visar siffror från SCB. Världens befolkning beräknas öka med omkring 80 miljoner personer under 2018.