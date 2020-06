Antalet smittade ökar kraftigt i amerikanska södern

Under vårens oro över coronapandemin var det många amerikaner som såg fram emot juni och försommaren som ljuset i tunneln.

I stället befarar nu hälsoexperter att pandemin förvärrats i USA de senaste veckorna.

Mellan 800 och 1.000 amerikaner dör varje dag av covid-19, en siffra som inte minskat på en månad.

I 22 amerikanska delstater, framför allt i södern, ökar antalet smittade.

I de värsta krishärdarna, som New York, Michigan och Louisiana, har antalet smittade minskat kraftigt efter månader med hårda restriktioner. Men stora delar av den amerikanska södern och västra USA har däremot slagit rekord i antalet nya smittade de senaste veckorna.

Sjukvårdaren Jasmine Lyons arbetar med testning för covid-19 i Dallas. Myndigheterna uppmanar alla som deltagit i större folksamlingar att testa sig. Foto: Tony Gutierrez/AP

I Arizona har sjukhusen i veckan utfärdat en akut varning för överbelastning. I Texas har nya krishärdar uppstått i storstäderna Dallas, San Antonio och Houston.

Många delstater i södern började öppna affärsverksamheter och lätta på restriktioner för social distans redan i slutet av april, trots att medicinska experter varnade för att det kan leda till nya vågor av smittofall.

Generellt har USA präglats av en allt mer avslappnat förhållande till pandemin den senaste månaden. Ekonomin har börjat återhämta sig och förvånansvärt starka siffror för arbetsmarknaden fick börsen att rusa i höjden i maj.

Sommarvädret har fått miljontals amerikaner att börja träffa vänner och bekanta igen. De återvänder till restauranger, barer, kyrkor och idrottsevenemang i de delstater där det är tillåtet, främst i södern. Hälsoexperter befarar nu att det bidragit till ökad spridning av viruset.

Omkring 15.000 supportrar till Black lives matter-rörelsen demonstrerade i New York den 14 juni. Foto: Scout Tufankjian/Polaris

Samtidigt har landsomfattande demonstrationer lockat enorma folksamlingar i just de storstäder där pandemin slagit hårdast, som i New York, Philadelphia, Washington DC, Seattle och Los Angeles. Tiotusentals konservativa aktivister har dessutom demonstrerat just mot restriktionerna under pandemin och ofta symboliskt vägrat bära ansiktsmasker eller respektera rekommendationer från hälsoexperter.

Preliminära undersökningar visar att demonstrationerna inte verkar ha ökat spridningen än så länge, utan att spridningen snarare kommer från mer konventionella sociala sammanhang.

– De krishärdar vi ser nu kommer inte från protesterna utan från folk som går på barer, klubbar och kyrkor och inte varit tillräckligt försiktiga, säger läkaren Elizabeth Rosenthal till CNN.

Hälsoexperter riktar även kritik mot president Donald Trumps administration, som försökt tona ner pandemins allvar, bland annat genom att förhindra medicinska experter från att ge intervjuer till rikstäckande medier.

Trump har i stället betonat att ekonomin är på väg åt rätt håll i ett försök att skapa en bild av ett land som är på väg att återgå till normaltillstånd. Vita huset har inte hållit en presskonferens om pandemin på 49 dygn. Vita husets kommunikation har enligt kritikerna bidragit till ett nationellt klimat där amerikaner inte längre oroar sig över smittan.

Vita huset har inte hållit en presskonferens om pandemin på 49 dygn.

Flera lokalpolitiker varnar för att nya, hårda restriktioner kan bli nödvändiga. Börsen i USA har speglat oron över pandemins ihärdighet. Förra veckan gjorde Dow Jones-index det största raset sedan i mars och finansanalytiker förväntar sig fortsatt turbulens på börsen under sommaren.

Den instabila ekonomin har även ökat pressen på kongressen att genomföra nya stimulansåtgärder. Demokraterna har förberett ett nytt paket med bidrag till arbetslösa och småföretag, men Trumps administration säger att de vill avvakta med nya åtgärder.