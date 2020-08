Antalet smittade stiger i Danmark – 61 sjuka på slakteri

207 personer rapporterades smittade av det nya coronaviruset i Danmark under helgen. Det är nästan hundra fler fall än helgen innan, då 109 fall rapporterades, och den högsta siffran på många helger, enligt Politiken.

Även antalet inlagda på sjukhus har ökat, från 6 personer till 24. I dagsläget vårdas två personer med covid-19 intensivt i Danmark, båda ligger i respirator.

Smittspridningen är på en stadigt låg nivå i landet, men man ser en stigande trend, enligt Lars Østergaard, överläkare på Århus universitetssjukhus och professor på Århus universitet.

– Nu är ett bra läge för att vara uppmärksamma så att vi inte får en andra våg, säger han till Politiken.

61 personer har hittills bekräftats sjuka i covid-19, i ett utbrott på Danish Crowns slakteri i danska Ringsted, som upptäcktes för en dryg vecka sedan. Man ser även en ökning av nya fall i Århus och Vestegnen, som är en förort väster om Köpenhamn, enligt DR.

Förra veckans smittotal är den högsta på åtta veckor, sett till antal smittade per dag i snitt. Förra veckan bekräftades i snitt 64 personer per dag sjuka i covid-19. Den vecka med näst högst smittotal under samma period är vecka 25, i mitten av juni, då samma siffra var 44.

Under helgen har ett nytt dödsfall i covid-19 registrerats i Danmark. Totalt har nu 616 personer dött i sjukdomen i landet, enligt danska Statens seruminstitut. Strax under 14.000 har bekräftats smittade av det nya coronaviruset under hela epidemin i Danmark.