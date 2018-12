Aquarius avbryter insatser på Medelhavet

Frédéric Penard, chef för SOS Méditerranée som chartrat båten, beskriver beslutet som extremt svårt, skriver nyhetsbyrån AFP.

Aquarius har legat i hamn i Marseille i Frankrike i drygt två månader sedan det Panamaflaggade fartyget avregistrerades av Panama, vilket ska ha skett under hårt tryck från Italien, uppger brittiska mediebolaget BBC.

”Detta är en mörk dag. Inte bara för att Europa har misslyckats med att tillhandahålla sök- och räddningsinsatser på Medelhavet. Man har även aktivt förstört andras försök att rädda liv”, säger Nelke Manders, generalsekreterare hos Läkare utan gränser i Amsterdam, som ansvarat för Aquarius.

Fartyget har sedan 2016 varit i trafik på Medelhavet med humanitära insatser som huvudsaklig uppgift och då lyckats undsätta närmare 30.000 migranter på internationellt vatten mellan Libyen, Italien och Malta.

Sammanslutningen International Organization for Migration (IOM) har samlat in data som visar att drygt 2.133 människor har omkommit eller saknas under överfart på Medelhavet hittills i år, att jämföra med 3.000 under hela förra året.

Gibraltar har tidigare dragit in sin flaggning av fartyget och Italien och Malta har vägrat låta Aquarius gå in i sina hamnar.