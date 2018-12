En lång och kraftig man kommer in i hotellobbyn i Kiev, klädd i vinterjacka och jeans. Luvan är så långt neddragen i pannan att det är svårt att se hans ansikte. Bakom sig har han en livvakt.

Det tar några sekunder innan jag känner igen honom. Arkadij Babtjenko. Jag har skrivit en dödsruna över denna man.

Här står han nu.

– Jag är glad över att du är vid liv, säger jag med ett skratt när vi bänkar oss i mjuka fåtöljer på ett lugnt ställe i lobbyn.

– Det är jag med, säger Babtjenko.

Han drar inte ens på munnen.

Under hela intervjun talar han så tyst att bakgrundsbruset ibland överröstar honom när jag lyssnar igenom bandet efteråt. Som person är Babtjenko lågmäld, nästan timid. Som skribent – i synnerhet på sitt viktigaste forum Facebook – är han ett fyrverkeri av halsbrytande utmaningar och överdrifter, förenklingar och utsökt formulerade elakheter. Han är briljant och fruktansvärt rolig, han är också ensidig och totalt svartvit.

Han har skrivit några av de mest uppmärksammade böckerna om tjetjenska kriget, där han själv deltog som fotsoldat (i svensk översättning ”Krigets färger” och ”Dagar i Alchan-Jurt”). Utomlands blev han hyllad som en av de stora nya begåvningarna i rysk litteratur. Också i Ryssland blev han till en början uppmärksammad med både journalist- och debutantpris.

Men i takt med att Ryssland gick i en alltmer auktoritär riktning blev Babtjenko mer och mer utknuffad i marginalerna, samtidigt som han blev hånad och svartmålad för sin satiriska kritik mot Putinregimen. Han dödshotades upprepade gånger. År 2017 flyttade han till Kiev med sin familj.

När beskedet kom i maj att Arkadij Babtjenko hade skjutits ihjäl i sitt hem var omvärlden chockad, men inte överraskad. Att ryska journalister blir mördade är ingenting nytt. Jag skrev en minnestext i DN över en av de mest begåvade ryska författarna i modern tid. Dagen därpå vandrade Babtjenko livs levande in framför tv-kamerorna. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU meddelade att det hela hade varit en iscensättning. Genom att låtsas att Babtjenko var död kunde man enligt SBU avslöja en omfattande mordkomplott mot journalister, styrd av Ryssland.

Sedan gick Babtjenko omedelbart under jorden. Det här är den första intervjun han ger till svenskt media och den har godkänts i förväg av ukrainska säkerhetstjänsten.

– Mitt liv har ändrats i grunden. Allt har förändrats, jag bestämmer inte om någonting längre. Jag måste få tillstånd för varje enskilt möte, och varje gång jag ska träffa någon är det en specialoperation. I mitt liv händer inte mycket. Jag sitter på ett bevakat ställe och gör ingenting, säger Babtjenko med ett snett leende.

Ryssland är min fiende och för mig är fienden svart.

Att Babtjenko inte skulle göra något alls stämmer inte. Dels har han en egen tv-show på den krimtatariska kanalen ATR, dels en radioshow i veckan på Radio Novoje Vremja i Kiev. Han skriver regelbundet långa uppdateringar på Facebook, texter som ingår i en ny genre han har skapat: ”Journalistik utan mellanhänder”.

I sina skönlitterära böcker är Babtjenko en känslig uttolkare av stämningar och detaljer. På nätet och i sina shower är han snarast en slags satirisk kolumnist. Med ett brinnande Kreml i bakgrunden rapporterar han på krimtatariska ATR om alla galenskaper den ryska statsledningen hittar på och kallar själv sin produktion ”russofobisk”. Det är ett sätt att driva gäck med Kreml, som systematiskt brukar bemöta kritik med att anklaga motparten för russofobi.

Babtjenko, som är fanjunkare och har utkämpat två krig i Tjetjenien för Ryssland, anser sig vara inne i ett nytt krig. Mot sitt fosterland.

– Vi har ett krig. Det enda sättet att påverka situationen i Ryssland är att föra ett krig. Eller via ekonomiska sanktioner, som EU nu försöker göra. Inga andra instrument för att ändra situationen finns kvar. Det finns inga medier kvar i Ryssland. Ingen folkopinion, inga val.

Men det finns oberoende medier. Till exempel Novaja Gazeta, som du jobbade för.

– Det finns det. Men man måste förstå att de bara existerar så länge Putin inte beslutar sig för att stänga ner dem. Och de påverkar inget. Det ryska folket kommer inte längre att bli tillfrågad om något.

Jag förstår vad du menar om behovet av satir. Men om vi alla tänker i svartvitt, vad leder det till?

– År 1938 var vi inte svartvita. Då försökte vi komma överens med en diktator, som också blev galen och orerade om sitt folks storlek. Vi minns mycket väl vad det ledde till. Jag jobbar för en krimtatarisk kanal. Krimtatarerna är ett folk som förlorade sitt fosterland därför att Ryssland ockuperade det. De blev tvungna att lämna allt och fly. Så de är väldigt svartvita. Precis som jag – jag har också varit tvungen att fly. Nu sitter jag i en jävla bunker. Jag har ingenting. Tror du jag tänker älska det här landet? Nej, jag älskar det inte. Ryssland är min fiende och för mig är fienden svart.

När den ryska oberoende tidningen New Times fick böter på 25 miljoner rubel lyckades de samla ihop pengarna av sina läsare. Visar inte det att det finns andra sorts människor i Ryssland än dem du talar om?

– Visst finns de! Jag tror att 10-15 procent av den ryska befolkningen har förnuftet i behåll, de har inte blivit hjärntvättade av all propaganda som sköljer över dem. Men i Dresden år 1945 fanns det helt säkert folk som satt i sina kök och skällde på Hitler. Vad spelade det för roll? Amerikanerna och britterna kom i alla fall och jämnade Dresden med marken.

Efter att det iscensatta mordet avslöjades blev Babtjenko blev starkt kritiserad – inte bara av Kreml, utan också av det internationella journalistsamfundet. Många journalister dödas varje år av auktoritära regimer och Babtjenko anklagades för att ha gjort teater av det.

Själv håller han fortfarande fast vid att han gjorde rätt.

– Jag hade förstås ett val. Jag kunde ha sagt till säkerhetstjänsten att jag inte tänker samarbeta med er. Men det är ju ett idiotiskt val. Det handlade inte bara om mitt liv utan också om att stoppa mordet på andra.

Vad tänker du när du hör om mord på andra journalister? Till exempel på mordet på Jamal Khashoggi?

– Jag tänker så här: Om två år går mitt pass ut. Innan mordet på Khashoggi funderade jag på om jag skulle gå till ryska ambassaden och förnya det. Nu har jag förstått: jag går inte till ryska ambassaden för att förnya mitt pass.

Har du ett ukrainskt pass?

– Nej.

Ska du få ett?

– Det vet jag inte. Än så länge är jag rysk medborgare. Jag kanske blir statslös. Vad spelar det för roll i min situation?

Du ångrar inget?

– Nej. Vad har jag att ångra?

Till exempel att du inte kan sitta i den här intervjun med mig utan att ha en livvakt med dig.

– Det är så mitt liv ser ut just nu. Antingen lever jag med livvakt eller också blir jag skjuten. Jag har god uppfattning om riskerna och jag förstår att just nu är risken för att jag inte överlever under de närmaste fem åren större än möjligheterna att jag överlever. Men jag kommer ändå att göra allt för att hållas vid liv.

Och dansa på Putins grav, som du lovade?

– Jag kommer att göra allt för att hålla mitt löfte, säger Babtjenko och ler sitt nästan omärkliga, finurliga leende.

Samtidigt följer Babtjenko noga med presidentvalet i Ukraina, som äger rum i mars nästa år. På sin Facebook-sida har han gått hårt ut och kritiserat Julia Tymosjenko, som just nu leder opinionsundersökningarna.

– Tymosjenko skulle passa Kreml perfekt. Jag har ett personligt problem med henne för så fort hon kommer till makten kommer jag bli utlämnad till Ryssland. Jag är helt övertygad om den saken. Hon kommer att införa en ny politik, inriktad på fred och kompromiss. Och då kan man börja med att byta ut kriminella. Det finns fortfarande ett avtal mellan Ryssland och Ukraina om att kriminella ska lämnas ut. Ukraina får några Berkutofficerare som flydde till Ryssland efter Majdan och Ryssland får mig.

Petro Porosjenko utnyttjade ganska tydligt din situation under det iscensatta mordet. Han var med på er presskonferens.

– Vad vill du? Han är en politiker. Vilken politiker som helst hade utnyttjat ett sådant tillfälle.

Vad anser du om kritiken att din trovärdighet som journalist har lidit på grund av detta?

– Det ger jag tusan i. Att de tycker att jag har brutit mot moraliska normer, det är mitt hundratjugofemte bekymmer. Jag har andra, betydligt större problem, säger Babtjenko och nickar mot sin livvakt som sitter vid ett bord längre bort.

– Alla som kritiserar mig får gärna hamna i min situation och sedan ställa sig på en piedestal som en äkta pionjär och säga: Nej! Jag tycker det är bättre att jag är vid liv och gör någon nytta.

På tal om det – hur går det med din bok? Du skriver ju på en bok om krigsveteraner…

Babtjenko avbryter mig mitt i meningen.

– När jag blev tvungen att gå under jorden tänkte jag: Nu sätter jag mig ner och skriver den där boken på ett halvår, nu när jag äntligen får vara ifred och inte kan göra något annat. Jag satte mig ner, öppnade datorn, skrev de första meningarna. Något i stil med: ”Nu ska jag berätta hur jag blev dödad.” Sedan förstod jag att jag inte klarar det. Jag klarar det inte fysiskt. Just nu skriver jag ingen bok. Jag förmår inte.

När intervjun är slut fotograferar Anders Hansson Babtjenko i en mörk trappuppgång. Undertecknad får hålla i en ficklampa och rikta ljuskällan rätt. Babtjenko gör snällt som fotografen säger.

Ställ dig till vänster. Titta uppåt. Två steg till höger.

Sedan försvinner han ut i Kiev med sin livvakt, till sin hemliga adress.

Jag hoppas att han en dag ska förmå sig till att skriva sin bok.

