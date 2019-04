Åtta attentat på sex timmar – det hände i Sri Lanka

Sammanlagt åtta bomber exploderade i påskdagens terrorattentat i Sri Lanka. De flesta dödsoffer krävdes i de tre kyrkor som angreps. Bomber utlöstes även på hotell.

Fyra av explosionerna inträffade i stort sett samtidigt, klockan 08.45 på morgonen lokal tid. Inom 20 minuter kom två till och några timmar senare de två sista.

Så här beskrivs de åtta explosionerna av vittnen och andra källor:

Förödelsen i Saint Anthony. Foto: Hiru TV/AP

Saint Anthonykyrkan, Colombo, 08.45

Mitt under påskmässan på morgonen exploderar en bomb i den historiska katolska kyrkan nära hamnen i Sri Lankas huvudstad.

Smällen är så kraftig att stora delar av taket blåses ut. Golvet fylls snabbt av livlösa kroppar bland nedrasade takpannor, krossat glas och träsplitter.

CNN talar med Ramoshini Fernando, katolsk nunna, som förlorat flera vänner och så när sin egen far. Fadern vårdas nu på sjukhus med splitterskador. Fernando hoppas att katoliker nu håller ihop, säger hon. Men hon är medveten om att hon kan vara en måltavla och känner sig inte säker.

– Jag är inte rädd för att dö själv, men att döda oskyldiga människor med familjer är chockerande.

Saint Sebastiankyrkan, Negombo, 08.45

Dilip Fernando har planerat att delta i Saint Sebastians påskdagsmässa. Han brukar gå dit på söndagarna. Men när han och hans fru kommer fram till kyrkan är där så mycket folk att de bestämmer sig för att gå i mässa i en annan kyrka, berättar Fernando för AFP. Det räddar deras liv.

En timme efter det att de gett sig av exploderar bomben. Smällen är lika kraftig som i Saint Anthonykyrkan. Dussintals människor dör.

Släktingar till Dilip Fernando som stannat kvar under mässan – fast utomhus, eftersom det är fullt i kyrkan – berättar att de tror att de sett bombmannen. Strax innan gudstjänsten är slut kommer en man i 30-årsåldern lugnt vandrande mot kyrkan med en tung väska i handen. Han nuddar vid ett av Fernandos barnbarn på vägen. Släktingarna tycker det är konstigt att han går in i kyrkan när påskmässan nästan är över. Kort efter det att han gått in kommer den våldsamma smällen.

Någon timme efter explosionen når DN Paul Perreira på telefon från Negombo. Han har i sociala medier lagt upp flera otäcka bilder på förödelsen i Saint Sebastiankyrkan. Bilderna har han fått från vänner som var där.

– Vi hör om flera bombexplosioner i landet, men vi vet inte vad som ligger bakom, säger Perreira.

– Det är påskdagen i dag, och därför var det ovanligt mycket folk i kyrkorna i dag.

Förödelsen i Saint Sebastian. Foto: Jewel Samad/AFP

Hotell Shangri-La, Colombo, 08.45

Attentatet sker i kaféet Table One på lyxhotellets andra våning. Förstörelsen blir omfattande. Fönster blåses ut. Elkablar hänger från taket.

En tv-chef och hennes dotter hör till dem som dödas, berättar anhöriga för CNN. Dottern har precis före den dödliga detonationen lagt upp en bild i sociala medier på glada familjemedlemmar som äter lyxig påskfrukost.

En annan brittisk familj äter också frukost i Table One. Den 42-åriga mamman i familjen och hennes elvaåriga stod i kön till buffén. De tros ha omkommit.

Det inträffar i själva verket två explosioner, berättar Akshat Saraf, 30. Han hör den första ända upp till sitt rum på 25:e våningen i lyxhotellet med sammanlagt 500 rum. Smällen är så stark att Sarafs rum börjar skaka. Han tror det är ett åskväder. Det är när den andra smällen kommer han anar att något inte står rätt till.

Saraf och hans fru rycker åt sig passen och tar sig via nödtrappan ned till markplan. När de når fjärde våningen ser de blod i trappan.

Utanför hjälper hotellpersonalen skadade. ”Det är en hemsk syn”, säger Saraf. En del offer har glasskärvor intryckta i kroppen. Några av kockarna har fått sina vita förkläden rödfärgade av blod.

Polis undersöker hotellet Shangri-La Foto: Chamila Karunarathne/AP

Hotell Kingsbury, Colombo, 08.45

Det är ännu oklart om det krävs några dödsoffer på Kingsbury, ett annat av Colombos dyraste hotell, beläget i närheten av stadens kommersiella kontorsbyggnad World Trade Centre.

De som skadas i explosionen kan omedelbart föras till sjukhus för vård, enligt hotelledningen. Hotellet ”isoleras” för att säkerhetskontroller ska kunna genomföras.

Ledningen skriver på sin Facebooksida: ”Å hela personalens vägnar deltar vi i chocken, bedrövelsen och hela nationens sorg i efterbörden av attacken.”

Skadade hotellet Kingsbury. Foto: Jewel Samad/AFP

Hotell Cinnamon Grand, Colombo, 08.50

Självmordsbombaren står med en bricka i händerna i kön till frukostbuffén i den fullsatta restaurangen. Han är nästan framme vid serveringsdisken när han utlöser den sprängladdning han har fastlimmad på ryggen, skriver Daily Mail.

Gärningsmannen är lankes och har kvällen före registrerat sig på hotellet som Mohammed Azzam Mohamed.

Explosionen orsakar fullständigt kaos. En av de omkomna är en hotellchef som håller på och välkomnar gäster. Den övriga personalen gör vad de kan för att snabbt föra de omkring 20 skadade till sjukhus. Hotellet ligger nära premiärministerns residens, och specialpoliser därifrån kan snabbt komma till platsen.

Julian Emmanuel och hans familj från Storbritannien väcks i sitt rum av explosionen. Snart hörs sirener från ambulanser, brandbilar och polisbilar. Emmanuels familj får veta att det smällt en bomb, och de instrueras att ta sig ut.

Utanför Zionkyrkan. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/AFP

Zionkyrkan, Batticaloa, 09.05

I den katolska kyrkan i staden på öns östkust har barnens söndagsskola just avslutats när bomben exploderar. Hälften av de 28 dödsoffer som krävs är barn. Bilder visar samma slags sorgesamma scener som i de två andra drabbade kyrkorna: sargade kroppar på golvet och blodstänkta bänkar och skulpturer.

Den våldsamma smällen orsakar också en eldsvåda som bränner ner nästan halva kyrkan.

– Alla bär på väldigt djup sorg och är oroliga, men vi kommer att ta oss igenom det här. När kyrkor bränns och kristna utsätts för attacker gör det oss bara starkare. Vi kommer att ta hand om de skadade och bygga upp kyrkan igen, säger kyrkans ledare Jacob Ratnam till TT.

Hotell New Tropical Inn, Colombo, 13.45

Flera timmar efter de första explosionerna på olika lyxhotell detonerar en bomb på ett enklare pensionat nära den zoologiska trädgården Dehiwala i stadsdelen med samma namn strax söder om Colombo.

Asela Waidyalankara hör explosionen på New Tropical Inn. Han går upp på sitt tak något kvarter intill för att se vad som hänt. Han ser två helikoptrar fara förbi och hör sirener, berättar han på Twitter.

Två personer dör i explosionen. Ett ögonvittne säger i lokal tv att han sett kroppsdelar, bland annat ett huvud, ligga på marken nära pensionatets trevåningsbyggnad. Den zoologiska trädgården stängs.

Polisräden i Colombo. Foto: Ishara S Kodikara/AFP

Bostadsfastighet, Colombo, 14.15

Polisen har i några timmar följt spår och jagat misstänkta för attentaten. Vid 14-tiden bestämmer man sig för att göra en räd i en fastighet i stadsdelen Dematagoda i östra Colombo. Man har fått tips om att det kan finnas sprängämnen och hemmagjorda bomber där.

När poliserna kommer in i huset detonerar en bomb, och tre polismän dödas. Samtidigt utbryter brand i huset.