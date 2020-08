Åtta talare att hålla koll på under Demokraternas konvent

USA-valet 2020

1. Bernie Sanders

Socialisten från Vermont var nära att nomineras till Demokraternas presidentkandidat 2016, och nära igen under primärvalet i början av det här året. Sedan dess har Bidens team jobbat hårt för att blidka vänsterfalangen i partiet med stora satsningar på till exempel klimatet. Sanders väntas framträda som en enande kraft som invigningstalare på konventet i natt. Om han väljer att vara frank, tar han upp sitt krav på en bred sjukvårdsreform.

Bernie Sanders – har han blidkats av samarbetet med Biden? Foto: Paul Sancya/AP

2. Michelle Obama

På konventet i Philadelphia för fyra år sedan uppmanade hon partikamraterna att hålla huvudet högt, när motståndarna måttade slag under bältet. Det blev valrörelsens kanske skarpaste slogan: ”When they go low, we go high”. Somliga drömde förgäves om att den tidigare presidentfrun Michelle Obama skulle kliva fram som vicepresidentkandidat. Hennes stora insats för valet 2020 blir i stället talet på invigningen av konventet i natt.

Michelle Obama. Foto: IBL

3. Alexandria Ocasio-Cortez

Tisdagskvällens talarlista innehåller en hel del distingerade äldre herrar som expresidenten Bill Clinton och den tidigare presidentkandidaten och utrikesministern John Kerry. Men om man ska stanna uppe natten till onsdag, så är det nog för att spana in kongressledamoten som blivit vänsterns unga hopp – Alexandria Ocasio-Cortez. Hon har bara en minut till sitt förfogande, men mycket kan hända på 60 sekunder.

Alexandria Ocasio-Cortez – får en minut. Foto: Frank Franklin II/AP

4. Hillary Clinton

På onsdagskvällen talar den tidigare presidentfrun och presidentkandidaten - och det är ett tal som lär väcka blandade känslor i Bidenlägret. I partiet finns många som fortfarande har svårt att smälta att Hillary Clinton snuvades på valsegern 2016. Samtidigt förblir hon Trumpanhängarnas favoritmotståndare, och de lär gå till hård attack, vad hon än säger på konventet.

Hillary Clinton – talar fyra år efter nederlaget mot Trump. Foto: David Tett/Shutterstock

5. Nancy Pelosi

Som talman i representanthuset är Pelosi den mäktigaste demokraten i Washington. Hennes tal lär bli intressant främst för att Pelosi ägnat sommaren åt en trägen kamp mot Trumps försök att radikalt förändra USA:s postkontor. Slaget om brevrösterna kan bli avgörande för presidentvalet i november och Pelosi lär tydliggöra partiets försök för att hantera denna historiska utmaning. Dessutom kan talet ge oss en vink om Demokraternas strategi när det gäller hanteringen av pandemin och fortsatta stimulansåtgärder under hösten.

Nancy Pelosi – partiets Grand Old Lady. Foto: Jim Watson/AFP

6. Kamala Harris

Smart, tuff och redo att leda – så presenterades hon i sociala medier av Joe Biden för en vecka sedan, när han tillkännagav att åklagaren och senatorn Kamala Harris blir hans vicepresidentkandidat i valet 2020. Hon överglänste honom i det första gemensamma kampanjframträdandet från Delaware – så hur ska det gå när hon accepterar den formella nomineringen på onsdagskvällen, amerikansk tid? Med tanke på Bidens höga ålder skulle Harris bli en ovanligt viktig vicepresident.

Kamala Harris signerar dokument kring nomineringen till vicepresident. Foto: Drew Angerer/TT

7. Barack Obama

Om någon kan skänka hopp efter en sommar som präglats av protester mot rasism och polisbrutalitet, så är den skicklige talaren Barack Obama, som 2008 utsågs till USA:s första svarta president. Alldeles säkert kommer han med ett eller annat skämt om den tidigare parhästen Joe Biden, och deras samspel under åren i Vita huset.

Barack Obama – som kampanjat många gånger med Joe Biden. Foto: Terrence Antonio James

8. Joe Biden

Han har tillbringat nästan ett halvsekel i amerikansk politik. På torsdag kväll tar Joe Biden, mångårig senator och tidigare vicepresident, nästa steg. Då talar han till Demokraternas virtuella konvent som kandidat i presidentvalet 2020, om kampen för Amerikas själ, och för att bygga ett bättre samhälle efter pandemin och protesterna. Mycket talar för en känslosam avslutning: Biden är ingen skicklig debattör, men kan tala gripande om de tragedier som han och hans familj har drabbats av.

Joe Biden - har tillbringat nästan ett halvsekel i amerikansk politik. Foto: Mandel Ngan/AFP

Konventet Demokraternas konvent inleds i natt svensk tid, och kommer att pågå fram till och med torsdag. Milwaukee i Wisconsin är formell värd för arrangemanget, men talarna deltar via länk, från olika hemstater i USA. Talen direktsänds av amerikanska nyhetsbolag från klockan 21 till 23 amerikansk östkusttid, alltså från 3 till 5 på morgonen svensk tid. Partidelegaterna ska inte bara lyssna på tal utan också enas om en politisk plattform för 2020.

