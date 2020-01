Australien evakuerar tiotusentals från orter som hotas av skogsbränder

– Prioriteringen är att bekämpa bränder och evakuera för att sätta människor i säkerhet. Delar av Victoria och New South Wales är helt förstörda och saknar både el och telekommunikation, sade premiärminister Scott Morrison på en pressträff i Sydney uppger Reuters.

De närmaste dagarna har ett väderomslag med lite kyligare luft gett en tillfällig respit i de katastrofdrabbade delarna av landet. Men läget är fortsatt mycket allvarligt. Åtta personer har omkommit sedan i måndags och ytterligare 18 personer saknas, uppgav myndigheterna på torsdagen.

Samtidigt rasar över 200 terrängbränder i de sydöstra delarna av New South Wales och Victoria, vilka hotar flera städer. Myndigheterna har gett order om att tiotusentals turister och ortsbor längs kusten ska evakueras de närmaste två dygnen. Sydkusten är ett oerhört populärt semestermål under sommaren.

https://twitter.com/NSWRFS/status/1212336600853733376?s=20

Enligt myndigheterna är det den största evakueringsoperationen i området någonsin och räddningstjänstens brandchef i New South Wales, Rob Rogers, säger att man för närvarande inte har någon chans att få bränderna under kontroll. New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian har utlyst nödläge från och med fredag klockan 08, lokal tid, och sju dagar framåt.

Nödläget ger lokala myndigheter befogenhet att tvångsevakuera människor, stänga vägar och vidta andra nödvändiga åtgärder för att rädda boende och fastigheter.

Bild 1 av 2 Australisk militär på väg att undsätta de strandade människorna i Mallacoota. Foto: AP Bild 2 av 2 Drygt tusen hem har förstörts. Foto: Peter Parks/AFP Bildspel

Regeringen har satt in militären med fartyg, flygplan och helikoptrar för att bistå med brandbekämpning, att få ut mat och förnödenheter till nödställda samt att evakuera. Myndigheterna har fortfarande inte fått kontakt med flera isolerade byar och småstäder där läget kan vara desperat.

Sent på onsdagen nådde fartyget HMAS Choules kuststaden Mallacoota i New South Wales där 4.000 invånare och besökare har varit instängda av markbränderna sedan i måndags kväll. I en första vända ska cirka 800 personer evakueras, sedan kommer fartyget att göra ytterligare två, tre vändor de kommande dagarna.

– Det är helvetet på jorden. Det är det värsta jag någonsin upplevt, säger Michelle Roberts som äger ett café i Mallacoota, till Reuters på telefon och beskrev hur tjock brandrök fortsatte att välla in över staden.

Bild 1 av 5 Militärens helikoptrar hjälper till med vattenbombning. Foto: Peter Parks/AFP Bild 2 av 5 I Batemans Bay börjar de lida brist på livsmedel. Foto: Peter Parks/AFP Bild 3 av 5 Fartyget HMAS Choules har nått fram till kuststaden Mallacoota. Foto: Benjamin Ricketts/Australiens försvarsdepartement Bild 4 av 5 Australien har inlett massevakuering. Foto: Kelvin Hockey//Australiens försvarsdepartement Bild 5 av 5 Jerrawangala i New South Wales. Foto: Peter Parks/AP Bildspel

Mer än 50.000 människor var på torsdagen utan el och i en del städer saknas tillgång till dricksvatten. Många passade på att bunkra mat och bränsle inför helgens katastrofvarning och långa köer syntes i matbutikerna. I området kring den populära bukten Batemans Bay börjar butikerna lida brist på livsmedel och hyllorna gapade tomma på flera håll. Ett stort antal mejerier i New South Wales har även tvingats att dumpa mjölk på grund av strömavbrottet.

Premiärminister Scott Morrison uppmanade de som väntar på att hjälpa och de som sitter fast i trafikstockningar att vara tålmodiga: ”Hjälp är på väg.” Morrison säger också att markbränderna kommer pågå i flera månader innan säsongen är över och det kommer tillräckligt med regn för att släcka bränderna.

Samtidigt ökar pressen på den konservativa regeringen och premiärministern. Morrison har fått hård kritik för att han semestrade på Hawaii mitt under krisen. Allt fler är också kritiska till att han ställt sig skeptisk till åtgärder som kunde ha begränsat klimatförändringen, som anses vara en stor orsak till att skogsbrandssäsongerna blir allt mer intensiva och mer långvariga.

Hittills har cirka 5,5 miljoner hektar skog brunnit upp, ett område större än till exempel Danmark, och mer än tusen hem har förstörts, enligt Reuters.

Bildspel: Så ser förödelsen i Australien ut

Läs mer: 8.000 koalor kan ha dött i bränderna i Australien