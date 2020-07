Australien gick mot virusfritt – nu ökar fallen

Gränsen mellan Australiens två mest folkrika delstater Victoria och New South Wales stängs natten mellan tisdag och onsdag efter att 127 nya fall av covid-19 upptäckts i Victoria det senaste dygnet, rapporterar Abc. I delstatshuvudstaden Melbourne har nio flerfamiljshus satts i karantän i hopp om att kontrollera spridningen. Siffran på nya antalet smittade kan tyckas låg för en mångmiljonstat, men är den högsta under ett dygn sedan virusets utbrott och ett första tecken på samhällsspridning, enligt New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian.

– Det som händer just nu i Victoria har inte hänt tidigare i Australien, det är ett en ny fas av pandemin, och därför kräver det nya typer av åtgärder, sade hon under en presskonferens på måndagen.

Beslutet är en överenskommelse mellan Gladys Berejiklian, Victorias premiärminister Daniel Andrews och landets premiärminister Scott Morrison. Daniel Andrews säger att helgens nya topp är en följd av en ökad avslappning hos folk.

– Det är oacceptabelt att familjer i vår stat, bara för att de vill att detta ska vara över, låtsas som det är det. Det är inte över. Vi har till och med haft människor som har testats positivt och gått till jobbet istället för att gå hem och isolera sig, sade han.

För mindre än en månad sedan, den 9 juni, var tongångarna annorlunda i landet. Då förutspådde hälsodepartementet i New South Wales att Australien, likt grannlandet Nya Zeeland, kunde vara fritt från coronaviruset redan i juli.

– Vi hade hoppats få se coronaviruset i stort sett försvinna i juni eller juli, så det ser ut att vara på rätt spår, sade virologen Bill Rawlinson.

Då var utsikterna goda. Australien har varit relativt framgångsrikt i bekämpningen av viruset, och landet har trots sina stora turistströmmar varit mer fredat än många andra länder sedan pandemin bröt ut.

När fallen ökade som mest under mars infördes hårda restriktioner och stora delar av samhället stängdes ned. Folk uppmanades stanna hemma och max två personer fick träffas utomhus åt gången samtidigt som testningen utökades kraftigt. Fallen sjönk stadigt och restriktioner har under den senaste tiden långsamt börjat lyftas. Den 1 juli tilltät New South Wales idrottsaktiviteter i delstaten för första gången sedan mars.

Frågan är nu om premiärminister Scott Morrison fortsätter att stå fast vid de hårda restriktionerna. Den över två månader lång nedstängningen har redan satt sina spår. Efter förra årets torka och långvariga skogsbränder med en uppföljande pandemi har landets ekonomi blivit rejält sargad. Under april beslutade parlamentet om ett stimulanspaket på 130 miljarder australiska dollar, motsvarande runt 800 miljarder kronor, för att mildra det som ekonomer förutspår kommer att bli den värsta lågkonjunkturen i landets historia.

Totalt har Australien över 8.500 bekräftade smittofall och 106 dödsfall.