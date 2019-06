Australisk student försvunnen i Nordkorea

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

– Det handlar om att använda de bästa möjligheterna vi har just nu för att informera oss om var Alek är, hans säkerhet, var han hålls och under vilka förutsättningar, sade Morrison på en pressträff i Osaka i helgen rapporterar The Guardian.

Den 29-åriga Alek Sigley kommer från Perth och är en av få västerlänningar som studerar vid Kim Il Sung-universitetet i Pyongyang. Vid sidan av studierna säljer han guidade turer till turister samt skriver för en rad oberoende tidningar om livet i det slutna landet.

Dessutom är 29-åringen aktiv på sociala medier som Facebook, Instagram och sin blogg. Men sedan i tisdags är han oförklarligt borta och nu har vänner och familjen anmält honom saknad.

Vad som har hänt Alek Sigley är oklart. Men enligt australiska nyhetssajten news.com.au ska han ha gripits, och hänvisar till sydkoreanska medier.

Australiens regering ser allvarligt på försvinnandet och har via diplomatiska kontakter, som sker genom den svenska ambassaden i Pyongyang, försökt bringa klarhet i försvinnandet. Finansminister Mathias Cormann säger att det finns ”uppenbara komplikationer” kring fallet men att man inte har fått någon bekräftelse på att Sigley är gripen.

Alek Sigley har varit aktiv på sociala medier som Facebook, Instagram och har en blogg. Foto: AP

Inte heller familjens efterforskningar ger bevis för att han har blivit arresterad. Hans fru hade kontakt med honom den 24 juni och då verkade allt som vanligt.

Försvinnandet togs även upp på G20-mötet i helgen inför mötet i den demilitariserade zonen mellan USA:s president Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Vissa experter tror att Alek Sigley kan ha tystats för att inte störa det känsliga toppmötet, skriver The Guardian.

Scott Morrison sade att ledarna hade erbjudit hjälp för att bringa klarhet i fallet. Men han ville inte att Donald Trump skulle ta upp det på mötet med Kim.

Någon självklar förklaring till varför Nordkorea skulle ha intresse av studenten finns inte.

News.com.au skriver att Alek Sigleys intensiva rapportering om landet kan ha dragit till sig uppmärksamhet som inte gillas av diktaturen och att det är skälet till hans plötsliga frånvaro. Samtidigt är tonen genomgående positiv från Aleks Sigley när han berättar om sitt studentliv i Nordkorea.

Det oförklarliga försvinnandet har paralleller till ett av de mest kända fallen med västerlänningar som frihetsberövats i Nordkorea – den amerikanske studenten Otto Warmbier. Han greps 2016 och dömdes till 15 års straffarbete efter att ha försökt stjäla en propagandaaffisch på ett hotell.

Otto Warmbier släpptes efter 17 månader och kunde återvända till USA, hjärnskadad och i komatillstånd. En vecka senare avled han.

