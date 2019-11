Australiska myndigheter varnar för ”katastrofal” brandrisk

De östra delstaterna New South Wales och Queensland har drabbats hårt av skogsbränder den senaste tiden. Under lördagen bekräftade myndigheterna i New South Wales att minst tre människor mist livet i bränderna och flera har skadats.

Brandfronten i Bobin drygt 35 mil norr om Sydney på lördagen 9 november. Foto: Peter Parks/AFP

På söndagen gick New South Wales räddningstjänst ut och varnade för att det kommer råda ”katastrofal” brandrisk i regionerna Greater Sydney och Greater Hunter under tisdagen.

Nivån är den högsta för skogsbränder och det är första gången risknivån införs i Sydney sedan den nuvarande brandriskskalan infördes 2009, rapporterar Reuters. Samtidigt införs totalt eldningsförbud i hela New South Wales under måndag och tisdag.

”Prognosen visar höga temperaturer, starka vingar och låg luftfuktighet, vilket skapar farliga förhållanden”, skriver New South Wales räddningstjänst i ett uttalande.

Bild 1 av 2 En flygbild från lördagen 9 november visar hur brandröken sprider sig från de många bränderna i New South Wales. Foto: Tom Bannigan/AFP Bild 2 av 2 Svartbrända träd i Old Bar, 35 mil norr om Sydney på den australiska östkusten. Foto: Peter Parks/AFP Bildspel

På söndagsmorgonen, svensk tid, rasade fler än 70 bränder i New South Wales och omkring hälften av bränderna var ännu inte under kontroll. I Queensland härjade ett 50-tal bränder på söndagen.

”Med så många bränder kommer människors hem och liv vara i fara. Om du hotas av bränderna kanske du inte kan få hjälp. Börja vidta åtgärder nu”, skriver New South Wales räddningstjänst.

Flera har människor har skadats och på söndagen fick tre brandmän lindriga skador när ett träd föll på en brandbil i samband med släckningsarbetet.

I Queensland har tusentals människor evakuerats från sina hem samtidigt som brandrisken är fortsatt hög.

– Det väntas inga omfattande regn till åtminstone årsskiftet, och möjligtvis inte heller i början av det nya året, säger Mike Wassing säger chefen på Queenslands räddningstjänst, rapporterar Reuters.

https://twitter.com/NSWRFS/status/1193382281399816193

Bränderna har förstört fler än 150 hem i den sydöstra delstaten New South Wales.

– Det finns områden där vi väntar oss betydande förluster av bostäder och andra byggnader. Redan nu har flera brandstationer förstörts, säger Shane Fitzsimmons på New South Wales räddningstjänst till The Guardian.

Även infrastuktur har skadats av bränderna och på måndagen kommer minst 40 skolor att hållas stängda i New South Wales.

Australiens premiärminister Scott Morrison har sagt att landets militär står redo att bistå de 1.300 brandmän som nu arbetar intensivt för att släcka de många bränderna. Hundratals volontärer har också anslutet till släckningsarbetet, skriver BBC.

– Mina tankar går till dem som har förlorat sitt liv och sina familjer, sade Scott Morrison enligt BBC.

