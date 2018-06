Avancerad ansiktsigenkänning identifierade den misstänkte 38-åringen

Aldrig tidigare har tekniken, som funnits tillgänglig för Maryland-polisen sedan 2011, använts i ett så högprofilerat fall, skriver The Washington Post.

Mannen som misstänks för fem mord efter skjutningen inne på tidningen The Capitol Gazettes redaktion greps kort efter dådet.

Vid gripandet hade han ingen identifikation på sig. Han ska även ha förstört sina egna fingeravtryck, enligt nyhetsbyrån AP.

Svårigheterna med att identifiera mannen fick polisen att använda sig av teknologin, som kallas MRIS (Marylands bildarkivsprogram). MRIS innehåller tiotusentals bilder från körkort, på dömda personer och från FBI:s databas.

En fotografi på mannens ansikte matades in i programmet och resultatet tycks peka på en enda person: den 38-åring som är polisens huvudmisstänkte.

Denna person har tidigare utretts för hot mot den tidning som under gårdagen attackerades brutalt. Det var under 2013 som han skrivit hotfulla kommentarer på internet, som riktade sig mot The Capitol Gazette, sa polisen i ett uttalande under fredagen.

Denna gång beslutade tidningens ledning att inte driva en rättslig process mot mannen.

– Det fanns en rädsla för att en rättslig process skulle förvärra en redan uppeldad situation, sa polisen under fredagen, enligt The Guardian.

MRIS har fått kritik för att sätta medborgarnas integritet och frihet på spel. Systemet brukades år 2015, i samband med kravaller i Baltimore efter 25-åriga Freddie Greys död. Det fick stor uppmärksamhet, då det användes för att identifiera personer som deltog i de våldsamma protesterna.

Organisationer för medborgerlig frihet har även oroat sig för risker för personer som tillhör minoritetsgrupper. Forskning har nämligen visat att programmet är mindre precist i sin identifiering av afroamerikaner.

Polisväsendet i Maryland har besvarat kritiken med att trycka på hur tekniken underlättar deras arbete att utreda brott. I myndigheternas handlingar om systemet har man skrivit att MRIS kan göra misstag.