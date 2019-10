Bakslag för Trump i striden om deklarationerna

En federal domstol i New York har beordrat president Donald Trump att lämna in sina åtta senaste deklarationer och företagsredovisningar. Distriktsåklagaren i New York hade begärt in uppgifterna för en brottsutredning där Trump misstänks ha betalat porrskådespelaren Stephanie Clifford för att hålla tyst om en påstådd affär.

Trumps advokater överklagade direkt utslaget.