Efter kritiken: Nu får även ”fattiga” barn träffa tomten på Harrods

”Ho, ho, ho finns det några sn... äh... rika barn här?”. Så kanske den välkända frasen kommer låta i år när tomten gör sitt traditionella besök på Harrods. Det anrika varuhuset i stadsdelen Knightsbridge har nämligen beslutat att man bara kommer låta välbärgades barn släppas in i den Swarovskibeströdda kristallgrottan där tomtefar sitter, skriver The Guardian.

Kravet är att kunderna måste handla för minst 2.000 pund i någon av varuhusets butiker, cirka 25.000 kronor. Dessutom tillkommer kostnaden för en biljett på 20 pund per barn, cirka 250 kronor. Då ingår en hemlig julklapp från tomten som oftast är en liten Harrods-nallebjörn.

Den nya bestämmelsen har väckt starka reaktioner. Många anser att varuhuset har kommersialiserat julen och glömt dess sanna värde.

– Harrods beter sig som Grinchen som stal julen. Att besöka tomten ska inte reserveras för de som har turen att kunna spendera tusentals kronor i butikerna, säger James Browne, till The Guardian. Han har besökt Harrodstomten varje år sedan hans i dag 15-åriga son var ett liten.

Andra kunder varnar för att Harrods varumärke kommer att förknippas med girighet i stället för god kvalitet.

För att tillmötesgå kritikerna har Harrods bestämt att man ska bjuda in 160 barn från mindre välbärgade familjer för att träffa tomten. Totalt får 4.400 barn besöka tomten i tio minuter mellan 15 november och fram till julafton och de ”fattiga” barnens besök kommer ske slumpvis under den perioden. Det innebär att barn från rika familjer får 96,4 procent av tomtefars tid, skriver The Guardian.

Totalt beräknas Harrods dra in drygt en miljon kronor på tomtebiljetterna. Kostnaden för de 160 barnens gratisbiljett är knappt 40.000 kronor, enligt The Guardian.

Varuhuset ägs av den stenrika kungafamiljen i Qatar. Förra året gjorde Harrods en vinst på 171 miljoner pund, drygt 2 miljarder kronor.