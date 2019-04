Svenska barnen utmärglade i lägret med IS-fångar

På en matta i ett tält i ett enormt, lerigt läger i norra Syrien ligger en utmärglad ettåring med ljust tufsigt hår och stora blå ögon.

Mohammed Skråmo väger mindre än tre kilo. Han kan inte gå, och orkar knappt kravla sig framåt. Huvudet ser onaturligt stort ut på den bräckliga pyttekroppen. Huden stramar över tinningen och kindbenet, där ett nät av blå ådror syns tydligt.

Mohammed försöker hålla uppe huvudet där han ligger på mage, men nackmusklerna är för svaga. Efter en kort stund smäller ena kinden ner på tältgolvet, och den lilla kroppen blir liggande intill en hög av skal från solroskärnor. Så börjar han gnälla lite, små gnyenden utan kraft.

Intill Mohammed, på en madrass, sitter hans sex syskon. Två av dem är tvillingar, två tjejer som är fem år gamla. Alla barnen har arabiskklingande förnamn.

Och de pratar kraftig göteborgska.

– Köttbullar, säger den äldste i syskonskaran.

Dom sköt honom i halsen. Han dog.

Han är åtta år gammal. Köttbullar, det är svaret på vår fråga om vad han gillar för maträtt. En stund tidigare berättade han om vad som hände med hans pappa för några veckor sedan.

– Dom sköt honom i halsen.

Pojken talar entonigt, med blicken riktad neråt.

– Han dog.

Benen är två spröda pinnar som sticker ut från ett par långa bruna shorts, ner i ett par ljusgröna foppatofflor. De grå strumporna har hasat ned – benen är alltför smala för att de elastiska trådarna ska få fäste runt anklarna.

Syskonen Skråmo sitter stilla på sin madrass och tiger, som för att spara kraft. När de väl reser sig går det långsamt, och benen viker sig ibland. De stapplar fram i det vita tältet som åldringar.

I ett hörn av tältet står en soldat med automatvapen i handen. Barnen reagerar varken på vapnet eller på att soldaten bär en svart mask som täcker hela ansiktet utom ögonen.

Det kallas flyktingläger, men det överbefolkade och smutsiga al-Hol i norra Syrien är mer att likna vid ett fångläger. Här bor 73.000 människor. 65 procent är barn. Ingen tillåts lämna lägret utan särskilt tillstånd, vilket är svårt att få.

Stora sektioner av lägret är särskilt avdelade för tusentals mammor och barn som en gång var en del av terrorsekten IS så kallade kalifat. Familjerna har överlämnat sig till kurdiska styrkor efter att IS besegrats militärt. IS-männen som inte dödats i kriget har separerats och satts i fängelser, medan kvinnorna och barnen hamnar i al-Hol.

De delar av lägret som inte är särskilt avdelade för IS-familjer befolkas av irakiska och syriska internflyktingar. Även bland dem finns många IS-sympatisörer, enligt den polisstyrka som patrullerar lägerområdet.

Nästan alla kvinnor som bor i lägret bär svarta täckande klädnader samt niqab, slöjan som täcker hela ansiktet utom ögonen. Den uniform som gällde under IS styre är hård norm även i al-Hol. Kvinnor som tar av sig slöjan riskerar att utsättas för våld av de andra.

Sjukvårdare och journalister tillåts inte röra sig i lägret utan beväpnade vakter – det anses alltför farligt. Många kvinnor och äldre barn är fortfarande kvar i IS folkmordsideologi. Samma dag som vi besöker lägret får vi höra att en grupp kvinnor attackerat poliser med stenar. Flera barn gjorde ett snabbt tecken med handen framför sina halsar mot poliserna, som att halsen skars av.

Al-Hol vibrerar av desperation, ilska och sorg. Överallt ser vi människor utan armar eller ben, dåligt ihoplappade lemmar, droppande kompresser. Sjukvårdspersonal som rör sig i lägret blir hela tiden stoppade av vädjande människor med smärtor och sjukdomar.

Humanitära organisationer har under vintern och våren slagit larm om situationen i lägret, i ett alltmer desperat tonläge. Den sista veckan i mars var den dödligaste hittills, med 31 dödsfall bland nyanlända.

Nästan alla som dör är barn. Femåringar och ännu yngre barn står för över 80 procent av dödsfallen, enligt färsk statistik från hjälporganisationen International Rescue Committee. Många som den sista tiden anlänt till lägret från IS sista fästen i Baghuz är antingen sårade från flygattacker eller undernärda – eller både och.

Den föräldralösa syskonskaran Skråmo har befunnit sig i al-Hol i några veckor. Om de fått ordentlig vård skulle de ha kunnat äta upp sig efter svälten som rådde i IS sista motståndsficka Baghuz, där de befann sig under krigets sista månader. Men resurserna i lägret är bristfälliga och många får inte den omsorg och vård de behöver.

Lille Mohammed Skråmo och två av hans syskon bedömdes ändå vara så kraftigt undernärda att de flyttades till ett sjukhus i närbelägna staden Hassaka en tid, för att få extra tillsyn och vård. Nu är de tillbaka i lägret al-Hol, i en särskild del för föräldralösa barn till IS-medlemmar från Europa.

En fransk tolvårig kille med mörka lockar tittar in i tältet där Skråmosyskonen sitter.

– Jag är från Paris, säger han på franska och ler stort.

Han berättar att han heter Rasi, och att han varit i Syrien sedan han var nio.

– Mina föräldrar är döda. Jag vill tillbaka till Frankrike, men vet inte om jag får, säger han.

Som flera andra barn i lägret har syskonen Skråmo rakade huvuden, en åtgärd som lägerledningen har satt in för att hindra löss från att sprida sig.

Jag är från Paris. Mina föräldrar är döda. Jag vill tillbaka till Frankrike

När vi först kommer in i tältet äter syskonen vita bönor i tomatsås och couscous ur mjuka genomskinliga plastbyttor. De tuggar på maten tysta och inåtvända, och möter inte blicken. Men när barnen efter en stund inser att vi talar svenska syns det tydligt hur flera spetsar öronen och tittar upp.

En femårig flicka ger oss ett strålande leende.

Pratar du svenska? frågar vi.

– Ja! säger flickan lyckligt.

Hennes tvillingsyster ler stort, hon också. Vi frågar om barnen förstår arabiska.

– Nej, säger åttaåringen omedelbart, nästan demonstrativt.

– Nej, säger en av hans systrar.

– Lite, säger en sexåring.

I sin göteborgska blandar barnen ibland in arabiska och islamiska ord, begrepp som ofta användes inom IS. Ord som ”kuffar”, som betyder otrogna, och ”jannah”, som betyder paradiset.

– Kuffar sköt honom, säger en av pojkarna Skråmo om sin pappa.

Var är mamma? frågar vi sexåringen i syskonskaran. Han tittar upp från sin burk med vita bönor.

– I jannah, svarar han.

Pappa då?

– Också jannah.

På mattan som ligger på tältgolvet har lille Mohammed hittat ett skal till en solroskärna. Han stoppar det i munnen. En av storebröderna ser det, och ropar till:

– Han äter skal! Han kan dö!

Göteborgskan är så stark att ”skal” låter som ”skåål”. En hjälparbetare i slöja går fram till Mohammed. Tar tag i hans ena arm, lyfter upp den lilla kroppen.

Hon tittar på oss och säger på arabiska.

– Deras morfar var här igår.

● ● ●

Patricio Galvez, morfar till Michael Skråmos och Amanda Gonzales barn, som nu är föräldralösa. Han är i Syrien för att träffa sina barnbarn. Foto: Lotta Härdelin

På en obäddad säng i ett kalt hotellrum i syriska staden Qamishli sitter en chilensk-svensk musiker och kulturarbetare från Göteborg. En femtioårig man som har svårt för religion, och som aldrig har lockats av Mellanöstern.

– Jag hade aldrig någonsin i mitt liv tänkt att jag skulle sätta min fot i den här världsdelen. Jag har inte tilltalats av det, säger Patricio Galvèz.

Det är några timmar sedan han träffade sitt barnbarn Mohammed Skråmo för första gången någonsin. Mohammed låg då i en sjukhussäng, i en sal tillsammans med andra undernärda och sjuka barn. Pojken hade öppen mun och slutna ögon, trots att han var vaken.

Morfar Patricio tyckte att Mohammed påminde om en gammal människa som bara väntar på att dö. Ettåringen gnällde håglöst när Patricio lyfte upp honom. Han vägde nästan ingenting, och handlederna såg otäckt spröda ut. Det var som att han inte ville vara med längre.

– Men så började jag prata svenska med honom: ”Hej, hur mår du? Äntligen får jag träffa dig”. Och då… Han slutade gnälla och liksom ”ping”, så öppnade han sina ögon. Jättestarka blå ögon du vet. Och han bara lyssnade när jag fortsatte att prata svenska.

Patricio log mot pojken. Självklart, tänkte han. Lille Mohammed må ha levt hela sitt korta liv i en krigszon i Syrien, men hans föräldrar var svenska. Patricios dotter Amanda Gonzales och hennes make Michael Skråmo – båda talade svenska med sin son Mohammed och hans sex syskon, medan de var i livet.

Det handlar inte om IS nu. Det handlar om rena människor som inte har skuld i något.

– Det är det jag vill att Sverige och svenska regeringen ska förstå. Det är era barn vi pratar om. Vi pratar inte om IS-barn, om Michael Skråmos barn eller om min dotter Amandas barn. Det måste vara slut med det nu! Det handlar inte om IS nu. Det handlar om rena människor som inte har skuld i något. De är oskyldiga!

Patricio Galvèz fick träffa sitt barnbarn Mohammed en kort stund på en avdelning för svårt undernärda barn på sjukhuset al-Hikma i syriska staden Hassaka, en knapp timme från fånglägret al-Hol. Vägen dit är full av vägspärrar med tungt beväpnade vakter. Hamnar man fel riskerar man att gripas av diktatorn Bashar al-Assads män och föras till Damaskus.

Innan han reste från Sverige förstod Patricio Galvèz inte riktigt hur riskfyllt det kan vara i Syrien. Terrorceller från IS är fortfarande aktiva bland lokalbefolkningen. Under de dagar då han befinner sig i Syrien inträffar självmordsattacker i princip dagligen i den mestadels kurdiskt kontrollerade provins där Patricio Galvèz rör sig.

”Den här resan är helt sjuk. Jag pallar inte riktigt”, säger barnens morfar Patricio Galvèz. Foto: Lotta Härdelin

Han hade inte fattat hur svårt det skulle bli för honom att åka omkring här, och hur invecklat det skulle bli att skaffa tillstånd för att besöka de hårt bevakade läger och sjukhus där hans barnbarn finns.

– Den här resan är helt sjuk. Jag pallar inte riktigt. Man dricker te med en gubbe som säger att jag kanske ska få träffa barnen, men så kommer en annan gubbe lite högre upp och säger att jag inte får tillståndet. Så börjar det om.

Den här dagen hade han egentligen inte det nödvändiga tillståndet för att få att gå in på sjukhuset och besöka lille Mohammed. Men läkarna och säkerhetspersonalen på plats förbarmade sig över honom.

– De såg mig gråta. Anledningen till att jag alls kom in på sjukhuset i dag var för att de fattar. Alla som jag möter har stor förståelse för att jag är här.

Anledningen till att jag alls kom in på sjukhuset i dag var för att de fattar. Alla som jag möter har stor förståelse

Vi talar med Patricio Galvèz i en och en halv timme. Flera gånger under samtalet stannar han liksom upp och tycks famla efter nycklar till hur han egentligen har hamnat i den situation där han befinner sig nu.

– Min dotter konverterade till islam, jag visste inte det. Hon gifte sig, jag visste inte. Hon åkte till Turkiet, och tre månader efteråt fick jag veta att hon inte var i Turkiet utan i Syrien. Jag fick aldrig veta någonting. Allt i efterhand.

Patricio Galvèz böjer sig framåt på hotellsängen, blundar och vilar huvudet i händerna. Det är några dagar sedan han flög från Göteborg till Erbil i kurdiska delen av Irak. Sedan tog han landvägen in i Syrien för att försöka träffa och förhoppningsvis så småningom hämta hem sin dotter Amandas barn – de barn som de senaste åren levt hos en islamistisk terrorgrupp ansvarig för ofattbara brott.

– Jag tror inte på religion överhuvudtaget. Religion för mig… det är onödigt. Så om det hände mig, så kan det hända vem som helst. Och dessa barn har redan betalat tillräckligt för sina föräldrars misstag.

Patricio Galvèz dotter Amanda Gonzales konverterade till islam för tolv år sedan, när hon gick på gymnasiet och bodde i Falkenberg. Några år senare gifte hon sig med göteborgaren Michael Skråmo, även han konvertit. Paret drogs snabbt till radikal islamism.

– Jag trodde att det skulle gå över. Vi hade många konflikter, jag och Amanda, bland annat om de hårda klädreglerna, säger Patricio Galvèz.

Barnens pappa Michael Skråmo har i propagandafilmer försökt rekrytera svenska muslimer till IS ”kalifat”. Han dödades i februari. Foto: Youtube

I september 2014, just som IS hade inlett sitt folkmord av yazidier i västra Irak, reste Amanda och Michael Skråmo med sina då fyra barn till Syrien för att ansluta sig till terrorsekten. Sedan levde paret i över fyra år i IS så kallade kalifat.

Michael Skråmo har i flera propagandafilmer försökt locka svenska muslimer att resa till Syrien och ansluta sig till IS. Från Syrien har han även uppmanat folk att begå terrordåd i Sverige: ”Börja göra bomber från simpla grejer från Ica och Coop”, skrev han på Facebook.

Amanda tog hand om barnen, och födde ytterligare tre barn i Syrien. Minstingen Mohammed föddes i början av förra året.

– Under hela tiden som Amanda har varit här har jag kämpat för att få henne att förstå att det här inte var rätt, att åka hit. Jag ville att hon skulle lämna Syrien med barnen. Hon ville inte tillbaka till Sverige, men jag försökte få henne att då åtminstone åka med barnen till ett annat land, bort från kriget, säger Patricio Galvèz.

Amanda ville inte flytta hem till Sverige ”på grund av islamofobin”, säger Patricio Galvèz.

– Jag gick med henne på stan en gång när hon hade sin niqab. Jag gick bredvid och körde barnvagnen iklädd shorts – det var sommar och jag är inte muslim. Hon hade sina kläder och jag hade mina. Så stannade en bil med en svensk kvinna som rullade ner rutan och började skrika ”fuck you” och sånt där, en massa dumma grejer.

Patricio Galvèz och Amandas mamma separerade när dottern bara var två år gammal. Mamman konverterade också till islam, i samma veva som dottern för drygt tio år sedan. Och även Amandas mamma sökte sig så småningom till den radikala våldsbejakande islamismen.

Under hela tiden som Amanda har varit här har jag kämpat för att få henne att förstå att det här inte var rätt, att åka hit

När Michael Skråmo och Amanda Gonzales och deras fyra barn 2014 reste till Syrien och gick med i terrorgruppen IS – då följde Amandas mamma med. Mamman återvände till Sverige under 2016.

– Hon har släppt hela den grejen nu. Hon vill inte ha något med IS att göra. Hon är inte längre den person hon var då.

Att barnens mormor lämnat IS-ideologin bekräftas för DN av en myndighetsperson med stora kunskaper i avradikalisering.

I januari fick Patricio Galvèz beskedet att hans då 28-åriga dotter Amanda dödats i ett anfall mot en av IS sista motståndsfickor. När även barnens pappa, Michael Skråmo, dödades i februari blev frågan om barnen akut för Patricio Galvèz. Nu var hans sju barnbarn föräldralösa.

– Det är viktigt för barnen att få veta att vi finns. För de tror att vi har glömt bort dem. De har aldrig fått veta att det finns någon i släkten som bryr sig om dem. De känner nog just nu att de har blivit lämnade. Och den grejen orkade jag inte med längre.

Syskonens farmor är hemma i Sverige, och försöker på sitt håll göra vad hon kan för att få hem sina barnbarn. I ett sms till DN skriver farmodern:

Patricio Galvèz bestämde sig för att försöka få ut barnen ur Syrien och flyga hem dem till Göteborg.

Och nu är han alltså här, i Syrien. Teamet från den amerikanska tidningen ska snart åka härifrån. Patricio Galvèz vill helst stanna kvar på egen hand för att träffa Mohammed och de andra barnen fler gånger. Han vill att de ska bekanta sig med honom, och lära känna sin morfar lite grand.

Den äldste pojken i syskonskaran som är åtta år minns kanske Patricio, hoppas han, men de yngre var för små när de reste för att kunna ha några minnen från Sverige.

Samtidigt vet inte Patricio Galvèz riktigt hur det ska gå till. Han har inga kontakter utan är helt utlämnad till det kurdiska Rojavastyrets goda vilja. Och just nu är makthavarna här osäkra på hur de ska hantera situationen med en svensk morfar som bara dyker upp i en trakt full av soldater och terrorceller.

– Kurderna säger att du inte bara kan ta barnen för att du är deras morfar. Bara för att du kommer hit och gråter så kan vi inte säga varsågod, ta dina barn och gå.

När DN:s team ska ge sig av från det stängda lägret al-Hol försöker den åttaårige äldste pojken i syskonskaran klättra in i bilen. ”Åka”, säger han, om och om igen. Pojken pratar om sin farmor, som han minns från Sverige. Det är över fyra år sedan de sågs. Foto: Lotta Härdelin

● ● ●

När den sista fickan av IS-motstånd i nordöstra Syrien besegrades i slutet av mars blev koalitionsstyrkorna som bekämpar IS i norra Syrien chockade av hur många kvinnor och barn som kom fram ur terrorsektens gömställen.

Hundratals barn, bland dem syskonen Skråmo, hade hela tiden befunnit sig i krigszonen hos sina föräldrar. Den sista tiden hade många IS-krigare och deras familjer inte något att äta, utan kokade ibland örter och gräs till barnen för att stilla hungern.

Enligt färska siffror som DN fått tillgång till på plats i Syrien är totalt 64 svenska barn nu fast i läger i den kurdiskt kontrollerade delen av landet. Förutom i det kaotiska al-Hol lever de svenska barnen i ett annat, mindre läger som heter Camp Roj. Nästan alla svenska barn är under tio år. Flera är nyfödda.

I de kurdiska lägren finns sju svenska spädbarn under ett år. Femton ettåringar, sex tvååringar och tio treåringar. Sju av de svenska barnen är fyra år gamla, tre är fem. Det finns sex sexåringar, tre sjuåringar och två åttaåringar.

Deras föräldrar var radikala islamister som reste från Sverige till Syrien för att gå med i terrorsekten IS, en organisation ansvarig för folkmord, mängder av blodiga terrordåd och ofattbara grymheter.

Säkerhetspolisen uppskattar att runt 300 svenska kvinnor och män anslöt sig till IS eller andra terrorgrupper i Irak och Syrien, framför allt mellan år 2012 och 2015. Ungefär hälften av dem har återvänt till Sverige. Minst ett femtiotal, troligen långt fler, har dödats.

De svenskar som har blivit kvar och som nu finns i kurdisk fångenskap är ofta antingen svensksomalier eller vita svenskar. På grund av sina i Syrien avvikande utseenden har dessa svenskar haft svårare än svenska IS-medlemmar med Mellanösternbakgrund att smuggla sig ut ur krigszonen, förbi IS motståndare, till Turkiet och sedan vidare tillbaka till Sverige.

Många svenskar inom IS har under kriget hållit ihop och stridit tillsammans. När svenska manliga IS-terrorister har dödats har deras fruar ofta gift sig med en annan svensk man i IS, för att hålla ihop den svenska flocken (inom IS har det varit tillåtet att ha upp till fyra fruar).

Men mot slutet av kriget har männen inte räckt till. I den engelskspråkiga sammanställning över kvinnor och barn som vi fått från lägermyndigheterna ges en glimt av hur få av de IS-män från Sverige som stannat kvar i Syrien som faktiskt överlevde kriget.

Kolumnen för civilstånd är enahanda: ”Widow”, står det efter nästan alla kvinnor. Widow, widow, widow, änkor i 25-årsåldern överallt. 21 av 25 av de svenska kvinnorna i al-Hol och Camp Roj är änkor.

En del svenska barn har också dött, antingen i flygbombningar eller av sjukdomar och undernäring. Liksom syskonen Skråmo är många i dåligt skick. De är undernärda och sjuka efter månader av svält och umbäranden, efter att deras föräldrar fraktat dem från gömställe till gömställe på den syriska landsbygden för att undvika flygbombningar och beskjutningar under krigets sista tid.

Hon har fått dropp i lägret någon gång, tror jag, men inget annars får hon ingen vård alls såvitt jag förstår

Bland dem som stannade kvar hos IS till slutet fanns flera svenska vuxna och deras barn. En av dem är Helena, en i dag 25-årig Göteborgskvinna som konverterade till islam som tonåring och som snabbt radikaliserades.

Helena, som egentligen heter något annat, har fött tre barn i Syrien. Ett av barnen har dött, enligt Helenas far som DN talat med. I dag finns Helena och hennes två små barn i al-Hol-lägret.

Pappan låter desperat på telefon. Han har fått sporadiska rapporter om att hans dotter Helena är svårt sjuk.

– Hon har fått dropp i lägret någon gång, tror jag, men annars får hon ingen vård alls såvitt jag förstår. Jag har förstått att förhållandena är vedervärdiga. Människor bajsar överallt och det rinner in där folk bor.

Nästan alla kvinnor som bor i al-Hol-lägret bär svarta täckande klädnader samt niqab, slöjan som täcker hela ansiktet utom ögonen. Den uniform som gällde under IS styre är hård norm även här. Kvinnor som tar av sig slöjan riskerar att utsättas för våld av de andra. Foto: Lotta Härdelin

DN tillåts inte komma in i den del av al-Hol-lägret där Helena och hennes barn bor, tillsammans med tusentals andra utländska IS-fruar och deras barn. Säkerhetsläget där är så allvarligt att sjukvårdspersonal från Röda halvmånen, som står för vården i lägret, inte får röra sig där på egen hand. Om Röda halvmånens personal får information om individer som är sjuka, så måste de be polisstyrkan i lägret om hjälp att leta upp och hämta de sjuka personerna som ska undersökas.

Helenas pappa säger att han är rädd att dottern ska dö i al-Hol.

– För en dryg vecka sedan fick hennes mamma det sista sms:et från henne. ”Mamma” stod det bara. Inget mer. Bara ”mamma”.

25-åriga Helena är syskonen Skråmos gudmor. Efter att föräldrarna dödats tog Helena och en annan svensk kvinna hand om Mohammed och hans större syskon. Patricio Galvèz talar om ”en svensk bubbla” inom terrorgruppen IS.

– Det har varit som en liten svensk flock som har krigat runt, liksom. Med barn.

Patricio Galvèz säger att han skulle vilja tacka Helena och den andra svenska kvinnan som hjälpte hans barnbarn ut från krigszonen för att överlämna sig till den kurdiska militären.

– Det kanske blir svårt, för det är klart att de har varit inblandade i detta med IS. Men det är ändå tack vare dem som barnen är ute. De har varit med barnen sedan min dotter dog, och de har tagit hand om dem.

● ● ●

DN har varit i kontakt med flera svenska föräldrar till IS-terrorister som rest till Syrien. De är upprörda och förtvivlade över att den svenska regeringen, som i ett par års tid har vetat att svenska barn sitter fast i kurdiska läger, inte har agerat.

Den svenska linjen har hittills varit att barnen på egen hand måste ta sig till ett svenskt konsulat eller en svensk ambassad för att Sverige ska kunna hjälpa till. ”För att till exempel ett pass ska kunna utfärdas krävs personlig inställelse”, skriver UD.

Det är svårt att se hur lille Mohammed Skråmo och hans utmärglade syskon ska kunna ta sig förbi polisstyrkan som vaktar flyktinglägret, och sedan över gränsen till Irak där Sverige har ett konsulat i Erbil.

Att hämta barnen går inte, menar UD: ”Möjligheterna att agera på plats är begränsade på grund av säkerhetsläget”. På fredagen skrev utrikesminister Margot Wallström (S) på Facebook: ”Det ska inte råda något tvivel om att regeringen gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras till Sverige.”

Läget i lägren är svårt och därför är det mycket viktigt att även det humanitära arbetet intensifieras, så att mat och mediciner når fram. Regeringen har nära kontakt med övriga nordiska länder så att vi agerar gemensamt och på liknande sätt.

– UD skiter i det här, säger en pappa från Göteborg som har två små barnbarn i al-Hol-lägret.

Han vill vara anonym, säger han, det är viktigt. Så är det ofta. Mor- och farföräldrarna som DN talar med är livrädda över att bli associerade med terrorsekten IS.

– Skriv inte mitt namn, säger en förskollärare från Malmö som är sjuk av oro för sina tre barnbarn som är fast i syriska läger.

”Jag gör inte det här enbart för mina sju barnbarn, utan för att det finns en massa andra barn som måste få komma hem”, säger Patricio Galvèz. Foto: Lotta Härdelin

För Patricio Galvèz, morfadern som rest till Syrien, finns en särskild poäng med att framträda med namn och bild.

– Jag visar mitt ansikte för jag har inte gjort något fel. Och mina barnbarn har inte heller gjort något fel.

Om det är något som Patricio Galvèz har förstått under sina tedrickningssessioner med olika kurdiska potentater, så är det att de vill försöka tjäna politiskt på den nuvarande situationen. Rojavakurderna har nu många hundra europeiska barn samt ett stort antal vuxna IS-terrorister från Europa i olika läger och fängelser.

De lokala makthavare som Patricio Galvèz träffar vill ha ett erkännande för Rojava, som är en till stor del självstyrande del av Syrien med eget myndighetsväsen – men som inte erkänns som stat av Sverige eller av andra länder. Rojava har ett kontor i Stockholm som fungerar som en sorts ambassad, men det finns inga officiella diplomatiska relationer mellan Sverige och Rojava.

Samtidigt sker kontakter i det tysta. Svensk underrättelsetjänst har rest till fångläger och fängelser i norra Syrien för att förhöra svenska infångade IS-terrorister, enligt vad kurdiska myndighetsrepresentanter berättar för DN.

Hade det varit Morgan Johanssons barn, vad hade han gjort? De är barn, svenska barn!

I Patricio Galvèz ögon är frågan enkel, där han sitter på sitt hotellrum efter att ha mött sitt svårt undernärda barnbarn Mohammed.

– Om Sverige ska sätta barnens liv mot att ge kurderna lite uppmärksamhet… Det är skit liksom. Ska ni riskera barnens liv? Hade det varit Morgan Johanssons barn, vad hade han gjort? De är barn, svenska barn! Jag gör inte det här enbart för mina sju barnbarn, utan för att det finns en massa andra barn som måste få komma hem.

Har du träffat någon från svenska UD och pratat om detta?

– Ja. Och de säger att de prioriterar frågan om barnen, men att de inte kan hjälpa i nuläget. Och jag vet att varje dag som går är en evighet för barnen. Han grät jättemycket när jag släppte ner honom i dag.

Vad betyder det tror du, när du får beskedet att regeringen prioriterar dessa barn?

Patricio Galvèz skrattar till. Det är ett skratt helt utan glädje.

– Det betyder säkert att de tar lite kaffe. Och att de kanske åker på semester, och sen säger ”ja just det, ska vi snacka om det här”.

Även barnens farmor hemma i Sverige anklagar UD och den svenska regeringen för passivitet.

”Regeringen måste reagera innan något av barnen dör. Det är bråttom”, skriver hon i ett sms till DN.

I sms:et riktar hon sig även direkt till sina barnbarn:

På Patricio Galvèz hotellrum hörs rösten från en böneutropare som kallar till kvällsbön. Den stora moskén i Qamishli ligger på samma gata som hotellet.

Patricio Galvèz säger att han är kluven till de kurdiska myndigheterna.

Å ena sidan vägrar de att låta honom hämta hem sina barnbarn, och han får kämpa hårt för att ens träffa dem. Å andra sidan har kurderna faktiskt gett barnen någonstans att bo.

– Hade det inte varit för att de tagit hänsyn till barnen så kanske de hade varit döda.

● ● ●

Överallt i de kurdiska delarna av norra Syrien finns spår efter IS framfart i det krig som nu håller på att ta slut.

I centralorten Qamishli går det knappt att hitta ett kvarter utan skyltar och graffiti som hyllar unga kurder som offrade sina liv i striderna mot världens värsta terrorgrupp. Mitt på en affärsgata ligger en stor byggnad i ruiner – här körde IS in en lastbil fullproppad med sprängmedel häromåret. På landsbygden utanför staden finns barnhem med övergivna barn som avlats genom IS-terroristernas brutala våldtäkter av yazidiska unga kvinnor.

– Vi har betalat ett väldigt högt pris för att besegra IS, säger Rojavas ”utrikesminister” Abdulkarim Omar, när han tar emot på sitt kontor i en myndighetsbyggnad.

Utrikesministern, vars formella titel är ”chef för utrikes relationer i norra Syrien”, börjar räkna på förlusterna i kriget.

– 12.000 stupade kvinnor och män. 20.000 skadade.

”Om vi behåller dem här år efter år i läger, utan möjlighet till avradikalisering, så finns det en stor risk att de kommer att åka tillbaka till Sverige och begå terrorattentat”, säger Rojavakurdernas ”utrikesminister” Abdulkarim Omar till DN:s Niklas Orrenius. Foto: Lotta Härdelin

Att mitt i återuppbyggnaden av ett krigshärjat samhälle behöva hantera tusentals utländska terrorister och deras barn är orimligt och fullständigt omöjligt, säger Abdulkarim Omar. Inte minst när man samtidigt har ett hot om invasion från Turkiet i norr hängande över sig.

– Vi kan inte ens klara av att tillgodose basala behov för alla tiotusentals som lever i al-Hol. Hur ska vi då även kunna ta på oss uppgiften att avradikalisera tusentals IS-föräldrar och deras barn?

Enligt Abdulkarim Omar har de kurdiska myndigheterna nu runt 4.000 kvinnor och 8.000 barn från utländska IS-familjer i sina läger. Om Sverige och andra europeiska länder struntar i att hämta hem sina medborgare så spelar de ett högt spel, enligt Abdulkarim Omar.

Hur ska vi kunna ta på oss uppgiften att avradikalisera tusentals IS-föräldrar och deras barn?

– Jag vill rikta mig direkt till den svenska befolkningen när jag säger detta: Om vi behåller dem här år efter år i läger, utan möjlighet till avradikalisering, så finns det en stor risk att de kommer att åka tillbaka till Sverige och begå terrorattentat, säger Abdulkarim Omar.

Svenskar från IS-familjer som växer upp under miserabla förhållanden långt hemifrån kommer att bli bittra på sitt hemland och vilja ta hämnd, tror Abdulkarim Omar.

I tisdags kväll meddelade svenska UD att Sverige via Sida skjutit till två miljoner kronor till barnen i al-Hol-lägret. Pengarna ska gå till att förbättra barnens basbehov av mat, hygien och sjukvård, enligt UD.

Däremot finns det inget som tyder på att den svenska regeringen överväger en räddningsinsats där de 64 barnen i Syrien med svensk anknytning tas till Sverige. I tisdags upprepade UD sin ståndpunkt att barnen måste åka till en svensk beskickning för att få hjälp – och underströk dessutom att det inte ens då är säkert att de kan få konsulär hjälp.

Situationen för barn till svenska föräldrar som anslutit sig till IS är ”komplicerad”, enligt vad UD:s presskommunikatör Diana Qudhaib sa till DN i tisdags.

– Det är ett komplicerat rättsligt och säkerhetsmässigt läge för dem. Om barnen skulle ta sig till en utlandsmyndighet får man titta på varje enskilt fall.

Diana Qudhaib på UD tillade att ”stor vikt” kommer att fästas vid barnens dokumentation om de tar sig till en svensk ambassad eller ett konsulat.

”Vi har gjort vår del i kampen mot terrorismen. Vi har offrat mycket”, säger Abdulkarim Omar. Foto: Lotta Härdelin

Rojavakurdernas ”utrikesminister” Abdulkarim Omar påminner om att IS från sin bas i Syrien har planerat och genomfört stora terrordåd i Europa. 26-årige Osama Krayem från Malmö, som misstänks för delaktighet i IS terrordåd i Paris och Bryssel, sitter sedan tre år häktad i Belgien. Efter några månader på slagfältet i Syrien skickade terrorgruppen tillbaka honom till Europa för att utföra terrordåden, enligt åklagaren.

– Genom att besegra IS här i Syrien har vi även stoppat ytterligare europeiska terrorattacker, säger Abdulkarim Omar.

Han säger sig ha svårt att förstå varför hans svårt sargade samhälle nu även ska tvingas hantera Europas terrorister.

– Vi har gjort vår del i kampen mot terrorismen. Vi har offrat mycket, och vi har gjort det för hela mänskligheten, säger Abdulkarim Omar.

Han och Rojavas andra makthavare försöker nu använda situationen med IS-fångarna och deras barn för att politiskt staga upp det land som inte ens är ett land i formell mening. ”Utrikesministern” vill ha tydliga politiska segrar. Erkännanden från europeiska statschefer, och en betydligt hårdare attityd från EU mot Rojavas stora fiende Turkiet. Kanske en stor internationell konferens där frågan om de europeiska barnen och deras föräldrar diskuteras.

En morfar från Göteborg som bara dyker upp hux flux i Rojava och hämtar hem sina barnbarn ger däremot inte särskilt mycket för Rojava, rent politiskt. En officiell begäran om att få hem barnen från Sveriges statsminister Stefan Löfven vore en helt annan sak.

– Om svenska regeringen ber att få hem föräldralösa barn härifrån, så kommer vi att se till att det händer, säger Abdulkarim Omar.

När intervjun är över säger ”utrikesministern” bestämt nej till att fotograferas ute på gräsmattan, i det fina kvällsljuset som håller på att lägga sig över Qamishl. Bättre då, menar han, att vi tar bilden vid hans skrivbord, så att det ser officiellt och ordentligt ut.

● ● ●

På en grässlänt utanför lägret begravs de barn som dör i al-Hol. Foto: Lotta Härdelin

En bit utanför al-Hol-lägret finns en grässlänt med hundratals små kullar av rödbrun jord. Den som tittar närmare kan se små skära och ljusblå barnfiltar ligga slängda här och där.

Här grävs de barn som dör i al-Hol ner, i omärkta gravar.

Somliga jordhögar är inte ens en meter breda. 24 procent av dem som dör i lägret är nyfödda.

Här och var finns små block av grå lättbetong, tänkta att markera en grav. Men betongblocken verkar inte ha räckt till. Många nyligen grävda jordhögar saknar helt markering. Några namn finns inte någonstans på gravfältet.

När ett barn dör i al-Hol eller på al-Hikma-sjukhuset i närbelägna Hassakah, där även Mohammed Skråmo vårdats, så skrivs en dödsattest. Vi får ta en titt på den snabbt växande bunten av pappersarbete från den senaste månaden, enkla vita ark med arabisk text och stämplar.

Ӏmne: begravning

Dött barn Othman

Belgisk invandrare

Dödsplats: al-Hikma-sjukhuset

Ålder: 1,5 år”

Det döda barnet lindas alltid in i en filt. Sedan kör en gravgrävare och ett vittne kroppen i bil till gravfältet.

På sistone har det blivit allt fler körningar. I snitt dör nu fyra-fem barn från lägret varje dag, enligt statistik från hjälporganisationen International Rescue Center. Organisationens chef för Irak och nordöstra Syrien, Wendy Taeuber, sa den 1 april att veckan som då just gått var ”den dödligaste någonsin för kvinnor och barn som anländer till al-Hol”.

Vi kan inte stanna länge vid de små gravhögarna. Egentligen har vi inte tillstånd att vara här alls och fotografera, och om poliser ser oss kan vi råka illa ut.

Allt kring al-Hol-lägret har blivit extremt känsligt den senaste tiden. Myndigheterna i Rojava försöker på alla sätt hålla journalister borta från lägret. Frågor om varför viftas bort med hänvisning till ”säkerhetsläget”.

● ● ●

Märstabon Nemam Ghafouri driver organisationen Joint Help for Kurdistan som hjälper yazidier som fallit offer för IS. ”De vuxna borde vara i fängelse. Men barnen har ingenting med de vuxnas brott att göra”, säger hon om barnen till IS-terroristerna. Foto: Lotta Härdelin

När DN träffar syskonen Skråmo i deras tält så följer en svensk läkare på tillfälligt besök i al-Hol med. Hon tänker göra en snabb, informell bedömning av deras tillstånd.

50-åriga Nemam Ghafouri bor vanligtvis i Märsta, men hon har tillbringat stora delar av de senaste åren i flyktingläger i Irak och Syrien. På den irakiska sidan om gränsen driver hon en egen liten klinik.

När Nemam Ghafouri lyfter upp lille Mohammed i knäet så faller hans huvud omedelbart åt sidan. Hon försöker staga upp honom, men huvudet faller ner varje gång.

– Oj oj. Hans huvud är så tungt jämfört med kroppen. Han är för svag för att sitta upp, säger Nemam Ghafouri.

Mohammed Skråmo är väldigt undernärd, konstaterar Nemam Ghafouri. Men just nu är han inte döende. Om han bara fick i sig ordentligt med näring så skulle han kunna äta upp sig relativt snabbt.

Även Mohammeds treåriga storasyster är i dåligt skick, enligt Nemam Ghafouris bedömning.

– De två är fortsatt väldigt malnutrerade, undernärda. De äldre barnen är förstås svaga och magra, men de verkar ha kunnat äta upp sig lite grand här.

Genom sin egen hjälporganisation Joint Help for Kurdistan har Nemam Ghafouri specialiserat sig på att hjälpa yazidier, den folkgrupp som IS enligt FN utsatt för folkmord genom massakrer, våldtäkter och bruket att tillfångata yazidiska kvinnor och ha dem som slavar.

Nemam Ghafouris huvudsakliga ärende i al-Hol är att försöka hitta yazidiska slavar som fortfarande finns bland IS-familjerna, men som på grund av hot från sina förtryckare inte vågar ge sig tillkänna.

Jag vet att du blir upprörd när du ser IS-folket här i lägret, för du vet vilka vidrigheter som IS gjort. Men hur känner du när du träffar barnen?

– De vuxna borde vara i fängelse. Men barnen har ingenting med de vuxnas brott att göra. Ingenting alls. Det är en separat fråga, säger Nemam Ghafouri.

Diskussionen i Sverige är så ytlig. Man bara pratar om ”de ska hem” eller ”de ska inte hem”. Vad vi borde prata om är ”hur ska de tas om hand?”

Tycker du att Skråmobarnen bör tas hem till Göteborg?

– Ja. Men diskussionen i Sverige är så ytlig. Man bara pratar om ”de ska hem” eller ”de ska inte hem”. Vad vi borde prata om är ”hur ska de tas om hand?”

Nemam Ghafouri tycker att barn till IS-föräldrar borde tvångsomhändertas av samhället och skiljas från föräldrarna.

– Mödrarna här tror på att kalifatet ska komma tillbaka. De tror på att det de gjorde var rätt, att de hade rätt att ta yazidier som slavar till exempel. Därför är det viktigt att ta bort kontakten mellan förälder och barn så att det inte sprider sig vidare, säger Nemam Ghafouri.

● ● ●

Den åttaårige Skråmopojken vill in i bilen med DN:s utsända, tillbaka till Sverige. DN:s reporter Niklas Orrenius tvingas förklara att det inte är möjligt att ta med honom eller hans syskon. Foto: Lotta Härdelin

Vi tillbringar en knapp timme med Mohammed Skråmo och hans sex syskon i tältet i al-Hol. De pratar om Liseberg, som den äldste pojken säger sig minnas, och om att leka med lego.

Då och då kommer föräldralösa barn från andra europeiska länder in i tältet och söker kontakt. En flicka i sexårsåldern i en röd bomullsklänning med fjärilsmönster ler stort och tittar mig rakt i ögonen.

– Jag heter Assia. Prata med mig, säger hon på klingande franska.

När lägervakten med svart mask och automatvapen säger att det har blivit dags att köra iväg tar vi farväl av barnen. Vi går ut mot vår bil som står på en väg av torkad lera, några meter från tältet.

När jag klivit in i baksätet ser jag hur den åttaårige Skråmopojken går ut från tältet. Med sammanbitet ansikte och små beslutsamma steg vandrar han ut mot vår bil.

Bildörren där jag sitter är öppen. Pojken lyfter upp ena benet och sätter en av sina ljusgröna foppatofflor på bilgolvet, liksom prövande.

– Jag vill åka, säger han tyst.

Jag försöker förklara att vi inte kan ta med honom eller hans syskon. Pojken borrar ner blicken i marken. Foten med foppatofflan är kvar, på väg in i bilen.

– Åka, säger pojken igen.

Motorn har startat. Chauffören vill köra. Pojken lyfter blicken från marken, och tittar mig i ögonen.

– Träffa farmor, säger han.

Han flyttar inte på sig. Står bara kvar, halvvägs in i bilen, med ryggen mot tältet.

– Åka till huset.

Pojken blir helt förtvivlad när han inser att han inte får följa med i DN:s bil. Han vill hem till Göteborg. ”Jag vill gå in i bilen”, säger han. Foto: Lotta Härdelin

Jag klättrar ner från baksätet, ut till pojken. Vi håller om varandra en stund. Jag känner den magra bröstkorgen under den säckiga blå tröjan. Hans slarvigt rakade bakhuvud.

Till slut lyfter jag upp honom i famnen och börjar gå. När han inser att han är på väg tillbaka mot tältet blir han inte arg. Det kommer bara en stilla snyftning, och ännu ett ”åka”.

När pojken ställs ned utanför tältet far hans händer upp mot ögonen. Gråten tilltar och blir till ett högt tjut men han blir kvar intill tältet, fortfarande med händerna för ögonen.

Han står där, stilla, medan jag vänder mig om och går.