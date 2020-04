Bättre luft under coronakrisen räddar liv

De senaste 30 dagarna har den genomsnittliga halten av kvävedioxid minskat med 40 procent, samtidigt har den genomsnittliga halten av vissa partiklar minskat med 10 procent. De minskade luftföroreningarna att ungefär 11.000 förtidiga dödsfall på grund av luftföroreningar har undvikits, enligt en studie från forskningsorganisationen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

– Coronakrisen har lett till ett stort mänskligt lidande i Europa. Halten av luftföroreningar har sjunkit kraftigt som en sidoeffekt av de åtgärder som har vidtagits på grund av viruset. Det ska inte ses som en ljusglimt, men det visar hur normaliserat de massiva dödsfallen på grund av luftföroreningar har blivit, säger Lauri Myllyvirta, rapportens huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

– Det pekar på vad som kan uppnås om vi går över till fossilfri energi. När restriktionerna har lyfts kan beslutsammare i Europa fortsätta att implementera riktlinjer för gröna elnät och transportsystem så att vi inte återvänder till tunga föroreningar.

Huvudkällorna till utsläpp av kvävedioxid och vissa partikelföroreningar i Europa är förbränning av kol och olja. Under de senaste 30 dagarna har elproduktionen från kol fallit med en dryg tredjedel, 37 procent, och oljeförbrukningen med en knapp tredjedel, 27 procent. Den totala elproduktionen i Europa har minskat med 13 procent.

Luftföroreningar är den största miljömässiga hälsorisken i Europa. Kvävedioxid och partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10) medför de största riskerna. Utsläppen kommer från förbränning och industriutsläpp, trafiken och exempelvis vägslitage.

Europeiska miljöbyrån, EEA, konstaterade förra året i en rapport att av de dödsfall som inträffade i förtid under 2016 berodde 412.000 på grund av luftföroreningar.

I Sverige dör cirka 7.600 personer varje år i förtid på grund av luftföroreningar.

Den nya rapporten har uppskattat att de tillfälliga minskningar av luftföroreningar som nu har skett i Europa på grund av coronakrisen även medför att 6.000 färre fall av barnastma, 1,3 miljoner färre sjukskrivningsdagar och 1.900 färre besök på akutmottagningar.

Tidigare har en studie från Harvard visat att luftföroreningar kan förvärra det nya coronaviruset. Personer som bott länge i ett område med höga halter av partiklar i luften löpte cirka 15 procent högre risk än andra att dö av covid-19. Risken att bli intagen på intensivvårdsavdelning var också ungefär lika mycket högre.

Luftföroreningarna har minskat så kraftigt under coronakrisen att det har synts tydligt och medier har visat bilder på hur olika städer ser helt annorlunda ut när luften är klar och himlen synlig.

Skillnaden har varit så påtaglig att länder och städer nu diskuterar åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Rapporten nämner bland annat att Milano har annonserat ett ambitiöst program för att minska biltrafiken när nedstängningen på grund av coronakrisen är över. Det kommer att införas fler gågator och 35 kilometer av gatorna kommer under sommaren att förses med cykelbanor, bredare trottoarer och hastighetsbegränsningar,

Roms borgmästare överväger att uppmuntra elcyklar och fler cykelbanor.

Londons borgmästare Sadiq Khan har meddelat att ”Den renare luften vi har nu ska inte bara vara tillfällig”.