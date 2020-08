Anna-Lena Laurén: Belarusiska folket pikar sin diktator

Blir det demonstrationer i Minsk efter presidentvalet på söndag? Blir det våld på gatorna?

Mycket tyder på att något kommer att ske. Demonstrationer och protester ligger i luften, frågan är hur omfattande de blir. Lukasjenko har själv mer eller mindre öppet varnat för att demonstrationer kommer att mötas med våld.

– Ni ska inte låta er provoceras. Men inte heller springa. Vi är inga barnsköterskor, sade Lukasjenko i belarusisk tv då han träffade inrikesministeriets elitsoldater för en dryg vecka sedan.

Det är inrikesministeriets soldater som sätts in för att skingra demonstranter, något som skett upprepade gånger under Lukasjenkos styre. Under valkampanjen har regimen flera gånger stoppat oppositionens valmöten. Den viktigaste oppositionskandidaten Svjatlana Tsichanouskaja har trots detta lyckats samla stora folkmassor, som mest över 60.000 personer i Minsk.

Bild 1 av 2 Oppositionskandidaten Svjatlana Tsichanouska går till val på att lova fria val och att landets politiska fångar ska friges. Foto: Sergei Gapon/AFP Bild 2 av 2 Oppositionskandidaten Svjatlana Tsichanouska på ett valmöte inför presidentvalet på söndag. Foto: Sergei Gapon/AFP Bildspel

Hon går till val på en mycket enkel agenda: fria val och att alla politiska fångar ska släppas. Tsichanouskaja lovar också att avskaffa grundlagsändringarna som Lukasjenko drev igenom 1994, och som i praktiken ger presidenten oinskränkt makt.

Däremot tar hon inte ställning i känsliga frågor, till exempel relationen till Ryssland. Hon fokuserar på det enda som förenar oppositionen: kravet på politisk liberalisering. Taktiken verkar fungera, något som ger Lukasjenkoregimen gråa hår.

Regimen går en balansgång. Å ena sidan vill man undvika våld och blodsutgjutelse som under presidentvalet 2010 då Lukasjenko straffades med EU-sanktioner. Å andra sidan växer oron för att Tsichanouskaja verkligen ska lyckas försvaga regimen. Trots att hon ursprungligen var en okänd kandidat som hoppade in för att ersätta sin man (den oberoende bloggare Siarhei Tsikhanouski som greps i slutet av maj) har hon visat sig kunna entusiasmera väljare.

De vita armbanden symboliserar stöd för oppositionskandidaten Svjatlana Tsichanouskaja. Foto: Sergei Gapon/AFP

Nyligen greps Tsichanouskajas valchef Maria Moroz och anklagades för organiserad brottslighet och extremism. Hon släpptes senare och belarusiska inrikesministeriet meddelade att hon inte blivit gripen, bara kallad till ett samtal. Moroz själv vittnar om att myndigheterna varnade henne för att ställa till med ”massuppror”.

Samtidigt för Lukasjenko en kampanj enligt känt mönster. Han framställer sig själv som den starke mannen, garantin för stabilitet och kompromisslös mot yttre fiender. På senare tid har han gjort flera aggressiva utfall mot Ryssland, trots att han själv som president har skrivit under flera avtal om en statsunion mellan Ryssland och Belarus.

Det är ett känt faktum att Putin och Lukasjenko inte drar jämnt. Att Lukasjenko anklagar Kreml för att försöka genomföra en statskupp i Belarus är ett sätt för honom att flytta fokusen från andra problem, en taktik som Kreml ofta använder själv. Ryssland besvarar inte anklagelserna. Troligen vill man inte förstöra valet för Lukasjenko. Även om han inte är Putins favorit förblir han en ledare som Kreml vet var man har.

Under tiden fortsätter protesterna mot regimen. För några dagar sedan greps två ljudtekniker i Minsk efter att de hade spelat Viktor Tsojs ”Peremen” (Förändring) på en regeringsvänlig konsert.

Sången, som skrevs under perestrojkan, är en symbol för opposition i hela det forna Sovjetunionen. Att ljudtekniker tar sig för att spela den på Lukasjenkos egen konsert är ett talande exempel på den proteströrelse som nu sprider sig i Belarus. Man försöker undvika våld. Istället utnyttjar man alla tillfällen till att pika sin diktator.