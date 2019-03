Tre saker stack ut när Bernie Sanders för andra gången lanserade en presidentkampanj i Brooklyn i helgen.

• Hans attacker på Donald Trump var tydligare och hårdare än i det förra presidentvalet.

• Det blev tydligt att han siktar på att bredda sin väljarbas, genom att förbättra sitt stöd bland i synnerhet etniska minoriteter, som svarta och spansktalande.

• Men framför allt tänker han prata mer om sig själv den här gången.

Bernie Sanders har länge försökt undvika att lyfta fram självbiografiska detaljer under sina framträdanden som kampanjpolitiker. Men inför den nya kampanjlanseringen har han rekryterat en ny stab av rådgivare och konsulter, som övertygat honom om vikten av att presentera en mer personlig berättelse.

I presidentvalet 2020 ska vi inte bara lära oss om Sanders outtröttliga och konsekventa engagemang för en rad sakpolitiska frågor, utan även lära känna Sanders som person.

Valet av Brooklyn College som plats för att lansera kampanjen var symboliskt. Sanders växte upp runt hörnet och studerade här i ett år. Det gav honom en ursäkt att tala om sin egen uppväxt och familj, såväl som hans tid som ung aktivist för medborgarrättsrörelsen.

– Ni förtjänar att veta mer om varifrån jag kommer, för familjebakgrund spelar stor roll i att skapa de värderingar vi har som vuxna, sade Sanders.

Han beskrev sedan hur pappans judiska släkt utplånats i Förintelsen, en del av hans släkthistoria han sällan berört tidigare. Trots påtryckningar från rådgivare att lyfta fram personliga berättelser var det ändå tydligt att hans hjärta fortfarande klappar hårdast för de sakpolitiska detaljerna. Till slut övergav han det ”jag” som stod i det förberedda manuset för talet och började i stället tala om ett ”vi” som ska åstadkomma politisk förändring.

På kampanjens affischer för evenemanget stod parollen: ”Not me. Us.” Kontrasten kunde knappast vara tydligare med Donald Trump, vars presidentkampanj präglades av tal där han förklarade att ”bara jag kan fixa detta”. Sanders lät som mest uppjagad när han betade av sin välbekanta lista på sakpolitiska löften. Sjukvård för alla, genom en expansion av statliga sjukförsäkringssystemet Medicare. Avgiftsfria college och reformer av studielånen, vilket möttes av högljudda jubel av alla de collegestudenter och unga som utgjorde en majoritet av publiken. Radikala förändringar i klimatpolitiken. Ett stopp för kriget i Jemen.

Richard Wolff vill att sjukvården prioriteras. Foto: Emil Wesolowski

Bland de besökare som DN talade med var det framför allt sjukvården och klimatpolitiken som prioriterades.

– Jag tror att många demokrater kände efter Obama att det inte räcker med långsam, gradvis förändring. Trump framställer sig som stark, men han är en svag president. Så om vi någonsin haft en chans att få en riktigt progressiv president så är det nu, sade Richard Wolff, en ung cancerforskare.

En annan ung Sanders-anhängare, Julia Pyatetskaya, som studerar på Brooklyn College, berättade för DN om vikten av en ny politik för college och studielån, som i dag ofta utgör en enorm skuldbörda för unga amerikaner, då studiekostnaderna har skenat iväg i USA. 44 miljoner amerikaner har i dag studieskulder på totalt 1.500 miljarder dollar.

Bild 1 av 2 Tusentals anhängare dök upp, trots snöslasket. Foto: Emil Wesolowski Bild 2 av 2 Foto: Emil Wesolowski Bildspel

Trots att vädret knappast kunde vara sämre, efter att en oväntad snöstorm drog in över New York i helgen, var det tusentals som trotsat snöslasket för att lyssna på Sanders. I väntan på att han dök upp på scenen höll småbarnsfamiljer sig varma genom att rulla snögubbar och sedan fästa kvistar i glasögonform på huvudet, så att de såg ut som en populär karikatyr av Sanders själv.

Evenemanget präglades ofta av välbekanta inslag från Bernie Sanders förra valkampanj, 2016. Simon & Garfunkels folksång ”America” dånade över högtalarsystemet. Men i ett anmärkningsvärt skifte från Sanders förra valkampanj gick han till helhjärtad attack på Donald Trump, som han beskrev som ”den farligaste presidenten i vår livstid”. Han skapade en kontrast med Trumps välbärgade uppväxt i Queens, New York, och Sanders anspråkslösa uppväxt här i Brooklyn.

– Jag hade inte en pappa som gav mig miljontals dollar för att bygga lyxiga skyskrapor, casinon och golfbanor. Jag hade något mer värdefullt. En pappa som var en förebild, då han haft det ofattbara modet att korsa en ocean, utan några pengar, för att starta ett nytt liv här i USA, sade Sanders.

Att kampanjledningen insisterat på den här personliga strategin har redan skapat interna stridigheter i Sanders organisation. Flera av hans ledande mediestrateger sade upp sig i veckan, efter att Sanders vägrat använda en påkostad reklamfilm de producerat för att lansera kampanjen. Sanders tyckte inte att den kändes autentisk, utan spelade i stället in en egen, mer anspråkslös film som delades på sociala medier. Hans egna instinkter verkar dock ha fungerat. Under den första veckan av kampanjen har han fått in 10 miljoner dollar i kampanjdonationer, enbart från individuella bidrag, vilket är en ovanligt stark siffra.

Samtidigt för den mer personliga strategin med sig uppenbara risker. Bernie Sanders liv har präglats av händelser som många amerikaner kan uppfatta som kontroversiella, som en smekmånadsresa till dåvarande Sovjetunionen. Republikanerna och Trump har gjort det klart att de kommer att attackera demokraterna som socialister i nästa presidentval. Det gjorde de visserligen även när Barack Obama kandiderade, men nu är skillnaden att Sanders själv kallar sig för demokratisk socialist.

Senator Nina Turner höll tal. Foto: Emil Wesolowski

Evenemanget i Brooklyn var även en påminnelse om de stora utmaningar som väntar Sanders. Trots att vi befann oss i hjärtat av det karibiska Brooklyn, där två av tre invånare är svarta eller latinamerikaner, var en klar majoritet av besökarna vita.

Så var det på Sanders kampanjevenemang även 2016, men skillnaden den här gången är att Sanders redan nu i början av kampanjen gör tydliga försök att expandera sin väljarbas. Han introduceras på scenen av tre svarta politiker och en ung aktivist från Black Lives Matter-rörelsen.

– Han har även rekryterat en kampanjstab som präglas av betydligt mer mångfald än i förra valet, så det är tydligt att han tar kraven att skapa en mer inkluderande kampanj på allvar, säger Andres Bernal, som arbetade för Bernie Sanders kampanj 2016 och nu är rådgivare till kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez.

En av relativt få svarta besökare, Adrian Richardson, student på Brooklyn College, sade att han följt Sanders sedan förra presidentvalet.

– Om det finns en splittring bland Demokraterna i dag så handlar den om att den ena sidan är beroende av pengar och donationer från storföretagen och den andra sidan, som Sanders tillhör, vill ha en annan politik som lyssnar på folkets vilja i stället. Så jag tycker inte att det är Bernie Sanders ansvar att överbygga den klyftan, säger han.

Efter det första kampanjevenemanget i Brooklyn fortsatte Bernie Sanders i helgen till Selma, Alabama för att hedra medborgarrättsrörelsen och sedan vidare till Chicago, där han planerade att prata om sin egen tid i staden som ung aktivist för svartas rättigheter. Att han inleder sin kampanj med just dessa geografiska och politiska val tyder på ett markant strategiskt skifte från 2016. Då var han ute efter att bygga en landsomfattande vänsterrörelse. Nu är han ute efter att vinna Vita huset.