Bernie Sanders favorit i primärvalet Nevada

Presidentvalet i USA 2020

I ett genomsnitt av mätningarna inför valet i Nevada har Bernie Sanders stöd av 27 procent av väljarna i delstaten. Joe Biden har stöd av 15 procent, Pete Buttigieg 14 procent och Elizabeth Warren 12 procent.

Valprocessen i Nevada är även ett så kallat nomineringsmöte, där anhängare till de olika kandidaterna samlas i lokaler i varje distrikt för att visa stöd för sin kandidat. Traditionellt har detta gammalmodiga system, som även används i Iowa, gynnat kandidater med hängivna, entusiastiska anhängare. Mycket tyder med andra ord på en till seger för Bernie Sanders.

Efter två mycket jämna val i Iowa och New Hampshire kan en seger i Nevada befästa Sanders status som favorit i primärvalet. Han har under de senaste veckorna även stärkt sin ställning i de nationella opinionsmätningarna, där den tidigare vicepresidenten Joe Biden har förlorat stöd, medan miljardären och den tidigare New York-borgmästaren Michael Bloomberg ökat stöd. Bloomberg har dock fått kritik för ett svagt framträdande i tv-debatten i Nevada inför valet och lär därmed inte överträffa förväntningarna i delstaten.

Bloomberg har inte drivit aktiv kampanj i Nevada, men ligger på åtta procent i opinionsmätningarna. En annan miljardär, Tom Steyer, som driver kampanj med fokus på radikala klimatreformer, hoppas göra sitt första starka valresultat här. Han har tio procent stöd i opinionsmätningar efter en påkostad annonskampanj.

