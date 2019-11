Beto O’Rourke hoppar av presidentkampen

Enligt New York Times har O’Rourkes kampanj haft stora problem med att få in pengar under de senaste månaderna.

O’Rourke skriver själv på sajten Medium att han har svårt att acceptera att kampanjen inte längre har de medel som krävs för att driva den vidare. Där uppmanar han också väljarna att ge sitt stöd till någon av de andra kandidaterna:

”Vi måste ge dem vårt stöd i kampen mot Donald Trump och sedan ge deras administration vårt stöd efter det att de vunnit, göra allt vi kan för att hjälpa dem att hela vårt skadade land och föra oss samman för att kunna möta de största utmaningarna som vi någonsin har ställts inför.”

I den senaste opinionsmätningen hade Beto O’Rourke, som tidigare var kongressledamot för Texas, bara en procent av väljarstödet inför premiärvalet i Iowa den 3 februari nästa år. Iowa anses som den första riktiga värdemätaren inför det kommande presidentvalet.

Där leder Elizabeth Warren med 22 procent före Bernie Sanders med 19 procent.

Enligt tidningen kommer Beto O’Rourke heller inte att ställa upp i senatsvalet 2020.

O’Rourke kungjorde sin kandidatur i mars. Efter hans avhopp återstår 17 demokrater som alla vill bli partiets presidentkandidat.

President Donald Trump var inte sen att kommentera O’Rourkes avhopp. I ett inlägg på Twitter bara minuter efter det att beskedet blivit känt skrev Trump: ”Å nej, Beto hoppade precis av kampen om att bli president trots att han sagt sig vara ’född till detta’. Tror inte det.”

