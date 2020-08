Martin Gelin: Bidens empati har en särskild politisk kraft just i år

USA-valet 2020

Joe Bidens tal på demokraternas partikonvent var en klar kontrast till de mörka varningar om Donald Trumps attacker på demokratin som präglade exempelvis Barack Obama och Bernie Sanders tal tidigare i veckan.

Biden omfamnade i stället ett patriotiskt budskap och beskrev höstens presidentval som ett ”slag om USA:s själ”, ett budskap som även präglade hans primärvalskampanj.

Konventets sista timme ägnades uteslutande åt vittnesmål om Joe Bidens personliga egenskaper och hans fyra decennier som politiker. En lång film beskrev även Joe Bidens son Beau Biden, som anslöt sig till USA:s nationalgarde efter terroristattackerna 11 september 2001, och som dog av en hjärntumör, 46 år gammal.

Det fungerade som en påminnelse om de personliga tragedier som präglat Bidens liv. Han förlorade även sin första fru Neilia och dottern Naomi i en bilkrasch 1972. Hans kollegor och familj beskrev hur Bidens privata tragedier format honom minst lika djupt som hans politiska erfarenheter.

I Bidens tal knöt han ihop sin erfarenhet av personlig sorg med den landsomfattande, kollektiva tragedi som drabbat USA det här året, med mer än fem miljoner smittade och minst 174.000 döda amerikaner under coronapandemin.

I början av Bidens tal stakade han sig och verkade lite obekväm i rampljuset, men så fort han började prata om denna delade sorg, om de miljontals amerikaner som just nu saknar en vän eller familjemedlem som dött i coronapandemin, var Biden på sin retoriska hemmaplan.

– Jag har insett att det bästa knepet för att ta sig igenom smärta och förlust och sorg är att hitta mening, sade Biden.

Joe Biden har talat om just detta under hela sin politiska karriär, men sällan har hans förmåga att uttrycka empati med andra sörjande varit en viktigare politisk styrka än just detta år. Biden verkade genuint upprörd när han röt ifrån mot Trumps hantering av pandemin.

– Presidenten har misslyckats med det mest grundläggande uppdraget i sitt jobb. Att skydda oss, sade Biden.

I natt accepterade Joe Biden nomineringen som demokraternas presidentkandidat. Foto: Shutterstock

Joe Biden har aldrig varit känd som en särskilt stor retoriker. Under valkampanjen undvek han konsekvent att göra stora publikevenemang. Biden har haft problem med stamning hela livet och förväntningarna var låga på nattens tal. Men det verkade som att det mer intima formatet, att slippa tala inför en stor sportarena och i stället vända sig direkt till tv-tittarna, passade Biden väl.

Bidens tal, och egentligen hela demokraternas konvent, var upplagt som en klassisk politisk reklamfilm i amerikanska presidentval. Det rörde sig gradvis från mörkret till ljuset, från ilska och rädsla till hopp och framtidstro.

Biden avslutade med att sluta cirkeln som påbörjade hans valkampanj. I april förra året lanserade han sin kampanj med en reklamfilm där han talade känslosamt om att han bestämt sig för att ställa upp i presidentvalet efter att ha sett hur Donald Trump hanterade den högerextrema terrorismen i Charlottesville 2017. Nu beskrev han presidentvalet i november som en chans att sätta stopp för en tid då öppen rasism ofta sanktionerats av Vita huset.

– Kan vi bli den generation som slutligen eliminerar rasismen från vår nation? Jag tror att vi är redo. Kärlek är mäktigare än hat. Hopp är mäktigare än rädsla. Ljuset är mäktigare än mörkret, sade Biden.

Inför Joe Bidens tal till nationen i natt gjorde 70 republikaner med bakgrund i militären och utrikespolitiken ett gemensamt upprop i stöd för Joe Biden. Många av demokraterna som talade före Biden var också krigsveteraner. Tammy Duckworth, senator i delstaten Illinois, förlorade båda sina ben som soldat för den amerikanska militären i Irak. Hon gick hårt åt Trump i ett tal där hon beskrev presidenten som en ”coward-in-chief”, en ynkrygg.

95-åriga Ed Good, krigsveteran från andra världskriget, där han som fallskärmssoldat stred mot nazisterna, berättade att han varit republikan hela livet och röstat på Trump 2016.

Nu ångrar han sig bittert.

– Trump är den värsta presidenten i USA:s historia, sade Good.