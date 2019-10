Biden till motattack mot Trump: ”Du kan inte krossa mig”

Den förra vicepresidenten Joe Biden betraktas som Demokraternas frontfigur bland dem som vill utmana Donald Trump i nästa års presidentval.

Biden har under sitt politiska liv varit mån om att dels skydda sin familj, dels försvara det politiska systemet. Nu är han under attack på båda de fronterna, konstaterar New York Times i en lång och problematiserande artikel om Biden och hans familj.

Joe Biden har flera gånger genom livet drabbats av familjetragedier. Han har förlorat såväl en dotter som en son och en tidigare fru.

Nu är det sonen Hunter Bidens karriär som börjar komma i dagen. President Trump har utövat påtryckningar på Ukraina och Kina för att gräva fram misskrediterande uppgifter om Hunter och Joe Biden.

Under den tid Joe Biden var vicepresident fick Hunter Biden runt en halv miljon kronor i månaden av ett ukrainskt energiföretag, skriver New York Times.

När Biden i fredags fick frågor om hans familj kan ha gynnats av hans politiska karriär och om Hunters affärer i Ukraina var en intressekonflikt svarade han inte på det utan vände på saken: man borde i stället borde fokusera på det olämpliga i vad Trump gör, sade han.

Det finns inga belägg för att vare sig Joe Biden eller hans son gjort sig skyldiga till något klandervärt i Ukraina eller Kina. Men att det kan vara känsligt för en presidentkandidat att ett av hans barns karriär korsat pappans politiska karriär är underförstått.

På lördagen sade en annan av kandidaterna i Demokraternas presidentvalslopp, Beto O’Rourke, att han inte skulle tillåta någon i sin regering att ha en familjemedlem på en sådan position som Hunter Biden har haft.

Joe Biden har förklarat för olika rådgivare att han inte vill ge sig in i ett smutsigt ordkrig mot Trump om de här sakerna. Men han har vetat att det förr eller senare skulle hända.

Samtidigt ser Bidens opinionssiffror bland demokrater inte längre lika stabila ut som de gjorde för ett par månader sedan. Massachusettssenatorn Elizabeth Warren har legat före honom i vissa mätningar.

Ex-presidenten Barack Obamas kampanjledare David Plouffe har uttryckt förvåning över att Joe Biden inte tydligare träder fram som Trumps främsta motståndare i det här läget.

På lördagskvällen gör han just det.

Samtidigt som New York Times publicerar sin granskande artikel skriver Joe Biden själv en debattartikel i Washington Post, där han går till hård motattack mot Trump och Trumps anklagelser.

”Nu får det vara nog”, skriver den demokratiska kandidaten.

”Varje dag kommer nya avslöjanden om hur Trump missbrukar sin makt och som visar att han är helt olämplig som president.”

”Hans senaste brott mot rättsordningen, att öppet be Kina att blanda sig i vårt val, är så skandalös att det är uppenbart att han betraktar presidentämbetet som ett frikort att gör vad han vill, utan konsekvenser.”

Trump pratar illa om alla han betraktar som ett hot, skriver Biden, och det är därför presidenten nu intensivt smutskastar Biden och hans familj för att underminera dennes kandidatur.

”Men den här gången kommer det inte att fungera, för det amerikanska folket känner mig – och de känner honom.”

Biden skriver vidare att det är känt att Trump bett tre regeringar att lägga sig i amerikanska val och att han utnyttjat UD, justitiedepartementet och den nationella säkerhetsrådgivarens personal för egen politisk vinnings skull.

”Tack och lov finns det någon som har modet att blåsa i visselpipan”, skriver han och syftar på den tjänsteman i underrättelsetjänsten som larmat om Trumps tvivelaktiga agerande för att förmå Ukraina att gräva i familjen Bidens göranden och låtanden.

Biden tar sedan upp hur Trump ”offrar planetens framtid” för egen politisk vinning, eftersom han är så ekonomiskt beroende av fossilindustrin, och att han ”sålt ut” det demonstrerande folket i Hongkong för att skaffa sig fördelar hos Kinas president.

”Det är lätt att bli distraherad av Trumps ständiga utbrott och avtrubbad av hans ständiga övertramp. Men det blir inte jag”, skriver Biden och vänder sig direkt till presidenten:

”Jag går ingenstans. Du kommer inte att krossa mig, och du kommer inte att krossa min familj. Och i november 2020 tänker jag sopa mattan med dig.”

Debattartikeln väcker stor uppmärksamhet i amerikanska medier. Fox News, som ofta står på president Trumps sida, toppar på söndagsmorgonen svensk tid med nyheten om debattartikeln under rubriken ”Biden reser borst”.

