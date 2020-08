Biden väntas ge besked om vicepresident – Obama är drömkandidaten

USA-valet 2020

Joe Biden har lovat att lämna besked om sin vicepresident ”i mitten på veckan” - alltså i princip när som helst. In i det sista råder stort hemlighetsmakeri och initierade politiska reportrar garderar med långa listor över kandidater.

Klart är att det blir en kvinna, och hon ska leva upp till högt ställda krav: Biden sägs leta efter någon som han verkligen kan lita på, och som kan återskapa kamratandan från Obamaadministrationen, när han själv tjänstgjorde som vicepresident. Det bör vara en person som kan ta kommando direkt, om något skulle hända en lite ålderstigen president. Sommarens protester mot rasismen har väckt förväntningar på en representant för någon av USA:s minoriteter.

Det skulle naturligtvis inte skada om hon därutöver råkade vara världens mest beundrade kvinna.

Den tidigare presidentfrun Michelle Obama erövrade den titeln i en Yougov-undersökning 2019.

Det var hon som lanserade den skarpaste frasen för Demokraterna i 2016 års presidentkampanj, som inledningstalare på partikonventet i Philadelphia: When they go low, we go high - en uppmaning till partikamraterna att hålla huvudet högt, när Trumpanhängarna försökte måtta slag under bältet.

Joe Biden har sagt att han skulle nominera henne ögonblickligen, om hon visade intresse. In i det sista pågår övertalningskampanjer, enligt Los Angeles Times.

Men Michelle Obama vill inte delta i det politiska spelet, och det är fundamentet för hennes popularitet. Hennes stora insats inför valet 2020 väntas istället bli ett tal under invigningen av Demokraternas konvent på måndag. Hon får sällskap – om än digitalt – av vänsterfalangens favorit Bernie Sanders och den tidigare republikanske presidentkandidaten John Kasich.

Senare under veckan framträder bland andra Barack Obama och makarna Bill och Hillary Clinton. Joe Bidens stora tal hålls från hemmet i Delaware på torsdagskvällen. På onsdag talar vicepresidentkandidaten – vem det än blir.

För några dagar sedan avslöjade nyhetsbyrån AP att Michigans guvernör Gretchen Whitmer besökte Joe Biden i Delaware i början av augusti. Hon gjorde sig ett namn i våras under hanteringen av pandemin, när hon hamnade i öppet gräl med Donald Trump.

Gretchen Whitmer skulle representera ett generationsskifte, men hon uppfyller däremot inte förväntningarna på mångfald på valsedeln. Det gör däremot senatorn Kamala Harris, som har indiskt och jamaikanskt påbrå. Men hennes lojalitet har ifrågasatts internt, på grund av hennes attacker mot Biden under primärvalskampanjen.

Om Biden prioriterar vänskapsband kan den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Susan Rice vara ett tryggare val. Hon har å andra sidan ingen som helst erfarenhet av att kandidera som politiker.

Det har däremot senatorerna Tammy Duckworth, Tammy Baldwin och Elizabeth Warren samt kongressledamöterna Karen Bass och Val Demings, liksom New Mexicos guvernör Michelle Lujan Grisham, Atlantas borgmästare Keisha Lance Bottoms och den tidigare guvernörskandidaten Stacey Abrams i Georgia.

Vem det än blir väntar en stor utmaning på konventet: Att inte överskuggas av Michelle Obama, som i talet för fyra år sedan fångade framgångarna i kampen mot rasismen så precist. Då berättade hon om hur hon som ättling till Söderns slavar kunde sitta i Vita huset, byggt av slavar, och se sina två svarta döttrar leka med hundarna på gräsmattan.

Demokraternas konvent Hålls den 17-20 augusti. Formellt står Milwaukee i Wisconsin som arrangör, men på grund av coronapandemin kommer arrangemanget huvudsakligen att äga rum virtuellt, utan publik, och med många anföranden på distans. Presidentkandidaten Joe Biden håller sitt stora tal från Wilmington, Delaware. På talarlistan står också Barack och Michelle Obama, Bill och Hillary Clinton, Jill Biden samt primärvalskandidaterna Bernie Sanders och Elizabeth Warren och Demokraternas stjärnskott Alexandria Ocasio-Cortez. Precis som vid tidigare konvent väntas också uppträdanden av olika artister. Visa mer

